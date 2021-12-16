Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах повторно направлен в регионы

Законопроект об использовании для посещения общественных мест с QR-кодами, принятый сегодня Госдумой в первом чтении, повторно направлен для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, нужно сделать все для защиты и спасения граждан России от распространения коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении их прав. Он сослался на слова президента РФ Владимира Путина о том, что действовать нужно взвешенно и аккуратно, не создавая дополнительных неудобств для людей.

Также Володин добавил, что в ходе обсуждения законопроекта возникло много вопросов, и ко второму чтению необходимо найти решения по ним.

Фото: realnoevremya.ru

Госдума приняла проект сегодня в первом чтении. Документу в нижней палате российского парламента остается пройти еще два чтения.



Дарья Акимова