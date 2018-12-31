Вперед, только алга! Меняться и обновляться в режиме реального времени

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«Реальное время» поздравляет с Новым годом и подводит итоги ушедшего года

Если резюмировать в трех прилагательных, то 2018 год для редакции «Реального времени» был насыщенным, динамичным и ярким. Надеемся, что следующий год станет для нас и наших читателей не менее интересным.

Маленькие радости большой редакции



Мы обещали, что уходящий год пройдет под девизом «Время удивлять и удивляться». Удалось ли нам это, безусловно, судить нашему главному судье — господину читателю. В душе мы все же надеемся, что оправдали ваши ожидания.

В этом году в марте мы отметили день рождения — трехлетие. Нас уже поздравляли наши читатели. Дополнительным подарком стало и вхождение «Реального времени» в топ-20 самых цитируемых российских СМИ по версии «Медиалогии», и увеличение частоты попадания в тридцатку.

Надеемся, что следующий год станет не менее удивительным и читатель увидит нашу газету обновленной.

Разобрали на цитаты

2018 год начался с громкого медиаскандала, который затронул большинство федеральных и региональных журналистов. В конце марта несколько российских изданий объявили бойкот Госдуме из-за поведения депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в харассменте. Редакция «Реального времени» также поддержала коллег. В связи с этими событиями особое звучание получили слова депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина, сказанные в разговоре с нашим корреспондентом, о том, что «журналисты — это слуги». В дальнейшем эта оброненная фраза Фатиха Саубановича стала причиной для полемики с его коллегой по парламенту, бывшим заместителем гендиректора ВГТРК Евгением Ревенко. В том числе и на страницах нашей газеты. В итоге все закончилось примирением дуэлянтов , но без участия главных боссов ЕР не обошлось. Колонка Олеси Рябцевой о харассменте в российском обществе вообще и медиа в частности нашла отклик у наших читателей. «Слуцкий-гейт» вскрыл один из нарывов нашего общества.

В связи с этими событиями особое звучание получили слова депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина, сказанные в разговоре с нашим корреспондентом, о том, что «журналисты — это слуги». Фото Романа Хасаева

Не меньшие поводы для цитирования давала и спортивная редакция «Реального времени». Это и интервью с футболистом Сергеем Рыжиковым, легендарным хоккеистом Алексеем Морозовым, директором ФК «Уфа» Шамилем Газизовым, наставником Ренатом Лайшевым, директором «Казань Арены» Радиком Миннахметовым.

Не прошел незамеченным для наших читателей и чемпионат мира по футболу. Спортивная и основная редакции «Реального времени» подробно освещали мундиаль не только в Казани, но и других городах. На память об этом событии остался спецпроект.

В «зеленую папочку»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово заставил всю страну по-новому взглянуть на «храмы торговли» и соблюдение в них правил пожарной безопасности.

На фоне старта судебных процессов над группировками (как оказалось, ОПГ все еще существуют) и тревожных сообщений силовиков о росте молодежной преступности на наших страницах вновь возникла тема «казанского феномена». Помимо информационных материалов о процессах над «тукаевскими», «слободскими» и другими, были и откровения диджея и бывшего «группировщика» Роберта Гараева, и разговор с исследовательницей Светланой Стивенсон.

Одним из символов этого года для нашего коллектива стали многочисленные коррупционные скандалы. Коррупция в правоохранительных органах, в исполнительной власти, в судейских верхах, в госкомпаниях. Публикации на эту тему не оставались незамеченными. К слову, и фразеологизм «зеленая папка Минниханова» родился в недрах нашей редакции.

К слову, и фразеологизм «зеленая папка Минниханова» родился в недрах нашей редакции. Фото kremlin.ru



Политологи, писатели, бизнес, телеграм-каналы…

В этом году мы продолжили серию интервью с политическими анонимными телеграм-каналами (эксперимент начался после общения с «Методичкой»). Первыми в стране мы побеседовали с командой популярного канала «Незыгарь». Из региональных каналов особого упоминания достойны администраторы канала «Усы Хамитова». Сейчас этот канал, названный в честь Рустэма Хамитова, канул в Лету вместе с главным объектом критики — прежним главой Башкирии.

Удачей нашей команды стали интервью с бизнесменами, политиками, общественниками и деятелями культуры федерального масштаба. Список получится достаточно солидный. Поэтому приведем лишь имена некоторых: Евгений Гришковец, Юлиана Слащева из «Союзмультфильма», кинокритик Антон Долин, писатель и политолог Денис Драгунский, галерист, политтехнолог Марат Гельман, бывший мэр Екатеринбурга Ройзман, пранкер Лексус, Георгий Сатаров, создатель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова и многие, многие другие. Впрочем, часть интервью объединена в тематические сюжеты «Читальный зал» и «Политповестка».

Медиаэксперименты

В этом году мы осваивали новые форматы. Так, к примеру, онлайн-трансляция со встречи мэра Казани с противниками строительства мусоросжигательного завода нашла отклик у читателей. Отдельного упоминания заслуживают наши видеопроекты «Рожденные в 90-е», «Бизнес ген», сюжеты спортредакции.

Свое продолжение получили исторические колонки, которые достаточно востребованы читателями (особенно это видно по количеству комментариев к подобным текстам).

Как итог, за год рост аудитории составил 70%.

