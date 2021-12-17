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Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах

14:58, 17.12.2021
Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом он заявил на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства заявил, что законопроект требует доработки.

Фото: kzn.ru

«Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки», — приводит слова Путина ТАСС.

Вчера законопроект о введении QR-кодов в общественных местах повторно направлен в регионы.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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