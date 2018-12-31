Вперед, только алга! Меняться и обновляться в режиме реального времени

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«Реальное время» поздравляет с Новым годом и подводит итоги ушедшего года
Если резюмировать в трех прилагательных, то 2018 год для редакции «Реального времени» был насыщенным, динамичным и ярким. Надеемся, что следующий год станет для нас и наших читателей не менее интересным.
Маленькие радости большой редакции
Мы обещали, что уходящий год пройдет под девизом «Время удивлять и удивляться». Удалось ли нам это, безусловно, судить нашему главному судье — господину читателю. В душе мы все же надеемся, что оправдали ваши ожидания.
В этом году в марте мы отметили день рождения — трехлетие. Нас уже поздравляли наши читатели. Дополнительным подарком стало и вхождение «Реального времени» в топ-20 самых цитируемых российских СМИ по версии «Медиалогии», и увеличение частоты попадания в тридцатку.
Надеемся, что следующий год станет не менее удивительным и читатель увидит нашу газету обновленной.
Разобрали на цитаты
2018 год начался с громкого медиаскандала, который затронул большинство федеральных и региональных журналистов. В конце марта несколько российских изданий объявили бойкот Госдуме из-за поведения депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в харассменте. Редакция «Реального времени» также поддержала коллег. В связи с этими событиями особое звучание получили слова депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина, сказанные в разговоре с нашим корреспондентом, о том, что «журналисты — это слуги». В дальнейшем эта оброненная фраза Фатиха Саубановича стала причиной для полемики с его коллегой по парламенту, бывшим заместителем гендиректора ВГТРК Евгением Ревенко. В том числе и на страницах нашей газеты. В итоге все закончилось примирением дуэлянтов , но без участия главных боссов ЕР не обошлось. Колонка Олеси Рябцевой о харассменте в российском обществе вообще и медиа в частности нашла отклик у наших читателей. «Слуцкий-гейт» вскрыл один из нарывов нашего общества.
Не меньшие поводы для цитирования давала и спортивная редакция «Реального времени». Это и интервью с футболистом Сергеем Рыжиковым, легендарным хоккеистом Алексеем Морозовым, директором ФК «Уфа» Шамилем Газизовым, наставником Ренатом Лайшевым, директором «Казань Арены» Радиком Миннахметовым.
Не прошел незамеченным для наших читателей и чемпионат мира по футболу. Спортивная и основная редакции «Реального времени» подробно освещали мундиаль не только в Казани, но и других городах. На память об этом событии остался спецпроект.
В «зеленую папочку»
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово заставил всю страну по-новому взглянуть на «храмы торговли» и соблюдение в них правил пожарной безопасности.
На фоне старта судебных процессов над группировками (как оказалось, ОПГ все еще существуют) и тревожных сообщений силовиков о росте молодежной преступности на наших страницах вновь возникла тема «казанского феномена». Помимо информационных материалов о процессах над «тукаевскими», «слободскими» и другими, были и откровения диджея и бывшего «группировщика» Роберта Гараева, и разговор с исследовательницей Светланой Стивенсон.
Одним из символов этого года для нашего коллектива стали многочисленные коррупционные скандалы. Коррупция в правоохранительных органах, в исполнительной власти, в судейских верхах, в госкомпаниях. Публикации на эту тему не оставались незамеченными. К слову, и фразеологизм «зеленая папка Минниханова» родился в недрах нашей редакции.
Политологи, писатели, бизнес, телеграм-каналы…
В этом году мы продолжили серию интервью с политическими анонимными телеграм-каналами (эксперимент начался после общения с «Методичкой»). Первыми в стране мы побеседовали с командой популярного канала «Незыгарь». Из региональных каналов особого упоминания достойны администраторы канала «Усы Хамитова». Сейчас этот канал, названный в честь Рустэма Хамитова, канул в Лету вместе с главным объектом критики — прежним главой Башкирии.
Удачей нашей команды стали интервью с бизнесменами, политиками, общественниками и деятелями культуры федерального масштаба. Список получится достаточно солидный. Поэтому приведем лишь имена некоторых: Евгений Гришковец, Юлиана Слащева из «Союзмультфильма», кинокритик Антон Долин, писатель и политолог Денис Драгунский, галерист, политтехнолог Марат Гельман, бывший мэр Екатеринбурга Ройзман, пранкер Лексус, Георгий Сатаров, создатель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова и многие, многие другие. Впрочем, часть интервью объединена в тематические сюжеты «Читальный зал» и «Политповестка».
Медиаэксперименты
В этом году мы осваивали новые форматы. Так, к примеру, онлайн-трансляция со встречи мэра Казани с противниками строительства мусоросжигательного завода нашла отклик у читателей. Отдельного упоминания заслуживают наши видеопроекты «Рожденные в 90-е», «Бизнес ген», сюжеты спортредакции.
Свое продолжение получили исторические колонки, которые достаточно востребованы читателями (особенно это видно по количеству комментариев к подобным текстам).
Как итог, за год рост аудитории составил 70%.
