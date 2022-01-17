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Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

16:36, 17.01.2022
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

О том, что законопроект снимут с рассмотрения, он заявил на прошлой неделе. Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить этот закон для доработки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Законопроект о QR-кодах в общественных местах Госдума приняла в первом чтении 16 декабря 2021-го. Документ направили в регионы, Совет Федерации и правительство. Однако президент России Владимир Путин поручил доработать его. Принять законопроект планировалось до 1 февраля.

Татьяна Леухина
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