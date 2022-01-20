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Путин поздравил Шаймиева с юбилеем: «Вы не боялись трудностей, твердо следовали своим убеждениям и принципам»

12:55, 20.01.2022 1
Путин поздравил Шаймиева с юбилеем: «Вы не боялись трудностей, твердо следовали своим убеждениям и принципам»
Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого президента Татарстана, Государственного Советника Минтимера Шаймиева с 85-летием:

«Уважаемый Минтимер Шарипович!

Примите сердечные поздравления с 85-летним юбилеем.

Ваша деятельность, вся Ваша жизнь тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном. Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог.

Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы не боялись трудностей, твердо следовали своим убеждениям и принципам, при этом показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем. Огромный созидательный вклад в социально-экономическое развитие региона, в сбережение его культурных, духовных традиций снискал Вам поистине высочайший общественный авторитет и признание во всей нашей огромной стране. А Ваши проекты, направленные на возрождение христианских и мусульманских памятников, без преувеличения стали зримыми символами укрепления ценностей мира и согласия, которыми славится Татарстан.

Желаю Вам и Вашим близким здоровья и всего наилучшего», — сказано в тексте телеграммы.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:03
    Историческая личность и только следующие поколения дадут полную оценку !
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