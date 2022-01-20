Шаймиев: «Как это замечательно, когда сам присутствуешь на своем 85-летии!»

Государственный Советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев поблагодарил всех, кто поздравил его с юбилеем — 85-летием. Его слова приводит пресс-служба президента РТ.

— Спасибо вам за многолетнее сотрудничество и взаимопонимание, за совместные большие дела, которые уже вписаны в новейшую историю республики, — сказал юбиляр. — Начну с главного — как это замечательно, когда сам присутствуешь на своем 85-летии! Мне кажется, для юбиляра лучшего подарка и быть не может!!! Помню, как на своем 70-летии я сказал: «Юбилей — мой, но годы — не мои!» Действительно, самому не верится, что мне 85 лет. Когда ты вовлечен в работу, об этом и не думаешь — некогда. Каждый день наполнен новыми задачами, поскольку взял на себя ответственность перед людьми за конкретные дела. Сказал бы, это — в характере всего нашего народа. Я уверен, что наша сила — в трудолюбии, в уважении к старшим, к своей Родине, в сохранении семейных и народных традиций, в бережном отношении к наследию и родной земле, в преемственности духовно-нравственных ценностей, а главное — в дружбе и согласии, которыми мы все дорожим! Огромное спасибо всем, кто — от мала до велика — помогает и поддерживает нас от души — для души в этом благородном деле, — обратился Шаймиев.



Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Минтимер Шаймиев также напомнил, каких отличных результатов удается добиться совместными усилиями.

— Принято решение в этом году праздновать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией в государственном масштабе. Мы благодарны руководству страны за это мудрое решение. Это — верный шаг в нашей многоконфессиональной стране. Это — знаковое, историческое событие. Я убежден, что основополагающую роль в этом сыграло то, что мы с вами вместе, всенародно взялись и возродили древний город Болгар. Последующее внесение его в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО означает, что мировое экспертное сообщество признало его «выдающейся универсальной ценностью». Таким образом, всемирно признан исторический факт: здесь в 922 году государство наших предков — Волжская Булгария первой на нынешней территории Российской Федерации добровольно и официально приняла ислам. Считаю, что без этого признания празднование 1100-летия принятия ислама на высшем, государственном уровне было бы невозможно, — рассказал он.

Первый президент Татарстана также процитировал татарского поэта Габдуллу Тукая:

— Прекрасную мысль, как назидание, оставил нам с вами наш великий Тукай: «Жизнь люби, люби народ свой, чти народную мечту». «Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын», — дип бөек Тукаебыз моны безгә нәсихәт итеп калдырган. Бу — безнең кулдан килерлек гамәл. Чөнки — Без булдырабыз! Это нам по плечу! Мы можем! — сказал первый президент Татарстана.



Минтимера Шариповича уже поздравили с юбилеем первые лица страны, в том числе и президент России Владимир Путин.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило спецпроект. В нем собраны архивные кадры, цитаты и поздравления первых лиц Татарстана.



Татьяна Леухина