Татарстану предложили «мегаагломерацию» ради конкурентоспособности

«Им нефти не надо! Как туда приезжаешь, сразу качество жизни выше, зарплаты выше и рабочее место быстрее находишь, чем в регионах», — убеждал в преимуществах построения поволжского макрорегиона по модели Москвы глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Выступая на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан», он предложил переосмыслить региональную концепцию развития агломераций в пользу идеи ее укрупнения с ближайшими регионами — Башкирией, Самарской, Ульяновской областями и Удмуртией. «Мы не обсуждаем территориальные [притязания], но от этого выиграют все», — согласился президент РТ Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Агломерации на новый лад

Идея о преобразовании концепции татарстанской агломерации в мегаагломерацию — с включением в нее нескольких соседних регионов — неожиданно прозвучала во время дебатов на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан». Основные направления ее развития в рамках обновления «Стратегии РТ-2030» представлял министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, но сразу по ходу заседания с комментариями к ней выступили эксперты из пула Леонтьевского центра. Согласно действующей концепции, в Татарстане выделены три экономические агломерации — Казанская, Камская и Альметьевская. В их периметр включили территорию, где проживают 77% населения. Они обеспечивают 86% внутреннего регионального продукта (ВРП). Как пояснил Мидхат Шагиахметов, агломерационный подход развития территорий был принят в 2015 году и за это время накопленный темп роста составил 109,2%, обеспечено 4,5 трлн инвестиций в основной капитал, создано пять территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а более 10% объемов промпроизводства создано резидентами промплощадок.

Согласно действующей концепции, в Татарстане выделены три экономические агломерации — Казанская, Камская и Альметьевская. Источник: i.tatarstan2030.ru

Тут необходимо отметить, что понятие «агломерация» не закреплено в российском законодательстве и считается условным определением в развитии территории. Это значит, что финансовые ресурсы под агломерационные проекты не выделяются, что и тормозит реальную экономическую интеграцию.

Более того, отсутствие правового регулирования мешает комплексно подходить к развитию новых территорий и планировать застройку сквозь призму всей агломерации, а не отдельно взятого муниципалитета. На пробелы в градостроительном регулировании и обратил внимание глава Минэкономики РТ. По его словам, это приводит к снижению уровня муниципального взаимодействия при планировании территорий.

— Сейчас в республике используется договорная модель с главами муниципалитетов, заключены соглашения о межмуниципальном взаимодействии. Но это неэффективно, — заявил Шагиахметов.

По этой причине президентом РТ принято решение о поэтапной передаче «ряда полномочий в области градостроительства с муниципального на республиканский уровень» с одновременным созданием Института пространственного развития.

Мидхат Шагиахметов: «Сейчас в республике используется договорная модель с главами муниципалитетов, заключены соглашения о межмуниципальном взаимодействии. Но это неэффективно»

Как пояснили собеседники «Реального времени», институт будет учрежден в ближайшее время, сейчас определяется его функционал. Предполагается, что он станет головным центром в определении трендов развития территорий. Подобная схема работает в Нижегородской области, которая разрабатывает стратегию агломерационного развития. Во-вторых, предлагается установить финансовые источники развития агломераций. Глава Минэкономики считает важным создать фонд развития агломераций по образу фонда развития моногородов, который способствовал диверсификации. В-третьих, разрешить привлекать средства ВЭБ и других корпораций для поддержки инфраструктуры городских агломераций.

Большие и богатые: треть мирового ВВП в руках 151 города

Предваряя дебаты, аудитор СП Наталья Трунова обозначила основные болевые точки, которые изменяют городской ландшафт во всем мире. Во-первых, на фоне осложнения систем деятельности происходит объединение регионов в мегаагломерации. Во-вторых, изменение климата заставляет переходить к «зеленым технологиям». В-третьих, старение населения приводит к необходимости проектировать городское пространство не под молодых людей. Еще в 2015 году ВОЗ выпустила рекомендации по планировке городов под старшие возрастные группы. Тренд на укрупнение регионов приводит к тому, что более трети мирового ВПП производится в 151 городе (в них проживает четверть населения планеты), указала она. Если сейчас в лидерах глобализации Токио, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, то постепенно идет «сползание» в страны азиатского региона, в частности в Китай. Во многом перетекание капитала связано с развитием инфраструктуры.

Предваряя дебаты, аудитор СП Наталья Трунова обозначила основные болевые точки, которые изменяют городской ландшафт во всем мире

Глава СП Алексей Кудрин вставил ремарку, заметив, что строительство инфраструктуры нужно поднять в 2—3 раза в стране. По его мнению, существующая сегодня транспортная инфраструктура будет сдерживать экономическое развитие России и не обеспечит 5% темпов роста.

— России нужно поднять строительство инфраструктуры в 2 или 3 раза? Главное, что это возможно, и это надо (делать, — прим. ред.). Без этого не будет темпов роста в 5%. Существующая сегодня инфраструктура этого не даст. Мы просто встанем в тупике, — заметил он.

Только Москва отвечает мировым стандартам

После долгих дебатов вокруг разных аспектов развития региональной агломерации Алексей Кудрин поднял вопрос о необходимости ее укрупнения — с привлечением соседних регионов. По его мнению, экономическое развитие России будут решать крупные агломерации, которые смогут соответствовать международному уровню по влиянию на международную повестку.

— Мы считаем, что таким может быть регион, который объединяет 8—9 млн человек. Вот это уже может быть центром международного уровня. Надо подумать над тем, что поволжская агломерация, метрополия будут в интересах Татарстана, — заявил он. — Вокруг удачное расположение городов, вы получите не только рынок для себя, но и центр по обновлению трудовых ресурсов. Подумайте над этим, — посоветовал Кудрин.



Алексей Кудрин: «Поволжская агломерация, метрополия будут в интересах Татарстана. Вокруг удачное расположение городов, вы получите не только рынок для себя, но и центр по обновлению трудовых ресурсов. Подумайте над этим»

При этом он не видит Татарстан в качестве центра этой агломерации: «Татарстан сам по себе еще недостаточен, хотя имеет вес».

Объяснять преимущества больших макрорегионов нет смысла — это очевидно. Тем не менее Алексей Кудрин раскрыл свою логику.

— Единственный центр в России, который может соответствовать мировому уровню, это Москва, — рассказывал он. — Санкт-Петербург с пятью миллионами слабоват для того, чтобы быть энергичным прорывным регионом, — считает он. — Тем не менее доля Москвы и Питера в ВПР страны увеличивается. К 2050 году она вырастет по инерции до 40%, — прогнозирует он. — Может, [мэр Москвы Сергей] Собянин и обидится, но пока он высасывает все силы. Им нефть не надо! У них синергия такая, что качество жизни, среда, все хотят туда уехать. Как туда приезжаешь, качество жизни выше, зарплаты выше и рабочее место быстрее находишь, чем в регионах, — твердо заявил он.

Подобные опорные макрорегионы могут вырасти в других частях страны.

— В противовес Москве нужно создать несколько крутых агломераций — в Екатеринбурге, Поволжье, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Частично Новосибирск, Томск. Они способны вытянуть, — считает Кудрин.

Рустам Минниханов: «Что касается создания мегаагломерации, то мы — за»

Идея вхождения в мегаагломерацию не вызвала сомнений. Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что поддерживает ее, так как экономические связи с регионами нужно строить.

— Что касается создания мегаагломерации, то мы — за. Мы же не обсуждаем территориальные [притязания]… Каждая территория суверенна, пусть она будет. Важно выстроить связи с Башкортостаном, Самарской, Ульяновской областями и Удмуртией. Мы все выиграем, — согласился он.