Муниципальный архив Казани переехал в здание Госархива Татарстана

Муниципальный архив Казани переехал по новому адресу: улица 8 Марта, 5а. Раньше в этом здании находился Государственный архив Татарстана.

В здании шесть этажей, его общая площадь составляет больше 7 тысяч кв. метров, а площадь архивохранилищ — 4 609 кв. метров. Это в шесть раз больше, чем на прежнем месте.

Капитальный ремонт в здании прошел несколько лет назад, там организован читальный зал. Его из-за сложной эпидемиологической ситуации пока можно посетить только по предварительной записи по телефону, сообщает пресс-служба мэрии города

В течение недели сотрудники архива перевезли на новое место более 140 тысяч единиц хранения, в том числе аудио-, видео- и фотодокументы. Во время переезда казанцам продолжали оказывать услуги. На сегодняшний день в муниципальном архиве хранятся 1 587 фондов, каждый год он исполняет больше семи тысяч запросов от жителей и организаций.

Фото: kzn.ru

В середине декабря прошлого года находившийся ранее в этом здании Госархив Татарстана завершил переезд в новое здание, расположенное в поселке Столбище Лаишевского района республики. Переезд занимал 35 дней. За это время было перевезено больше 210 тысяч коробок архивных документов, более 40 тысяч аудиовизуальных документов и оборудование для реставрации и копирования документов.

Дарья Акимова