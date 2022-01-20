В мэрии Казани призвали не верить слухам о массовых захоронениях бульдозером и эвакуации жильцов

В Казани начали распространяться фейки о массовых захоронениях бульдозером во дворах города. В мэрии опровергли все эти слухи.

Ложная информация размещалась в объявлениях, распространяемых во дворах города.

Фото: vk.com/vkazani

В них говорилось о начале массовой эвакуации из квартир жилых домов. Якобы жильцы колоннами должны пройти в пункты временного размещения отдельно от детей. Если человек проигнорирует учебную тревогу, то его якобы привлекут к ответственности.

Фото: vk.com/vkazani

— Надо ли говорить, что все это неправда? Мы лишь напомним, что живем с вами в удивительное время, когда любой может внести смуту. Важно перепроверять сведения и оставаться спокойными, — говорится в сообщении мэрии.

Недавно в городе проходили поиски 10-летнего Владислава Хасанова, который ушел из дома и не вернулся. Тогда в мэрии сообщили ложные сведения о том, что ребенок был найден, однако спустя некоторое время сообщение опровергли, сославшись на то, что информация «от источников была передана некорректно».



— Приносим извинения за неточность и введение в заблуждение. Сейчас все находятся в напряжении, поэтому первые позитивные сообщения были истолкованы таким образом. Приносим извинения: следующие сообщения обязательно перепроверим дважды. Спасибо всем, кто неравнодушен. Остаемся на связи, — заявили тогда в мэрии.

Диана Жиленкова