Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны

Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны, сообщает RT.



За использование криптовалюты для платежей ЦБ предлагает ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц. Банкам также предлагается запретить вкладывать свои деньги в криптовалюты.

В Банке России считают необходимой мерой разработку механизмов блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за обычную валюту. В ЦБ также высказали опасения о том, что использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля.

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СМИ сообщали, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы оппозиция и СМИ-иноагенты не могли получить доступ к финансированию.

В декабре сообщалось, что Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране. Тогда же стало известно, что ЦБ начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Новую форму отчетности разработали после публикации методических рекомендаций 16-МР.

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков озвучивал, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей.

Маргарита Головатенко