Читальный зал "Реального времени"
Каждый занят своим делом: прачка стирает, директор руководит фирмой, а писатель или ученый думает о судьбах мира. И как бы ни менялось время, какое бы значение ни придавало общество техническому прогрессу и экономическому процветанию, прежде всего, именно в головах интеллектуалов рождаются идеи, которые меняют мир вокруг нас. Как говорится, революция начинается в головах и только потом на улицах.
«Реальное время» предлагает прислушаться к наблюдениям ученых, писателей и других представителей современной российской интеллектуальной элиты, и вместе с ними поразмышлять о прошлом и будущем нашей страны и всего мира.
- Общество 04 февр, 07:00 7 «Больше всего не люблю громко камлающих праведников. Какого черта ты лезешь в чужое?» Сценарист и кинорежиссер Марина Разбежкина — о цензуре, YouTube-роликах и заработке документалистов
- Общество 14 янв, 07:00 «Это сильное эмоциональное переживание, которое меняет представление о ходе истории» Основатель ресурса «Прожито» Миша Мельниченко — о создании народного архива дневников и поиске документов на татарском
- Общество 03 янв, 07:00 17 «В русском языке больше слов для описания страданий, чем для описания счастья» Переводчик Наталья Мавлевич — о рационализме французского языка и его любви к телесности и запахам
- Общество 23 дек, 07:00 15 «Казус Мединского» и разоблачения «Диссернета» многим послужат уроком» Ученый-литературовед и переводчик Сергей Зенкин считает, что, сомкнув ряды, научное сообщество сможет оздоровиться
- Общество 10 дек, 07:00 4 «Клипы Шнура — кульминация эпохи высмеивания» Культуролог Дарья Журкова — об истории музыкальных клипов в России, сатире Шнурова и возвращении группы «Руки вверх»
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- Общество 13 нояб, 07:00 8 «Мне кажется, в стране и сейчас живет этот «коллективный сталин», которому не жалко людей» Продолжение беседы с писателем Наталией Соколовской о блокаде Ленинграда и отголосках этого события в наши дни
- Общество 22 окт, 07:00 5 «Страна была инфицирована насилием во время гражданской войны. И Сталин этим воспользовался» Писатель Сергей Лебедев — о причинах возвеличивания Сталина в наши дни и о том, почему русская литература пишет о чужих проблемах
- Общество 08 окт, 07:00 7 Анна Новикова: «Обществу все еще важно сакральное звучание фразы «ребенок учится в МГУ» Медиа-культуролог Анна Новикова — о публичных интеллектуалах и о том, почему сегодня нет деления на гуманитариев и технарей
- Технологии 24 сент, 07:00 3 «Сегодняшняя реклама обращена к депрессивному покупателю» Психолингвист Марина Новикова-Грунд о лингвистических демонах, добывании несвободы и выросшем числе людей с признаками страха и депрессии
- Общество 10 сент, 07:00 7 «Тяга к сильной России идет во многом от комплекса неполноценности» Историк литературы Олег Лекманов о популярности Есенина, токсичности российского телевидения и акции «Антисталин»
- 13 авг, 07:00 9 Наталья Громова: «Власть сейчас в руках циничных людей» Историк литературы о неудобном статусе Елабуги, прекрасном военном Чистополе и деде из НКВД
- 29 июля, 07:00 4 Лев Оборин: «Рэперы претендуют на место, традиционно отводившееся поэтам» Поэт и критик о влиянии интернета на поэтический процесс, неправильном преподавании литературы и правильной литературной критике
- 17 июля, 07:00 7 Максим Кронгауз: «Русский язык не принадлежит государству» Известный лингвист — о преодолении «несправедливостей» языка, моде на книги и преимуществах самобытности перед глобализацией
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- 20 июня, 12:37 68 Светлана Алексиевич: «Не морочьте мне голову ерундой, которой забита ваша голова» Запрещенное интервью с лауреатом Нобелевской премии по литературе
- 26 апр, 07:00 16 «В сталинское время экспериментов с русским языком стало меньше...» Культуролог Оксана Мороз о том, как повлияли на русский язык революция, войны, лагеря и появление соцсетей