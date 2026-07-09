Путин поинтересовался у главы ТПП ситуацией с коррупцией в бизнесе

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным, в ходе которой обсудил работу ТПП в сфере противодействия коррупции.

Глава государства поинтересовался, как палата участвует в борьбе с коррупцией. В ответ Катырин рассказал, что ТПП ежегодно проводит исследование «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют около 40 тыс. представителей бизнеса. По его словам, результаты опроса направляются во все органы власти.

Катырин отметил, что исследование позволяет определить сферы, где сохраняются наиболее высокие коррупционные риски. При этом, по его словам, перечень наиболее проблемных направлений со временем меняется.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также обратил внимание, что если раньше предприниматели часто называли налоговые проверки одним из основных коррупционных рисков, то сейчас эта тема практически исчезла из результатов опроса. По словам главы ТПП, это связано с изменениями в работе налоговой службы.

Напомним, что ранее в Казани вынесли первый приговор по коррупционному делу экс-начотдела Кабмина Татарстана Фаилю Салихову.

Наталья Жирнова