Как следователь и прокурор поспорили, закрывать ли в СИЗО Марса Тимербулатова

Гендиректор челнинского кранового завода своей вины не признает, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, но прокурор и адвокат неожиданно заняли одну сторону

В пятницу вечером Советский суд Казани избрал меру пресечения гендиректору Набережночелнинского кранового завода Марсу Тимербулатову — в виде заключения под стражу до 12 декабря 2021 года. Он подозревается в мошенничестве в размере 5 млн рублей и в уклонении от уплаты налогов на сумму более 404 млн рублей. Сам подозреваемый утверждает, что невиновен. Главная интрига дела — в том, что следствие и прокуратура кардинально разошлись во мнениях о том, нужно ли отправлять подозреваемого в СИЗО. Подробности — в материале «Реального времени».

Запрет или посадка?

Неожиданным образом разворачивалось в пятницу вечером заседание Советского суда Казани, во время которого избирали меру пресечения директору челнинского кранового завода Марсу Тимербулатову. Его подозревают в мошенничестве на 5 млн и в уклонении от уплаты налогов более чем на 400 млн рублей.

Следователь Эндже Гайнуллина подала ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, аргументировав это так:

— Тимербулатов обвиняется в особо тяжких преступлениях. Ущерб по делу не возмещён. Оставаясь на свободе, он может скрыться от суда и оказывать давление на свидетелей.

Кроме того, Гайнуллина предположила, что Тимербулатов хотел скрыться, купив билет в Калининград и не купив обратного билета. Как, по этой логике, объясняется то, что 50-летнего подозреваемого задержали в аэропорту Бегишево, когда он прилетел из Калининграда, разъяснений не поступило.

Сам гендиректор кранового завода утверждает, что у него не было никакого намерения скрываться — билет туда и обратно, по его словам, он купил сразу. О том, что заключение Тимербулатова под стражу нецелесообразно, говорил и его адвокат Марат Заляев. Но самым большим сюрпризом оказалось то, что и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере ОПК прокуратуры РТ Радмир Надыршин и вовсе предлагал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он заявил, что факт покупки билета в Калининград никак не говорит о намерении директора завода скрыться, поскольку обратный билет тоже был куплен сразу. Очевидно, что и следствие, и прокурор опираются на одни и те же материалы дела, однако трактуют их кардинально по-разному. Кроме того, Надыршин ссылается на состояние здоровья подозреваемого:

— Состояние здоровья Тимербулатова подтверждается медицинскими документами. Я считаю, что ходатайство следствия было необоснованным. Но следствие ведётся, противодействовать ему теоретически возможно, поэтому предлагаю избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, — сказал прокурор.

Директор сядет в СИЗО, завод пойдет по миру?

Тимербулатова подозревают в мошенничестве, ущерб от которого составил 5 млн рублей. По версии следствия, руководитель завода присвоил деньги, выделенные из бюджета в рамках исполнения договора между крановым заводом и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» о модернизации грузоподъемного оборудования. Следствие считает, что фигурант дела использовал аффилированную с крановым заводом коммерческую фирму и искусственно завысил стоимость поставки.

Помимо этого, директора подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2016—2019 годах Тимербулатов представил в налоговую инспекцию декларации, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с девятью «техническими» контрагентами. В результате он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму более 404 млн рублей.



Однако подозреваемый заявил, что он невиновен ни в мошенничестве, ни в налоговых аферах:

— Мы пытались установить, откуда взялась такая цифра 404 миллиона, у нас даже объёмов таких не было. Кредиты в банке мы давно исчерпали в связи с отсутствием залогового имущества. К договору я никакого отношения не имею, в руках его не держал, не читал и физически не мог его подписать, потому что нахожусь на реабилитации.

И действительно, в материалах дела есть информация о том, что в госконтракте стояла не его подпись, а подпись его зама. Интересно, что если бы суд принял аргументы прокурора, то Тимербулатов мог бы, например, ходить на работу и исполнять свои обязанности. Собственно, директор и добавил, что его арест может плохо отразиться не только на его здоровье, но и на деятельности всего предприятия:

— При заключении под стражу я не смогу заниматься поиском средств для жизнедеятельности завода, — сказал он.

Суд решение вынес. Ход — за прокуратурой

Суд, несмотря на позицию прокурора, ходатайство следствия удовлетворил. В результате 50-летний Марс Тимербулатов отправляется в СИЗО до 12 декабря 2021 года.

Решение суда собирается обжаловать защита. Но его может обжаловать и прокуратура, которая требовала даже не домашнего ареста, а всего лишь запрета на определенные действия.

За тем, как в дальнейшем будут разворачиваться события, «Реальное время» будет пристально следить.