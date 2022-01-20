В Казани утвердили порядок предоставления выплат перевозчикам за убытки из-за антиковидных мер
В Казани утвердили порядок предоставления субсидий муниципальным автотранспортным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с антиковидными мерами. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города.
Кроме того, на поддержку также могут рассчитывать юридические лица и (или)
индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки электрическим
транспортом. Речь идет о субсидиях на возмещение затрат по оплате труда работников, которые проверяют у пассажиров QR-коды.
Также утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19 в республике.
Недавно сообщалось, что транспортные компании могут получить выплаты за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года.
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