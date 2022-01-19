В казанском Кремле рассказали, будут ли вводить дополнительные ограничения из-за «омикрона»

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, будут ли власти республики ужесточать антиковидные ограничения из-за выявления омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, вопрос будет решаться исходя из развития событий.

— На сегодняшний день штаб пока не разработал дополнительных мер, но ситуация, как вы понимаете, может ежедневно меняться. Поэтому будем исходить из эпидситуации, из статистики, из состояния ежедневно, — заявила Галимова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Что касается рекомендации премьер-министра России Михаила Мишустина перевести по возможности сотрудников на удаленку, то республиканский оперштаб не планирует давать аналогичное указание:

— Мы в одной стране, зачем дублировать? Это решает работодатель, он должен подумать в том числе о категории граждан 60+, — объяснила Галимова.

Она рассказала, что президент Татарстана Рустам Минниханов ежедневно проводит совещания, на котором ему докладывают о текущей эпидемиологической обстановке глава республиканского оперштаба Лейла Фазлеева, глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Фото: Максим Платонов

Также Галимова ответила на вопрос, готов ли Татарстан встретить «омикрон». По ее словам, в республике достаточно койко-мест для размещения пациентов с коронавирусом.

— На сегодняшний день система здравоохранения выработала настолько четкую систему, что в течение двух часов уже можно развернуть полный комплекс необходимых мер, чтобы принять больных и начать их лечить. То есть для этого надо два часа максимум, чтобы все это развернуть. Поэтому резервы все есть, — рассказала Галимова.

Напомним, накануне управление Роспотребнадзора по РТ сообщило о выявлении в Татарстане 11 случаев заражения «омикроном». Девять из них завозные.