Читальный зал "Реального времени"

Каждый занят своим делом: прачка стирает, директор руководит фирмой, а писатель или ученый думает о судьбах мира. И как бы ни менялось время, какое бы значение ни придавало общество техническому прогрессу и экономическому процветанию, прежде всего, именно в головах интеллектуалов рождаются идеи, которые меняют мир вокруг нас. Как говорится, революция начинается в головах и только потом на улицах.

«Реальное время» предлагает прислушаться к наблюдениям ученых, писателей и других представителей современной российской интеллектуальной элиты, и вместе с ними поразмышлять о прошлом и будущем нашей страны и всего мира.