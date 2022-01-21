В Татарстане растет число нарушений антиковидных ограничений — за неделю составлено 17 протоколов

Фото: Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану за неделю проверило на соблюдение антиковидных ограничений 216 объектов. Нарушения выявили на 61 предприятии, что составляет 28% от общего числа.

Сотрудники ведомства по итогам проверок составили 17 протоколов о нарушениях. Общая сумма наложенных штрафов — 343 тысячи рублей, рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



— Мы обращаем внимание работодателей на этот не совсем хороший показатель — увеличение числа нарушений. Расслабляться еще очень и очень рано, — заявила она.

Она напомнила о высокой заразности омикрон-штамма коронавируса, 11 случаев которого уже выявили в Татарстане. По ее словам, если в рабочем коллективе хотя бы один человек заразится новым штаммом, то есть большие риски, что на больничный уйдут и все остальные.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе Авдонина рассказала, что по итогам 2021 года количество выявленных нарушений в республике было несколько меньше, чем в 2020 году, «но они были серьезнее, были грубее». В связи с этим в Татарстане сохраняется «жесткий контроль».

— Если будет необходимость введения нашего тотального контроля — я не думаю, что мы на этой пойдем. Все-таки большая часть наших предприятий уже дисциплинированна, — предупредила тогда Авдонина.

