Турчак об извинениях Фатиха Сибагатуллина перед журналистами: «В этом и заключается сила»
Депутат Госдумы РФ Фатих Сибагатуллин «достаточно адекватно в итоге» отреагировал на реакцию общественности на его комментарий про журналистов-«слуг», заявил журналисту «Реального времени» секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
«Наш коллега, наш однопартиец, депутат, представляющий РТ, мне кажется, достаточно адекватно в итоге отреагировал, вышел из этой ситуации. И на самом деле, не все его слова, которые он там произнес, были правильно истрактованы. Естественно, он не считает журналистов слугами народа, и я очень рад, что он нашел в себе силы эту позицию озвучить и, если он в чем-то ошибся, признать эти ошибки и откорректировать свою позицию.
В этом и заключается сила. Слабые люди прячут голову в песок, уходят от ответа на неудобные вопросы. В данном случае он не стал этого делать, и я его позицию, коллеги, однопартийца, поддерживаю. Был благодарен ему за это.
А такие проявления есть, и они есть не только у «Единой России», они есть и у других парламентских, непарламентских партий. Но важно признавать свои ошибки и вовремя их исправлять. Это говорит о силе человека, о его здравом уме. Я думаю, инцидент, если можно так выразиться, исчерпан», — высказал свою позицию Турчак после чаепития с представителями СМИ в Иннополисе.
Напомним, широкий резонанс вызвали слова Фатиха Сибагатуллина о скандале с домогательствами депутатов в адрес журналистов. Представитель Татарстана в Госдуме заявил: «Кто такие журналисты? Это слуги». В результате его слова осудили в том числе в «Единой России», а сам Сибагатуллин извинился перед журналистами.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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