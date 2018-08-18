Ольга Романова, «Русь сидящая»: «Судя по тому, что сейчас происходит, я бы удалилась из «ВКонтакте»

Создатель правозащитной организации о сроках за мемы и репосты, пытках в российских колониях и людоедах, ведущих дело «Нового величия»

Будет ли ликвидирована ФСИН, «прославившаяся» пытками заключенных? Когда в России прекратятся посадки за мемы, «лайки» и репосты в соцсетях? Почему «люди системы», калечащие и убивающие заключенных и обычных граждан, отделываются условными сроками? Для чего юную фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову упорно продолжают держать в СИЗО? Что надо обязательно знать, если вы впервые попали за решетку или рискуете туда загреметь? На эти и многие другие вопросы «Реального времени» ответила создатель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова.

«Сотрудники, работающие в местах лишения свободы, прекрасно понимают, что все они рано или поздно сядут»

— Ольга Евгеньевна, недавно в эфире «Эха Москвы» вы заявили, что система ФСИН в России должна быть разрушена. Наблюдаете ли вы сейчас хоть какое-то движение в этом направлении? Возможно, у властей появляется понимание необходимости данного шага?

— Вы знаете, меня очень вдохновило выступление Валентины Матвиенко по этому поводу. Третье лицо в государстве заявляет, что ФСИН должна быть разделена на два ведомства: первое — гражданское, а функции охраны должны быть переданы Росгвардии. Это абсолютно то, о чем мы говорим все это время. Это ровно то, что нужно сделать.

— Кстати, сейчас активно муссируются слухи о том, что ФСБ якобы хочет ликвидировать УФСИН и получить систему в свои руки. Как вы относитесь к таким разговорам и к такому варианту развития событий?

— Я думаю, что это плохой вариант. Ведомство по перевоспитанию должно быть гражданским, а ФСБ, как все мы прекрасно знаем, — ведомство силовое. В то же время, если этот шаг поможет хотя бы очистить ФСИН от коррупции, будет уже хорошо. Вообще, что бы сейчас ни сделали с системой исполнения наказаний, все будет лучше, чем сейчас. ­­

— А как вы оцениваете то, что начальников колоний в последнее время пачками ловят на поборах и нарушениях, а затем сажают? Да даже Реймер (Александр Реймер, экс-глава ФСИН, — прим. ред.) попал в тюрьму. Это борьба силовиков или обычное наведение порядка?

— Вообще, это происходит всегда. Если вы поговорите с любым сотрудником, работающим в местах лишения свободы, вы увидите обреченность в его глазах. Все они прекрасно понимают, что рано или поздно сядут. Это межвидовая борьба в чистом виде: кого-то надо сдать, для кого-то надо освободить место и так далее. Они все относятся к своей работе с достаточной степенью обреченности.

— То есть это просто вопрос времени.

— Да, вопрос времени. Сегодня — ты, завтра — я.

«Считается, что человеконенавистничество в России является следствием Гражданской войны»

— В последние несколько недель мы наблюдаем волну сообщений о пытках в российских колониях: «Новая газета» опубликовала совершенно адское видео из Ярославской колонии, где толпа людей в форме методично избивает привязанного к столу осужденного. Затем появилась информация о целой камере для пыток во Владимирской колонии. Думаю, многие сейчас надеются, что этот «снежный ком» все-таки наберет критическую массу и наконец сдвинет текущую ситуацию с мертвой точки…

— Я надеюсь на то, что такой шанс действительно есть. По крайней мере, сейчас, по следам недавних публикаций, удается спасти сразу нескольких заключенных. После обнародования этого видео с пытками мы совершенно неожиданно получили оправдательные приговоры для людей, которые годами жаловались на происходящее в колонии. Изначально их обвиняли в ложном доносе (что увеличивает срок отбывания наказания), но после публикации ролика и их вдруг начали оправдывать по этой статье, признавая, что люди действительно жаловались и все это было на самом деле. Это уже хорошо. Даже одна спасенная судьба — это результат.

«Сейчас, по следам недавних публикаций, удается спасти сразу нескольких заключенных. <...> Это уже хорошо. Даже одна спасенная судьба — это результат». Фото 76.ru



— А как вы относитесь к тому, что после публикации подобных роликов в комментариях к новостям или к постам на эту тему обнаруживаются люди, уверенные в том, что раз жертва пыток — зэк, значит, он заслуживает подобного обращения?

— К сожалению, в любых странах есть люди, которые «склонны топить котят». Жестокость есть жестокость, и она также проявляется по отношению к людям.

