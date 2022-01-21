Татарстану предложили «мегаагломерацию» ради конкурентоспособности
«Им нефти не надо! Как туда приезжаешь, сразу качество жизни выше, зарплаты выше и рабочее место быстрее находишь, чем в регионах», — убеждал в преимуществах построения поволжского макрорегиона по модели Москвы глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Выступая на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан», он предложил переосмыслить региональную концепцию развития агломераций в пользу идеи ее укрупнения с ближайшими регионами — Башкирией, Самарской, Ульяновской областями и Удмуртией. «Мы не обсуждаем территориальные [притязания], но от этого выиграют все», — согласился президент РТ Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Реального времени».
Агломерации на новый лад
Идея о преобразовании концепции татарстанской агломерации в мегаагломерацию — с включением в нее нескольких соседних регионов — неожиданно прозвучала во время дебатов на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан». Основные направления ее развития в рамках обновления «Стратегии РТ-2030» представлял министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, но сразу по ходу заседания с комментариями к ней выступили эксперты из пула Леонтьевского центра. Согласно действующей концепции, в Татарстане выделены три экономические агломерации — Казанская, Камская и Альметьевская. В их периметр включили территорию, где проживают 77% населения. Они обеспечивают 86% внутреннего регионального продукта (ВРП). Как пояснил Мидхат Шагиахметов, агломерационный подход развития территорий был принят в 2015 году и за это время накопленный темп роста составил 109,2%, обеспечено 4,5 трлн инвестиций в основной капитал, создано пять территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а более 10% объемов промпроизводства создано резидентами промплощадок.
Тут необходимо отметить, что понятие «агломерация» не закреплено в российском законодательстве и считается условным определением в развитии территории. Это значит, что финансовые ресурсы под агломерационные проекты не выделяются, что и тормозит реальную экономическую интеграцию.
Более того, отсутствие правового регулирования мешает комплексно подходить к развитию новых территорий и планировать застройку сквозь призму всей агломерации, а не отдельно взятого муниципалитета. На пробелы в градостроительном регулировании и обратил внимание глава Минэкономики РТ. По его словам, это приводит к снижению уровня муниципального взаимодействия при планировании территорий.
— Сейчас в республике используется договорная модель с главами муниципалитетов, заключены соглашения о межмуниципальном взаимодействии. Но это неэффективно, — заявил Шагиахметов.
По этой причине президентом РТ принято решение о поэтапной передаче «ряда полномочий в области градостроительства с муниципального на республиканский уровень» с одновременным созданием Института пространственного развития.
Мидхат Шагиахметов: «Сейчас в республике используется договорная модель с главами муниципалитетов, заключены соглашения о межмуниципальном взаимодействии. Но это неэффективно»
Как пояснили собеседники «Реального времени», институт будет учрежден в ближайшее время, сейчас определяется его функционал. Предполагается, что он станет головным центром в определении трендов развития территорий. Подобная схема работает в Нижегородской области, которая разрабатывает стратегию агломерационного развития. Во-вторых, предлагается установить финансовые источники развития агломераций. Глава Минэкономики считает важным создать фонд развития агломераций по образу фонда развития моногородов, который способствовал диверсификации. В-третьих, разрешить привлекать средства ВЭБ и других корпораций для поддержки инфраструктуры городских агломераций.
Большие и богатые: треть мирового ВВП в руках 151 города
Предваряя дебаты, аудитор СП Наталья Трунова обозначила основные болевые точки, которые изменяют городской ландшафт во всем мире. Во-первых, на фоне осложнения систем деятельности происходит объединение регионов в мегаагломерации. Во-вторых, изменение климата заставляет переходить к «зеленым технологиям». В-третьих, старение населения приводит к необходимости проектировать городское пространство не под молодых людей. Еще в 2015 году ВОЗ выпустила рекомендации по планировке городов под старшие возрастные группы. Тренд на укрупнение регионов приводит к тому, что более трети мирового ВПП производится в 151 городе (в них проживает четверть населения планеты), указала она. Если сейчас в лидерах глобализации Токио, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, то постепенно идет «сползание» в страны азиатского региона, в частности в Китай. Во многом перетекание капитала связано с развитием инфраструктуры.
Глава СП Алексей Кудрин вставил ремарку, заметив, что строительство инфраструктуры нужно поднять в 2—3 раза в стране. По его мнению, существующая сегодня транспортная инфраструктура будет сдерживать экономическое развитие России и не обеспечит 5% темпов роста.
— России нужно поднять строительство инфраструктуры в 2 или 3 раза? Главное, что это возможно, и это надо (делать, — прим. ред.). Без этого не будет темпов роста в 5%. Существующая сегодня инфраструктура этого не даст. Мы просто встанем в тупике, — заметил он.
Только Москва отвечает мировым стандартам
После долгих дебатов вокруг разных аспектов развития региональной агломерации Алексей Кудрин поднял вопрос о необходимости ее укрупнения — с привлечением соседних регионов. По его мнению, экономическое развитие России будут решать крупные агломерации, которые смогут соответствовать международному уровню по влиянию на международную повестку.
— Мы считаем, что таким может быть регион, который объединяет 8—9 млн человек. Вот это уже может быть центром международного уровня. Надо подумать над тем, что поволжская агломерация, метрополия будут в интересах Татарстана, — заявил он. — Вокруг удачное расположение городов, вы получите не только рынок для себя, но и центр по обновлению трудовых ресурсов. Подумайте над этим, — посоветовал Кудрин.
Алексей Кудрин: «Поволжская агломерация, метрополия будут в интересах Татарстана. Вокруг удачное расположение городов, вы получите не только рынок для себя, но и центр по обновлению трудовых ресурсов. Подумайте над этим»
При этом он не видит Татарстан в качестве центра этой агломерации: «Татарстан сам по себе еще недостаточен, хотя имеет вес».
Объяснять преимущества больших макрорегионов нет смысла — это очевидно. Тем не менее Алексей Кудрин раскрыл свою логику.
— Единственный центр в России, который может соответствовать мировому уровню, это Москва, — рассказывал он. — Санкт-Петербург с пятью миллионами слабоват для того, чтобы быть энергичным прорывным регионом, — считает он. — Тем не менее доля Москвы и Питера в ВПР страны увеличивается. К 2050 году она вырастет по инерции до 40%, — прогнозирует он. — Может, [мэр Москвы Сергей] Собянин и обидится, но пока он высасывает все силы. Им нефть не надо! У них синергия такая, что качество жизни, среда, все хотят туда уехать. Как туда приезжаешь, качество жизни выше, зарплаты выше и рабочее место быстрее находишь, чем в регионах, — твердо заявил он.
Подобные опорные макрорегионы могут вырасти в других частях страны.
— В противовес Москве нужно создать несколько крутых агломераций — в Екатеринбурге, Поволжье, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Частично Новосибирск, Томск. Они способны вытянуть, — считает Кудрин.
Рустам Минниханов: «Что касается создания мегаагломерации, то мы — за»
Идея вхождения в мегаагломерацию не вызвала сомнений. Президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что поддерживает ее, так как экономические связи с регионами нужно строить.
— Что касается создания мегаагломерации, то мы — за. Мы же не обсуждаем территориальные [притязания]… Каждая территория суверенна, пусть она будет. Важно выстроить связи с Башкортостаном, Самарской, Ульяновской областями и Удмуртией. Мы все выиграем, — согласился он.
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