Отдельного упоминания заслуживают наши видеопроекты «Рожденные в 90-е», «Бизнес ген», сюжеты спортредакции

#ПФОнаш

В целом 2018 год — это год выхода за пределы Татарстана и активное освещение политико-экономической повестки Приволжского федерального округа. У нас появились регулярные публикации о Башкирии, Удмуртии. Несмотря на короткий период работы, соседи заметили нашу газету, относятся с уважением, иногда с опаской к нашей независимой оценке ситуации на местах.

Так, мы значительно усилили свое информационное присутствие в Удмуртии. В газете появился собственный корреспондент в регионе — Михаил Красильников, благодаря которому материалы о событиях и людях соседней республики появляются на наших страницах на постоянной основе.

В этом году мы представили два рейтинга политической и деловой элиты Удмуртии — в феврале и в августе, а также рейтинг 100 крупнейших компаний республики по объему выручки. Интервью «Реальному времени» дали первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, министр финансов Станислав Евдокимов, советник главы Удмуртии Константин Сунцов, HR-директор правительства Ирина Макарычева, владелец сети терм Юрий Бычков, президент ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова, блогер Екатерина Глухова, основатели сети «Горячий пельмень» и резиденты проекта «Эктоника». Плотно освещали мы и актуальную повестку — трагедию в Глазове, «бунт» против Александра Бречалова в истории с выборами мэра Ижевска и др.

Был запущен официальный телеграм-канал «Реальное время в Удмуртии», который в удобном формате представляет самые важные новости и публикации интернет-газеты, касающиеся жизни республики.





Среди наших успехов можно отметить анализ политического ландшафта региона, активное освещение проблем шиханов, интриги с назначением нового муфтия РБ, отставку Рустэма Хамитова и приход нового врио главы Радия Хабирова, оперативное реагирование на ЧП. Фото Евгения Калашникова



Что касается Башкирии, то среди наших успехов можно отметить анализ политического ландшафта региона, активное освещение проблем шиханов, интриги с назначением нового муфтия РБ, отставку Рустэма Хамитова и приход нового врио главы Радия Хабирова, оперативное реагирование на ЧП (чего стоит только открытие новой «горячей точки» региона — города Сибая и Баймакского района, где происходили межнациональные конфликты, гремели экологические проблемы). Особое звучание получил скандал вокруг шуток Руслана Белого и Салавата Юлаева.

С нами сотрудничают авторы из других регионов Поволжья. Тут можно вспомнить интервью бывшего губернатора Самарской области Константина Титова, журналиста Курта Аджиева, политолога Льва Павлючкова.

Важно отметить, что, работая в регионах, «Реальное время», наряду с обычной информационной повесткой, делает основной акцент на деловой и экономической тематике. Из регулярных исследований по регионам — и индекс новостроек, и анализы бюджетов и макроэкономических показателей областей и республик, интервью с местными акулами бизнеса.

Все для бизнеса

Особое место занимает стартовавшая в 2017 году ежегодная деловая премия. В этом году «Реальный рейтинг» стал еще масштабнее и авторитетнее, претендуя на звание главного делового ивента Поволжья. Подробнее, как проходила церемония награждения деловой премией «Реального времени», здесь.

В этом году «Реальный рейтинг» стал еще масштабнее и авторитетнее, претендуя на звание главного делового ивента Поволжья



В феврале издание запустило новый формат образовательных мероприятий для бизнеса — форум «Маркетинг #реальноговремени».

Продолжаются встречи с предпринимателями. За год было проведено 12 бизнес-бранчей, несколько круглых столов и конференций. Чаще всего поднимались темы недвижимости, инвестиций и грядущего изменения налоговых ставок. В сентябре, на волне резкого спада национальной валюты, «Реальное время» провело конференцию на тему «Ослабление рубля: плюсы и минусы для российской экономики».

«Реальное время» является ключевым информационным партнером на крупнейших деловых мероприятиях Татарстана и Башкортостана. На семи из них (в частности, на KazanSummit, «ЦИПРе» в Иннополисе и на Международном форуме малого бизнеса ШОС-БРИКС в Уфе) были организованы выездные редакции. В рамках мультимедийного формата выездной редакции проведены свыше 90 интервью со спикерами — бизнесменами и ключевыми сотрудниками флагманских компаний, главами министерств и госкомитетов регионального и федерального уровня, медийными персонами.

Какого цвета ваши флаги

Самое ценное редакции — это обратная связь с читателями. Это и комментарии под материалами, и прямые обращения в редакцию, и письма. За что мы вам благодарны.

Накануне выхода этого материала один из читателей заявил, что «я не понял, за кого ваша газета — за «красных» или за «белых». Эти слова неожиданно попали в точку. Все эти годы работы мы старались придерживаться принципа, что на наших страницах есть место для каждой точки зрения (за исключением, конечно, экстремистских и иных запрещенных взглядов). Поэтому, когда мы писали о языковом конфликте, то давали возможность высказаться как сторонникам, так противникам изучения родных языков, споры историков мы также стараемся уравновешивать мнением каждого из лагерей. Плюрализм сопутствует справедливости.

Для себя мы решили, что принципиальность — это когда ты пишешь о человеке или ситуации, даже если ты знаешь, что это вызовет недовольство и некоторые неудобства. Это и есть «цвет нашего флага»

Конечно, кто-то считает, что принципиальность — это придерживаться только одной точки зрения, предоставляя возможность высказаться исключительно ее сторонникам. Но для себя мы решили, что принципиальность — это когда ты пишешь о человеке или ситуации, даже если ты знаешь, что это вызовет недовольство и некоторые неудобства. Это и есть «цвет нашего флага».

С Новым годом!

