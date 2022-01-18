В Казани начался суд над экс-главой центра военкомата РТ по делу на 40 млн рублей

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова (Скороход - в центре)

В Советском райсуде Казани сегодня стартует процесс по делу о присвоении 40 млн рублей в ходе установки надгробных памятников казанским ветеранам войны в 2012—2019 годах. Потерпевшим по делу признано Минобороны РФ, передает журналист «Реального времени».



На скамью подсудимых отправлены бывший начальник центра социального обеспечения военкомата РТ Игорь Скороход и руководитель ряда компаний в сфере похоронных услуг Борис Тутаев. Вину оба не признают. На данный момент находятся под подпиской о невыезде.

Гособвинителем на процессе выступает старший помощник военного прокурора Казанского гарнизона Дмитрий Резаев.

Процесс может осложнить болезнь обвиняемого Тутаева. После перенесенного приступа у него затруднена речь.

Расследование этого дела началось еще в 2020 году — первоначально лишь в отношении Скорохода, причем тогда его обвиняли в мошенничестве. За время следствия ущерб вырос на 25 млн рублей, а объем материалов — до 80 томов.