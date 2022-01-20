Автобусники Казани просят вновь повысить цену проезда на 5 рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанские перевозчики просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте на пять рублей. Об этом «Реальному времени» заявил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

В Миндортрансе на прошлой неделе заявляли, что перевозчики Татарстана получат в январе компенсацию убытков из-за введения QR-кодов на транспорте за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года. А сегодня стало известно, что исполком Казани утвердил порядок предоставления выплат перевозчикам за убытки из-за антиковидных мер. По словам Темлякова, казанские перевозчики пока ничего не получили.

— Даже если компенсация поступит — ситуация все равно остается очень сложной. Поднялись цены на топливо, запчасти для общественного транспорта, сотрудникам нужно поднимать зарплату, ведь цены на продукты растут, — заметил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как он отметил, в Казани и Татарстане нет брутто-контрактов, как в других регионах страны, где перевозчикам платят из бюджета за выполненную работу, то есть за километр пробега

— Единственный доход перевозчиков Казани — это средства, которые пассажиры платят за проезд. Выход из сложившейся ситуации перевозчики видят в пересмотре тарифа и пересмотре компенсации за перевозку граждан льготных категорий. Перевозчики считают, что компенсацию льготных категорий граждан из бюджета нужно с 20 рублей увеличить до 27 рублей либо повысить стоимость проезда по транспортной карте, банковской карте и за наличный расчет на пять рублей, — заключил Темляков.

Последний раз проезд в общественном транспорте Казани повышали год назад — с 1 марта 2021 года он вырос с 30 до 35 рублей. Это коснулось только покупки билетов за наличные.

Дарья Пинегина