Спикер Госсовета Татарстана пожурил Минюст за промедление с подготовкой нормативных актов

В этом году Министерство юстиции Татарстана ждет большая работа по федеральному законопроекту «Об общих принципах власти в РФ», который может кардинальным образом изменить деятельность местного самоуправления. Также, вслед за 28 другими регионами России, предстоит создать государственное юридическое бюро, сотрудники которого будут оказывать бесплатную юридическую помощь жителям республики. Обе задачи на итоговой коллегии министерства озвучил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, параллельно критикуя Минюст за долгую подготовку нормативных актов к законам, без которых они не могут заработать в полную силу. Сами юристы жаловались спикеру парламента на высокую текучку кадров аппарата мировых судей. Об этом с сожалением говорили и министр Рустем Загидуллин, и зампредседателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский. За прошлый год в республике уволились почти 310 сотрудников мировых судов при их штатной численности в 796 человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

Законотворческой работе нужна системность и плановость

За последние 2 года число обращений граждан в татарстанский Минюст значительно возросло, отметили на коллегии. В большинстве случаев жители республики просили проверить правомерность антиковидных ограничений, которые власти республики были вынуждены ввести на пике заболеваемости коронавирусом. Если в 2019 году количество обращений составило чуть больше тысячи, то в 2021-м их было в 4,5 раза больше — 4 670. Причем без малого 3 040 (из них 1 878 — в декабре) были связаны именно с мерами борьбы с ковидом. Было рассмотрено четыре дела по искам 51 заявителя об обжаловании введенных в Татарстане ограничений. Двум было отказано в удовлетворении, одно вступило в силу, одно приостановлено и еще одно находится на рассмотрении.

На поле единого правового пространства Татарстана действуют не только федеральные законы, но и те, что принимаются республиканским Госсоветом. Проверка их соответствия букве закона, экспертиза и разработка подзаконных правовых актов — один из видов деятельности Минюста. За прошлый год правительство республики внесло на рассмотрение парламента 34 проекта законов, из которых вне плана — 21. На экспертизу сотрудники Минюста приняли более 2,8 тысячи проектов нормативных правовых актов, это почти в два раза выше уровня 2019 года.

И здесь начинаются проблемы. На них после всех выступлений по линии Минюста заострил внимание председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Он считает, что несистемная и внеплановая работа приводит к тому, что «мы бегом-бегом по какому-то случаю, во взрывной момент принимаем и пытаемся отрегулировать законодательство». А законотворческой деятельности, уверен он, нужна именно плановость. Тогда не будет возникать проволочек с подготовкой нормативных документов.

За последние 2 года число обращений граждан в татарстанский Минюст значительно возросло, отметили на коллегии

— Законопроект проходит все стадии прохождения в Госсовете, согласования, заключения правовые, подписывается президентом, публикуется в СМИ. А нормативные документы должны готовиться правительством республики, а под правительством я вижу в первую очередь вас, Минюст, вы должны за этим следить. месяцами не принимаются акты, и закон не может вступить и заработать в полную силу. Мы находимся под напряженным контролем прокуратуры Татарстана, которая внимательно отслеживает и говорит: «Закон приняли, а что толку?», — заявил Мухаметшин.

Минюст уходит в цифру

В Минюсте доложили о переводе госуслуг в электронный вид, поскольку это процесс требует изменений административных регламентов. Если на первом этапе под контролем юристов министерства было 70 видов услуг, то в этом году им предстоит охватить более 200.

Большая работа предстоит в течение этого года и по созданию в Татарстане государственного юридического бюро. Такие уже действуют в 28 субъектах РФ. Их цель — оказывать бесплатную юридическую помощь населению. Бюро оснастят специальным автомобилем «Газель Next», на котором сотрудники смогут выезжать в любой муниципальный район республики. Также Татарстан в числе еще 10 российских пилотных регионов включится в новый проект — Единый госпортал правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Запустить его в работу планируется в этом году.

В планах Минюста на 2022 год совместно с органами местного самоуправления завершить устранение расхождений в наименованиях населенных пунктов с Государственным каталогом географических названий. В этом году эта работа коснется Ютазинского и Сармановского муниципальных районов.