Вообще, считается, что в России с ее сложной историей подобное человеконенавистничество является следствием Гражданской войны. Но, к сожалению, наши люди по-прежнему продолжают думать, что их подобные вещи не коснутся, при том что это касается каждого поколения.

— Просто количество подобных комментариев ужасает.

— Да, мы не самая добрая в мире страна.

«Случай с Анной Павликовой призван испугать молодых людей»



— Также, когда такие эпизоды вскрываются, особенно поражают наказания для сотрудников. «Человеку системы» дают «условку» или подписку за то, что он сделал человека инвалидом или вовсе его убил, а ту же 17-летнюю Анну Павликову, проходящую по делу «Нового величия», держат в нечеловеческих условиях в СИЗО. Сотрудник остается на свободе, а девушка продолжает сидеть в камере и зарабатывать бесплодие.

— Это называется «социально близкие». Дело в том, что случай с Анной Павликовой призван испугать молодых людей. Испугать сильно. У него очевидный посыл: «Не делайте так! Ни в коем случае не связывайтесь ни с какими политическими организациями». Это показательная жестокость. «Нам не жалко 17-летнюю девочку, а уж вас и подавно не пожалеем». Мужики — свои, с пытками — это «социально близкие». А к девочке должна быть особая жестокость, чтобы все поняли, что они погубят ее, не задумываясь. А вас — тем более.

— Кстати, «Русь сидящая» как-то участвует в процессе по делу «Нового величия»?

— Вы знаете, семья к нам не обращалась, но мы, конечно, следим за этим делом. Мы, как и все, ходим на суды, оказываем информационную поддержку. Кстати, сейчас в это дело начали включаться ведущие российские адвокаты — и к Анне Павликовой, и к Марии Дубовик (к последней подключился Максим Пашков, сотрудничающий с «Русью сидящей»).

Мы в данный момент следим и наблюдаем. К большому сожалению, нам, скорее всего, придется подключиться тогда, когда начнется процесс, связанный с этапом и с отбыванием наказания на зоне (а я думаю, это случится).

Я также хочу отметить, что общество очень поддерживает девушек, однако нельзя забывать о том, что в аналогичной ситуации оказались три парня, проходящих по тому же делу. То, что они парни, не делает их более виноватыми, как и не делает их судьбу менее ужасной.

«Случай с Анной Павликовой призван испугать молодых людей. Испугать сильно. У него очевидный посыл: «Не делайте так! Ни в коем случае не связывайтесь ни с какими политическими организациями». Это показательная жестокость». Фото dw.com

— Ольга Евгеньевна, какие советы вы даете тем, кто впервые попадает за решетку или кому это грозит?

— Во-первых, самый главный совет: будьте знакомы если не со своим адвокатом, то хотя бы с общественной организацией, которая вам его предоставит. Ни в коем случае не рассчитывайте на помощь адвоката по назначению.

Обязательно расскажите своим родственникам о том, как они должны себя вести: в первую очередь они не обязаны свидетельствовать против своих близких. Также следует знать, что адвокаты по назначению, которые зачастую работают со следствием, иногда обманывают родственников обвиняемого (как это произошло в «Пензенском деле») и заставляют их давать подписку о неразглашении или же беседуют с родителями, чтобы установить какие-то медицинские диагнозы (к примеру, травмы, полученные еще в детстве), чтобы доказать, что пыток не было. Родители, к сожалению, на это ведутся. Надо говорить им, что «добрый следователь» все равно тебе не друг.

Вам нужно иметь адвоката, в котором вы действительно уверены — уверены в том, что он не работает со следствием. Если в семье нет денег, то всегда есть общественные организации — НКО, которые решат этот вопрос и помогут вам. Просто будьте заранее знакомы с такими организациями или адвокатами.

И ничего не подписывайте, по крайней мере, первые трое суток. Уж постарайтесь это сделать (хотя бы придумайте, что вы — неграмотный). Не надо ничего подписывать, не надо ничего подтверждать, пока не появится человек, которому вы верите, пока не появится адвокат, которого вы знаете.

«Вот это «товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка» в нашем человеке просто неубиваемо»

— Как вы отнеслись к акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру», которую они провели во время финала ЧМ? Актуальная проблема для нашей страны была ими поднята?

