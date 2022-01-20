В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки об индексации пенсий россиян на 8,6% с 1 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте Думы.

Поправки внесены в законодательство, которое предполагает индексацию пенсий выше уровня инфляции. После нее средний размер пенсии в 2022 году составит 18 984 рубля. Соответствующее поручение давал президент страны Владимир Путин.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала об оформлении индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков также заявлял, что рост пенсий затронет порядка 30,8 млн россиян.

Дарья Акимова