Активно Минюст включился в цифровую трансформацию. Так, переносом правовых документов в регистр стал заниматься специальный робот, аналогов которому нет в стране.



Рустем Загидуллин много говорил о достижениях Минюста и о том, как его коллектив успешно выполняет поставленные перед ним задачи

Проблема с кадрами мировых судов растет как снежный ком

На коллегии министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин много говорил о достижениях Минюста и о том, как его коллектив успешно выполняет поставленные перед ним задачи. Но с каждым годом объем работы растет. Именно этот фактор привел к тому, что уязвимым звеном стал институт мировых судей. Сотрудники мировых судов в городах и районах республики не выдерживают такой нагрузки. Как результат, за год аппараты мировых судей лишились 38% сотрудников — это 308 человек.

Проблема растет, как снежный ком, уже третий год: в 2019 году уволились 28%, в 2020-м — 32%. Как отметил в своем докладе зампредседателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский, в одном из районов Татарстана за год текучесть и вовсе составила 100% — обновился весь аппарат суда.

— По статистике на долю мировых судей приходится 31% уголовных, 82% гражданских дел и 90% административных дел в РТ при том, что всеми судами общей юрисдикции в республике рассмотрено почти 1,150 млн дел, мировыми судьями рассмотрено 695 тысяч дел и материалов. При этом средняя нагрузка на один участок составляет 348 дел, — сообщил он.

Проблема кроется в низкой зарплате, у некоторых сотрудников она составляет от 23 тысяч до 30 тысяч рублей. И такая проблема характерна почти для всех регионов России. Чтобы как-то снять напряженность, сохранить коллективы, в Татарстане с декабря прошлого года решили ежеквартально выдавать стимулирующие дополнительные денежные выплаты. Кроме того, мировых судей ожидает повышение зарплаты — в среднем на 22%, сообщил глава министерства. На проблему обратил внимание и глава республиканского парламента:



— Конечно, такая зарплата в сообществе мировых судей очень мала, и кадры там слабо закрепляются. А для того, чтобы подготовить мирового судью, надо очень много вложиться и очень много времени потребуется. Его еще надо судьей сделать, как вы говорите, чтобы он и правосудие осуществлял, и беседы проводил с теми, кто обращается за помощью, мог по-человечески поддержать и помочь.

Мухаметшин подчеркнул большой прорыв министерства в создании электронных продуктов

Задача непростая — 205 страниц законопроекта

Главный итог работы сотрудников Минюста все же радует, признал Фарид Мухаметшин: «Они решают большую и важную задачу. Порой руками ее не потрогать, но это очень большая интеллектуальная правовая деятельность. Трудно сравнить вашу работу, вот пришел и сразу увидел — она не связана с укладкой трубы или строительством дома. Это кропотливая, крайне важная, специфичная работа».

Подчеркнул Мухаметшин и большой прорыв министерства в создании электронных продуктов: «Вы в России, наверное, в передовиках по цифровизации, и робот у вас есть, который все делает. Но нам сам бог велел, чтобы цифровизация шла и в год, объявленный президентом Годом цифровизации, все министерства должны включиться… Упустим — не догоним, догонять тяжелее».

При этом задач на год текущий меньше не станет. В первую очередь экспертам министерства предстоит включиться в масштабную работу по изучению федерального законопроекта «Об общих принципах власти в РФ», который, «если будет принят в нынешней его редакции кардинальным образом изменит деятельность местного самоуправления», заметил спикер Госсовета и предложил включить туда и «представителей местного самоуправления, людей от сохи».

— Не все там нам нравится. Мы ставим задачу, наоборот, передать им (местным органам власти) дополнительные полномочия. Трудный закон, сложный, до конца не можем и понять, что хочет федеральный центр, меняя название публичной власти, включая и органы местного самоуправления. Публичнее их уже и нет никого. Он в деревне — на виду, в селе, районе — на виду: представитель местной власти… Задача непростая — 205 страниц законопроекта. Я за 30 лет работы на этой должности такого не видел — чтоб 205 страниц законопроекта! И остается ли там место для творчества в региональных и местных органах власти, чтобы поправками что-то внести свое, разумное, как нам кажется, предложение?