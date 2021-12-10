Суд в Казани продлил директору кранового завода Тимербулатову запрет определенных действий
Советский районный суд Казани продлил гендиректору и соучредителю Набережночелнинского кранового завода Марсу Тимербулатову запрет определенных действий.
Запрет будет действовать до 12 февраля 2022 года. 13 октября текущего года Тимербулатов прилетел из Калининграда и был задержан в аэропорту «Бегишево». 15 октября Советский райсуд отправил его под арест по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на 404 млн рублей.
В ноябре директор кранового завода покинул СИЗО Казани. Подробности — в материале «Реального времени».
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