В МЧС прокомментировали информацию о фейковых объявлениях об эвакуации населения

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В МЧС по Татарстану прокомментировали объявления о якобы назначенных на 12 часов 23 января пробных эвакуациях жилых домов пешими колоннами.

«Информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС по эвакуации, изложенная в этих объявлениях, является ложной и не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе министерства.

В ГУ МЧС России по РТ настоятельно рекомендуют использовать только официальную информацию, призывают жителей республики соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям: «предпосылок для волнений и беспокойства нет».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани начали распространяться фейки о массовых захоронениях бульдозером во дворах города. В мэрии опровергли все эти слухи.

Ложная информация размещалась в объявлениях, распространяемых во дворах города. В них говорилось о начале массовой эвакуации из квартир жилых домов. Якобы жильцы колоннами должны пройти в пункты временного размещения отдельно от детей. Если человек проигнорирует учебную тревогу, то его якобы привлекут к ответственности.



Маргарита Головатенко