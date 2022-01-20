Шаймиева наградили высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Фото: Максим Платонов (архив)

Указом Президента России за выдающиеся заслуги перед государством орденом Святого апостола Андрея Первозванного награжден Государственный Советник и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — это высший орден Российской Федерации.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Сегодня Шаймиев отмечает свое 85-летие. С юбилеем его поздравили министр обороны России Сергей Шойгу, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Татарстана Рустам Минниханов и многие другие.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.



Диана Жиленкова