В США представили новый проект санкций против России

Член палаты представителей США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России, заголовок которого — «Акт о привлечении к ответственности Путина», содержание излагает Washington Post.



Проект предусматривает введение санкций против российских чиновников и силовиков, включая пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Серегя Собянина, министра здравоохранения Михаила Мурашко, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главу ЦИК Эллу Памфилову, руководителя администрации президента Антона Вайно, главу СК Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Юрия Чайку.

Санкции против российских бизнесменов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко, в проекте далее упомянуты ВЭБ и связанные с ним лица, а также Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев и Александр Винокуров.

Предусмотрены санкции и против журналистов: главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева и генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

В проекте содержатся следующие пункты: объявление «поддерживаемых Россией» сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма; запрет на операции с российским госдолгом; меры против «Северного потока — 2», включая связанные с ним организации и их акционеров; прекращение трат на диалог по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства; прекращение трат на диалог по стратегической стабильности до тех пор, пока Крым будет российским.

Фото: pxhere.com

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Маргарита Головатенко