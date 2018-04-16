Турчак об извинениях Фатиха Сибагатуллина перед журналистами: «В этом и заключается сила»

Депутат Госдумы РФ Фатих Сибагатуллин «достаточно адекватно в итоге» отреагировал на реакцию общественности на его комментарий про журналистов-«слуг», заявил журналисту «Реального времени» секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.



«Наш коллега, наш однопартиец, депутат, представляющий РТ, мне кажется, достаточно адекватно в итоге отреагировал, вышел из этой ситуации. И на самом деле, не все его слова, которые он там произнес, были правильно истрактованы. Естественно, он не считает журналистов слугами народа, и я очень рад, что он нашел в себе силы эту позицию озвучить и, если он в чем-то ошибся, признать эти ошибки и откорректировать свою позицию.

В этом и заключается сила. Слабые люди прячут голову в песок, уходят от ответа на неудобные вопросы. В данном случае он не стал этого делать, и я его позицию, коллеги, однопартийца, поддерживаю. Был благодарен ему за это.

А такие проявления есть, и они есть не только у «Единой России», они есть и у других парламентских, непарламентских партий. Но важно признавать свои ошибки и вовремя их исправлять. Это говорит о силе человека, о его здравом уме. Я думаю, инцидент, если можно так выразиться, исчерпан», — высказал свою позицию Турчак после чаепития с представителями СМИ в Иннополисе.

Напомним, широкий резонанс вызвали слова Фатиха Сибагатуллина о скандале с домогательствами депутатов в адрес журналистов. Представитель Татарстана в Госдуме заявил: «Кто такие журналисты? Это слуги». В результате его слова осудили в том числе в «Единой России», а сам Сибагатуллин извинился перед журналистами.