Набережночелнинский крановый завод начал погашать долги по зарплате

После вмешательства прокуратуры Набережночелнинский крановый завод начал погашать долги по зарплате перед сотрудниками, сообщает chelny-biz.ru.



Деньги получили более 180 работников НЧКЗ — им выплатили в общей сложности более 12 млн рублей. Долг, накопленный предприятием перед работниками за октябрь — ноябрь 2021 года, превышал 13 млн рублей.

От персонала НЧКЗ в прокуратуру Тукаевского района поступило 16 обращений по невыплате за этот период. Еще 13 заявлений подали в Государственную инспекцию труда Татарстана. На завод завели административное дело.

Фото: realnoevremya.ru

13 октября 2021 года гендиректор предприятия Марс Тимербулатов прилетел из Калининграда и был задержан в аэропорту «Бегишево». 15 октября Советский райсуд отправил его под арест по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на 404 млн рублей.



В начале декабря Советский районный суд Казани продлил Тимербулатову запрет определенных действий. После возбуждения уголовного дела на Тимербулатова в суд поступило с десяток заявлений от партнеров завода — они начали массово подавать иски в арбитраж.

Маргарита Головатенко