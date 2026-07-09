В Казани на время ночного забега изменят движение 16 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов

Автобусы №28 и №28а 11 июля будут работать только до 17:00

Фото: Динар Фатыхов

В Казани вечером 11 и в ночь на 12 июля из-за проведения забега «Ночная Казань» временно изменится схема движения общественного транспорта. Ограничения затронут ряд автобусных и троллейбусных маршрутов, сообщает мэрия города.

Так, автобус №1 в сторону Речного порта будет следовать через улицы Вишневского, Нурсултана Назарбаева, площадь Вахитова, улицу Габдуллы Тукая и далее по маршруту. В обратном направлении транспорт будет двигаться по улицам Татарстан, Габдуллы Тукая, через площадь Вахитова, Нурсултана Назарбаева и Вишневского.



Автобусы №2, 30 и 31 также изменят движение через улицы Павлюхина, Нурсултана Назарбаева, Габдуллы Тукая, Татарстан и Московскую. Маршруты №6, 5, 47, 74 и 75 будут проходить через Кремлевскую дамбу, Кремлевскую набережную, улицы Саид-Галеева, Ташаяк и Московскую.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Автобусы №10 и 10а будут следовать через улицы Габдуллы Тукая, Нурсултана Назарбаева, Вишневского и Николая Ершова. Маршрут №29 изменит схему движения через Кремлевскую набережную, улицы Батурина, Карла Маркса, Пушкина и Бутлерова.



Автобусы №28 и 28а 11 июля будут работать только до 17:00. Маршруты №54 и №91 будут следовать до остановки «Площадь Тукая». При этом автобусы №22 и №89 продолжат курсировать без изменений.



Также изменится работа троллейбусов. Маршрут №2 будет работать до 17:00. После этого времени троллейбусы №3, 5 и 7 будут курсировать только до площади Свободы, а маршруты №6, 8 и 12 — до Танкового кольца.

Июль в Татарстане обещает насыщенную культурную и спортивную программу: в Казани и за ее пределами пройдут крупные фестивали, концерты, театральные премьеры и городские события под открытым небом. В афише — джазовые вечера в Казанском Кремле, open-air фестивали на набережных и в парках, а также гастрономические и семейные проекты. Для казанского «Рубина» с матча с «Краснодаром» начинается сезон РПЛ, в центре города пройдет чемпионат России по велоспорту, а детей будут знакомить с миром искусства через игру, творчество и практические задания. Подробнее — в афише «Реального времени».

Наталья Жирнова