— Мне кажется, что любая подобная акция оживляет наш довольно зашуганный политический пейзаж. Акция, конечно, удалась. Во-первых, она показала нам «прекрасную» организацию служб безопасности с российской стороны. Там присутствовали как минимум три президента: Путин, президент Франции и президент Хорватии, и оказалось, что все это вполне возможно. То, как работают службы, — это, конечно, отдельный момент.

«За политической акцией Pussy Riot наблюдали миллионы зрителей со всего мира, и мы видим реакцию из серии «Ах, какие же вы шалуны». Фото nsn.fm

С другой стороны, власть сейчас показывает некую полуулыбку, поскольку это все-таки произошло на чемпионате. Обратите внимание: все, что связно с ЧМ, — оно такое «френдли» и на экспорт. И это явно просматривается в том числе в случае с Pussy Riot. А то, что не связано с чемпионатом, та же Анна Павликова, — вот здесь мы драконы.

За политической акцией Pussy Riot наблюдали миллионы зрителей со всего мира, и мы видим реакцию из серии «Ах, какие же вы шалуны». Совсем другое — Павликова, Дубовик и вся эта компания, о которой бессмысленно рассказывать на экспорт, потому что «все так влюблены в Россию, в чемпионат и в его организацию», что все это кажется далекой неправдой, и вообще, «вы наговариваете на эту прекрасную страну».

— Несмотря на «полуулыбку», о которой вы говорите, их довольно жестко прессовали после задержания (вспомним сотрудника правоохранительных органов, что тосковал по 37-му году). Плюс их снова замели сразу после выхода из спецприемника, как только они отсидели свои 15 суток.

— Ну да, чемпионат закончился — можно уже и так. Конечно, после чемпионата, как и ожидалось, будут закручивать гайки. Это ожидаемая вещь. Причем, я думаю, что пока будет некоторое затишье — все начнется в сентябре-октябре. Чемпионат высосал все силы из безопасников, так что в августе они отдыхают (не все, конечно, — кто-то остался на Pussy Riot и на Павликову), а в сентябре они вернутся со свежими силами. В это время начнется самое «веселое». Думаю, осень у нас будет интересная.

— 37-й в России уже наступил или еще нет? И что за нездоровая ностальгия по 37-му году у наших правоохранителей?

— Нет, и он не наступит больше никогда, потому что история не повторяется буквально. А ностальгия по 37-му возникает не от большого ума. Конечно, желание расстрелов в наших людях совершенно понятно и объяснимо, поскольку обычно об этом мечтают потомки тех, кто требовал расстрелов и в те годы. Однако этим людям никогда не приходит в голову, что требовать расстрела будут точно так же и по отношению к ним. Вот это «товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка» в нашем человеке просто неубиваемо.

«Убийства или экономические преступления надо расследовать, а с репостами — сиди себе в кабинете, делай скриншотики и шей дело»

— Хотелось бы также поговорить с вами о «резиновой» 282-й статье (статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — прим. ред.), применение которой за «лайки» и репосты в соцсетях уже стало обыденным. На мой субъективный взгляд, одни из ее основных функций — это устранение инакомыслия и давление на оппозицию, однако сейчас каток разогнался настолько, что ломает жизни обычных молодых людей. Плюс она возродила доносительство — достаточно вспомнить недавнее дело девушки из Барнаула, благодаря которому стало известно о двух подружках из ее вуза, на регулярной основе просматривающих страницы пользователей ВК, «оскорбляющихся» из-за мемов и пишущих после этого заявления в полицию.

— То же самое — недавнее известие о том, что Евгения Чудновец, отдыхая в Таиланде, написала заявление в СК, чтобы он проверил действия Pussy Riot. Я напомню, что это человек, севший в свое время за репост. Доносительство — это, конечно, любимая забава не очень далеких людей.

Чем хороша репостная статья? Она хороша не только для искоренения инакомыслия — она хороша для отчетности. Убийства или экономические преступления надо расследовать, в случае с изнасилованием надо делать экспертизу и заниматься опознанием — это все очень сложно. А с репостами — сиди себе в кабинете, делай скриншотики и шей дело. Это удобно до невозможности. И «палка» просто прекрасная — политическая.

«Евгения Чудновец, отдыхая в Таиланде, написала заявление в СК, чтобы он проверил действия Pussy Riot. Я напомню, что это человек, севший в свое время за репост. Доносительство — это, конечно, любимая забава не очень далеких людей». Фото ural.aif.ru

— Есть ли надежда на то, что ее отменят или смягчат? Кстати, недавно даже Mail.ru Group (владеет, в частности, соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники») потребовала амнистировать осужденных за «лайки» и репосты. И примерно в то же время РПЦ вдруг высказалась по «младшему брату» 282-й статьи и призвала прекращать дела об оскорблении чувств верующих примирением сторон.

