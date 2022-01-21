Лавров: Вашингтон на следующей неделе предоставит письменные ответы на российские предложения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, встреча была «промежуточной».



По итогу удалось договориться, что Вашингтон на следующей неделе предоставит письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. После этого пройдет еще одна российско-американская встреча, пишет RT.

Встреча длилась полтора часа. Блинкен заявил, что эти переговоры — часть продолжающихся усилий по снижению напряженности и по предотвращению дальнейшей агрессии РФ против Украины.



Обсудили стороны и украинский вопрос. Лавров после переговоров обратил внимание, что «Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу». Он считает, что ситуация на Украине требует «пристального внимания», однако это не повод «сводить к ней всю проблему евробезопасности».

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В начале встречи Лавров заявил, что ожидает ответа на российские предложения по гарантиям безопасности. При этом на какой-то прорыв он не рассчитывает, во время переговоров он предупредил американскую сторону, что если Москву разочарует ответ Запада на ее предложения по безопасности, то ей придется принимать серьезные политические решения.



По плану, Лавров и Блинкен должны были обсудить гарантии, предложенные Россией США и НАТО. Как уточнил Лавров, они включают в себя вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Проект гарантий МИД России опубликовал 17 декабря 2021-го. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры предлагается решать мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность.



В начале этой недели Лавров рассказывал, что Россия все еще ожидает ответов от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Они нужны для того, чтобы продолжить дальнейший разговор со сторонами на эту тему. По его словам, тогда разговор о выдвинутых российской стороной инициативах вышел достаточно подробным.



Напомним, что в этом месяце Россия и США провели консультации по вопросам безопасности в Женеве, а 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Однако по их итогам в МИД России заявили, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса. Их позицию замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал непробиваемой.



Татьяна Демина