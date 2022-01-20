Путин поздравил Шаймиева с юбилеем: «Вы не боялись трудностей, твердо следовали своим убеждениям и принципам»

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого президента Татарстана, Государственного Советника Минтимера Шаймиева с 85-летием:

«Уважаемый Минтимер Шарипович!



Примите сердечные поздравления с 85-летним юбилеем.



Ваша деятельность, вся Ваша жизнь тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном. Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог.



Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы не боялись трудностей, твердо следовали своим убеждениям и принципам, при этом показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем. Огромный созидательный вклад в социально-экономическое развитие региона, в сбережение его культурных, духовных традиций снискал Вам поистине высочайший общественный авторитет и признание во всей нашей огромной стране. А Ваши проекты, направленные на возрождение христианских и мусульманских памятников, без преувеличения стали зримыми символами укрепления ценностей мира и согласия, которыми славится Татарстан.



Желаю Вам и Вашим близким здоровья и всего наилучшего», — сказано в тексте телеграммы.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Маргарита Головатенко