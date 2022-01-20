Камила Валиева вошла в основной состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

Объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию. В него вошла уроженка Казани Камила Валиева.

Кроме нее в основной состав женской сборной вошли Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными выбраны Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В состав мужской сборной России по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Запасные спортсмены — Евгений Семененко и Петр Гуменник.

В парном катании Россию на Олимпиаде представят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. В запасном составе две пары — Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин и Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, сообщили в Федерации фигурного катания.

В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин и Диана Дэвис — Глеб Смолкин. В запасном составе пары Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин и Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Напомним, Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Второе место получила действующая чемпионка мира Анна Щербакова и третье — Александра Трусова.