Кудрин предложил сделать Татарстан частью агломерации в Поволжье

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье. Такое мнение он высказал, выступая на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

По мнению Кудрина, в России должно появиться несколько крупных агломераций, способных конкурировать с Москвой. Помимо Поволжья, их создание возможно вокруг Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Томска.

Глава Счетной палаты добавил, что те регионы, что объединяют 8, 9 и 12 млн населения, могут быть центрами международного уровня с соответствующим качеством жизни.

Фото: tatarstan.ru

Ранее на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» в Казани Алексей Кудрин заявил, что в России строительство инфраструктуры нужно поднять в два или три раза. Существующая сегодня транспортная инфраструктура будет сдерживать экономическое развитие страны и не обеспечит 5% темпов роста. Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая там же, сообщил, что видит перспективу роста в развитии высокоскоростных дорог.

Дарья Акимова