— Вы знаете, я с воодушевлением и надеждой смотрю на то, что делает сейчас в Госдуме по этому поводу Сергей Шаргунов (писатель, депутат ГД РФ, — прим. ред.), а также на то, как его поддерживают люди самых разных взглядов, настроений и партий. В любом случае, если эта тема поднимается, это уже хорошо.

Видя поддержку отмены 282-й или, по крайней мере, ее переформулирования (хотя, конечно, отмена была бы лучше), я очень надеюсь, что это случится. В любом случае идет работа по разъяснению того, что такое 282-я статья, — а это опять же очень хорошо.

В моем пионерском детстве говорили: «Мой труд вливается в труд моей республики». Здесь аналогичная ситуация — любая, даже самая небольшая капелька в конечном итоге обязательно разрушит эту стену. Помимо этого, сейчас заходят разговоры об отмене или переформулировании «закона Димы Яковлева». Постановка этого вопроса в обществе — это уже хорошо.

— Как себя вести в текущей ситуации? Быстрее удалять все со своей страницы в соцсети?

— Во-первых, судя по тому, что сейчас происходит, я бы удалилась из «ВКонтакте». Я прекрасно понимаю, что достаточно тяжело удалиться совсем, но максимально почистить свою страницу (и может быть, даже обратиться за этим к специалисту) не помешает. Или перенесите всю информацию куда-нибудь в «облако», если вам так дороги ваши мемасики. Не надо держать это во «ВКонтакте». Ну а дальше все те же самые советы, что я озвучила выше: будьте знакомы с общественной организацией или с адвокатом, которому вы доверяете.

«Эта оппозиция умерла, несите другую»

— В прошлом году, когда вы уехали из России, вы написали подробный пост о ситуации, которая вынудила вас покинуть страну. Там есть строчка: «Организация работает и без меня как часы. Я как будто бы вижу жизнь «Руси сидящей» после своей смерти — она будет работать». Нам настолько долго придется ждать момента, когда в России подобная организация потеряет свою актуальность?

— Долго. Совершенно точно хватит на мою жизнь. И как бы еще не хватило на жизнь нескольких поколений. Хотя ситуация так быстро меняется… Я сейчас вспоминаю правозащитников 90-х.

После того как в 1986 году в Чистополе после голодовки, длившейся 117 дней, погиб Анатолий Марченко (правозащитник, известный советский диссидент, писатель, — прим. ред.), Горбачев отпустил всех политзаключенных, и в нашей истории наступил короткий период, когда политзэков не было в принципе. За этим последовал ГКЧП, и в тюрьмах снова начали появляться осужденные по политическим статьям. Ну, как рассматривать участников попытки госпереворота 1993 года? Конечно, это политика. Тем не менее тогда еще не было столь однозначной необходимости в классической правозащите — такой, какая она есть сейчас.

«После того как в 1986 году в Чистополе после голодовки, длившейся 117 дней, погиб Анатолий Марченко, Горбачев отпустил всех политзаключенных, и в нашей истории наступил короткий период, когда политзэков не было в принципе». Фото openrussia.org

Сейчас буквально любой кейс, любое дело нужно рассматривать с точки зрения правозащиты. Даже когда человек виноват и даже когда это бытовое преступление. Когда ты получаешь письма следующего содержания: «Мне не надо помощи по моему делу, я виноват, но пришлите мне, пожалуйста, зубную щетку и носки», то это тоже правозащита. Также нам часто дают материальный расклад: «Я сел за дело, я виноват, но у меня остались жена и четверо детей с пособием 7 тыс. рублей в месяц. Что мне делать?» Разве это не правозащита?

Такие вещи не должны происходить в принципе. Я понимаю, что государство не совсем справляется, но оно и не должно. Но тогда просто не душите НКО, которые способны с этим справиться. Дайте им работать, не записывайте всех подряд в иноагенты, не закрывайте их, не штрафуйте, не сажайте. Потому что если у вас нет денег на зубную пасту в тюрьме, о'кей, ее привезем мы.

Бывают ситуации, когда у человека элементарно нет ботинок, чтобы выйти из тюрьмы. Проблема в том, что рано или поздно он эти ботинки найдет, и в лучшем случае для этого он ограбит вашу дачу. Нехорошо, конечно, но почему он это сделал? В худшем случае он снимет ботинки с вашего ребенка, возвращающегося из музыкальной школы со скрипкой.

