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Суд в Казани продлил директору кранового завода Тимербулатову запрет определенных действий

19:10, 10.12.2021
Суд в Казани продлил директору кранового завода Тимербулатову запрет определенных действий
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова (архив)

Советский районный суд Казани продлил гендиректору и соучредителю Набережночелнинского кранового завода Марсу Тимербулатову запрет определенных действий.

Запрет будет действовать до 12 февраля 2022 года. 13 октября текущего года Тимербулатов прилетел из Калининграда и был задержан в аэропорту «Бегишево». 15 октября Советский райсуд отправил его под арест по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на 404 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре директор кранового завода покинул СИЗО Казани. Подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
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