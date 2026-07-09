В Татарстане к воскресенью похолодает до +20 градусов

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о формировании над Центральной Россией мощного циклона из-за эффекта Фудзивары

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в ближайшие дни местами пройдут кратковременные дожди, а к воскресенью температура воздуха снизится. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 10 июля, существенных изменений в погоде не ожидается. В большинстве районов сохранится теплая погода, однако на востоке республики возможны кратковременные дожди с грозами. При грозах скорость ветра может достигать 15—18 м/с. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит +14—19 градусов, днем — +21—26 градусов, на юге и западе республики воздух прогреется до +30 градусов.

В субботу, 11 июля, местами также пройдут кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +13—18 градусов, днем ожидается +23—28 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье, 12 июля, через Татарстан пройдет атмосферный фронт. Погода станет более неустойчивой: ночью местами, а днем в большинстве районов прогнозируются небольшие и умеренные дожди. Температура днем не превысит +20—25 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 13 июля, в республике сохранится дождливая погода. Дневные температуры будут держаться в пределах +20—25 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о формировании над Центральной Россией мощного циклона из-за эффекта Фудзивары — слияния двух циклонов в один. Так, в выходные на Москву могут обрушиться сильные ливни, объем осадков может достигнуть 67 мм, что составляет около 80% месячной нормы.

Наталья Жирнова