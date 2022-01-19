В Татарстане ограничили движение по трассе М-5 «Урал» из-за метели

В Татарстане и Оренбургской области временно ограничили движение для автобусов, такси и грузового транспорта на участке автомобильной дороги М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ со ссылкой на ФКУ Упрдор «Приуралье».

В Татарстане закрыли движение в Бугульминском районе (с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км общей протяжённостью 7,5 км) и в Бавлинском районе (на одном участке с 1257,5 км по 1280 км протяженностью 22,5 км).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Движение закрыли с 19:30, ориентировочно до 4:00. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: снегопадом, метелью.

Ограничения движения по этой трассе из-за погоды вводили и вчера.

Татьяна Леухина