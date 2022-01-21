Авдонина: «Увлекаться поиском «омикрона» и «дельты», наверное, не стоит»

Фото: Максим Платонов

Новых случаев штамма коронавируса «омикрон» в Татарстане пока нет, сообщила сегодня заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Но на сегодня в работе находится 173 пробы — на днях ожидаются результаты.

На этой неделе в республике зарегистрировали первые 11 случаев, девять из которых — завозные. Четыре случая завезли в республику из других регионов России, пять — из зарубежных стран. У восьми заболевших клиническая форма по типу ОРВИ, у трех болезнь протекает бессимптомно. Ситуация находится на контроле оперативного штаба республики.

— «Омикрон» и «дельта» — отличия только лишь в штамме, в тех линиях, которые модифицировались. Меры профилактики и лечения от этого не меняются. Поэтому на сегодня увлекаться поиском «омикрона» и «дельты», еще какого-то штамма, в принципе, наверное, не стоит, это больше научный интерес, понимание того, как изменяется вирус. Для нас важна инфекция в целом, а это новая коронавирусная инфекция, и борьба все-таки должна идти не с конкретным штаммом, а в целом с инфекцией, — подчеркнула Авдонина.

Фото: Максим Платонов

Проверят на «омикрон» не всех — только 10% от числа зарегистрированных случаев. Пока пробы отправляют в противочумный институт «Микроб», но в Татарстан уже поступило оборудование для выявления этого штамма.