#ПФОнаш
В целом 2018 год — это год выхода за пределы Татарстана и активное освещение политико-экономической повестки Приволжского федерального округа. У нас появились регулярные публикации о Башкирии, Удмуртии. Несмотря на короткий период работы, соседи заметили нашу газету, относятся с уважением, иногда с опаской к нашей независимой оценке ситуации на местах.
Так, мы значительно усилили свое информационное присутствие в Удмуртии. В газете появился собственный корреспондент в регионе — Михаил Красильников, благодаря которому материалы о событиях и людях соседней республики появляются на наших страницах на постоянной основе.
В этом году мы представили два рейтинга политической и деловой элиты Удмуртии — в феврале и в августе, а также рейтинг 100 крупнейших компаний республики по объему выручки. Интервью «Реальному времени» дали первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, министр финансов Станислав Евдокимов, советник главы Удмуртии Константин Сунцов, HR-директор правительства Ирина Макарычева, владелец сети терм Юрий Бычков, президент ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова, блогер Екатерина Глухова, основатели сети «Горячий пельмень» и резиденты проекта «Эктоника». Плотно освещали мы и актуальную повестку — трагедию в Глазове, «бунт» против Александра Бречалова в истории с выборами мэра Ижевска и др.
Был запущен официальный телеграм-канал «Реальное время в Удмуртии», который в удобном формате представляет самые важные новости и публикации интернет-газеты, касающиеся жизни республики.
Что касается Башкирии, то среди наших успехов можно отметить анализ политического ландшафта региона, активное освещение проблем шиханов, интриги с назначением нового муфтия РБ, отставку Рустэма Хамитова и приход нового врио главы Радия Хабирова, оперативное реагирование на ЧП (чего стоит только открытие новой «горячей точки» региона — города Сибая и Баймакского района, где происходили межнациональные конфликты, гремели экологические проблемы). Особое звучание получил скандал вокруг шуток Руслана Белого и Салавата Юлаева.
С нами сотрудничают авторы из других регионов Поволжья. Тут можно вспомнить интервью бывшего губернатора Самарской области Константина Титова, журналиста Курта Аджиева, политолога Льва Павлючкова.
Важно отметить, что, работая в регионах, «Реальное время», наряду с обычной информационной повесткой, делает основной акцент на деловой и экономической тематике. Из регулярных исследований по регионам — и индекс новостроек, и анализы бюджетов и макроэкономических показателей областей и республик, интервью с местными акулами бизнеса.
Все для бизнеса
Особое место занимает стартовавшая в 2017 году ежегодная деловая премия. В этом году «Реальный рейтинг» стал еще масштабнее и авторитетнее, претендуя на звание главного делового ивента Поволжья. Подробнее, как проходила церемония награждения деловой премией «Реального времени», здесь.
В феврале издание запустило новый формат образовательных мероприятий для бизнеса — форум «Маркетинг #реальноговремени».
Продолжаются встречи с предпринимателями. За год было проведено 12 бизнес-бранчей, несколько круглых столов и конференций. Чаще всего поднимались темы недвижимости, инвестиций и грядущего изменения налоговых ставок. В сентябре, на волне резкого спада национальной валюты, «Реальное время» провело конференцию на тему «Ослабление рубля: плюсы и минусы для российской экономики».
«Реальное время» является ключевым информационным партнером на крупнейших деловых мероприятиях Татарстана и Башкортостана. На семи из них (в частности, на KazanSummit, «ЦИПРе» в Иннополисе и на Международном форуме малого бизнеса ШОС-БРИКС в Уфе) были организованы выездные редакции. В рамках мультимедийного формата выездной редакции проведены свыше 90 интервью со спикерами — бизнесменами и ключевыми сотрудниками флагманских компаний, главами министерств и госкомитетов регионального и федерального уровня, медийными персонами.
Какого цвета ваши флаги
Самое ценное редакции — это обратная связь с читателями. Это и комментарии под материалами, и прямые обращения в редакцию, и письма. За что мы вам благодарны.
Накануне выхода этого материала один из читателей заявил, что «я не понял, за кого ваша газета — за «красных» или за «белых». Эти слова неожиданно попали в точку. Все эти годы работы мы старались придерживаться принципа, что на наших страницах есть место для каждой точки зрения (за исключением, конечно, экстремистских и иных запрещенных взглядов). Поэтому, когда мы писали о языковом конфликте, то давали возможность высказаться как сторонникам, так противникам изучения родных языков, споры историков мы также стараемся уравновешивать мнением каждого из лагерей. Плюрализм сопутствует справедливости.
Конечно, кто-то считает, что принципиальность — это придерживаться только одной точки зрения, предоставляя возможность высказаться исключительно ее сторонникам. Но для себя мы решили, что принципиальность — это когда ты пишешь о человеке или ситуации, даже если ты знаешь, что это вызовет недовольство и некоторые неудобства. Это и есть «цвет нашего флага».
С Новым годом!
комментарии
Но я иногда недоумеваю, почему показатели посещаемости и цитируемости у вас ниже, поэтому желаю процветания!