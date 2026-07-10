Казань может стать одним из городов для гида «Мишлен» в случае его возвращения

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров допустил расширение географии гида до 10 городов.

Фото: предоставлено рестораном "В Десятку"

Федерация рестораторов и отельеров допускает возвращение гида «Мишлен» в Россию на фоне восстановления статуса Олимпийского комитета России. Об этом на форуме «Дикоросы» сообщил вице-президент федерации Вадим Прасов.

— Я очень надеюсь, что он вернется, как только политическая ситуация позволит. Видите, уже есть первые предвестники, — рассказал Прасов.

Прасов также заявил, что в будущем возможно расширение географии присутствия «Мишлен» как минимум до 10 городов. Среди возможных претендентов, кроме Москвы, он назвал Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск, где у ресторанов отмечается высокий уровень сервиса.

Ранее татарстанцы стали больше тратить в кафе и ресторанах.

Вадим Вахрушев