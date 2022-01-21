В МИД РФ заявили, что предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

Российские предложения по гарантиям безопасности включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Об этом говорится в письменных ответах МИД России, которые поступили к ежегодной пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

— Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружения и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния, — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

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Несколько дней назад Лавров сообщил, что Россия все еще ожидает ответов от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Они необходимы для продолжения дальнейшего разговора по этой теме.

Диана Жиленкова