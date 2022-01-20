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Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны

15:04, 20.01.2022 3
Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны
Фото: pixabay.com

Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны, сообщает RT.

За использование криптовалюты для платежей ЦБ предлагает ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц. Банкам также предлагается запретить вкладывать свои деньги в криптовалюты.

В Банке России считают необходимой мерой разработку механизмов блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за обычную валюту. В ЦБ также высказали опасения о том, что использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля.

Фото: pixabay.com

СМИ сообщали, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы оппозиция и СМИ-иноагенты не могли получить доступ к финансированию.

В декабре сообщалось, что Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране. Тогда же стало известно, что ЦБ начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Новую форму отчетности разработали после публикации методических рекомендаций 16-МР.

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков озвучивал, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:19
    И будем делать вид, что криптовалют нет, интернета нет, да и НАТО надо запретить, мир и благодать наступят!
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  • Анонимно 15:34
    Оборот и майнинг штамма омикрон заменит все валюты мира.
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  • Анонимно 15:45
    Если власти считают, что у людей нет и не может быть своего мнения, что люди могут поддерживать идеи и мнения только за деньги, то что это говорит о власти?
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