— Да, с НКО идет полная зачистка… Ольга Евгеньевна, возвращаясь к вашему посту: в нем вы также написали, что боитесь возвращаться в Россию. Была реальная угроза физической расправы?

— Нет, угрозы физической расправы не было, но была угроза (и она по-прежнему остается) отъехать в Мордовию. Не то чтобы я этого боялась, поскольку я давно занимаюсь этой темой и прекрасно понимаю, с чем я столкнусь. Возможно, для меня это даже было бы интересным научно-практическим экспериментом, но проблема в том, что это еще и потерянное время. Плюс люди, работающие в «Руси сидящей», вместо того, чтобы заниматься другими, будут заниматься мной. Это отвлечение сил. Этого не стоит делать.

— К слову об угрозе физической расправы над журналистами: недавнюю трагедию в ЦАР некоторые склонны связывать с профессиональной деятельностью Орхана Джемаля и его коллег, а также с темой, которую они хотели осветить в своем документальном фильме. А вы как смотрите на произошедшее?

— На днях у нас прошло большое совещание с нашим петербургским отделением, на котором прозвучали две новости, связанные с этим делом. Первая новость в том, что режиссер-документалист Антуан Каттин срочно собрал свою семью и уехал из России в Швейцарию. Ему тоже предлагали отправиться в ЦАР, но он не поехал по семейным обстоятельствам, и сейчас он срочно покинул Россию вместе с семьей. В «Руси сидящей» это связывают с Пригожиным (Евгений Пригожин, владелец группы «Конкорд», которого подозревают в связях с ЧВК «Вагнер», — прим. ред.).

«Режиссер-документалист Антуан Каттин срочно собрал свою семью и уехал из России в Швейцарию. Ему тоже предлагали отправиться в ЦАР, но он не поехал по семейным обстоятельствам». Фото wikipedia.org

Следующая новость в том, что планируется проведение серии пикетов около зданий «Конкорда», где сидят «пригожинские». Кстати, Пригожин получил кличку «Повар» из-за того, что его группа компаний занимается снабжением и питанием разных президентских историй, в том числе ПМЭФ. Эта же компания была замешана в скандалах с контрактами по питанию Минобороны. На мой взгляд, так или иначе, косвенная причастность «Вагнера» к гибели ребят абсолютно очевидна, потому что они поехали снимать ЧВК, а ЧВК — это Пригожин.

Это должно прекратиться. Частная военная компания Пригожина должна быть ликвидирована. Она должна быть остановлена. Очень много вопросов к этой структуре, очень много вопросов к этому человеку. Прямо или косвенно, но он в ответе за гибель ребят.

— А как вы расцениваете то, что федеральные телеканалы и прокремлевские издания упорно не говорили, о чем именно журналисты поехали снимать документалку в ЦАР? ЧВК «Вагнера» не звучало в сюжетах и не упоминалось в материалах.

— Как к этому можно относиться? Как ко всему, что делают федеральные телеканалы, — с омерзением. Слава богу, что они это не упоминают, потому что если бы они вдобавок употребили словосочетание «наши коллеги», я бы, наверное, завелась еще больше. Какие вы им коллеги?

— Ольга Евгеньевна, напоследок хочу вам задать вопрос как бывшему члену координационного совета оппозиции. Помимо того, что у нас оказывается определенное давление на оппозиционеров, создается впечатление, что они и без внешнего воздействия находятся в крайне разрозненном состоянии. Как вы считаете, по какой причине эти люди не могут консолидироваться?

— Эта оппозиция умерла, несите другую. Тут ничего не поделаешь — и время идет, и очень много ошибок было сделано. Эта оппозиция сошла со сцены, а нам остается ждать и готовиться к рождению новой силы. Рано или поздно это случится.

«Эта оппозиция сошла со сцены, а нам остается ждать и готовиться к рождению новой силы. Рано или поздно это случится». Фото eclectic-magazine.ru

Знаете, мы защищали молодых людей после акций 26 марта и 5 мая, и когда мы им говорили: «Это похоже на 6 мая 2012 года…», нам в ответ задавали вопрос: «Какое 6 мая 2012 года?» Люди вообще не в курсе, они тогда были очень маленькими. Они зачастую не знают о протестах или оппозиции, существовавших до их собственного взросления.

Поэтому очень важно, чтобы формировалось новое поколение оппозиции, которое, конечно, уже появляется. Взять того же Мишу Светова — хоть я и считаю его дураком, это все равно свежая кровь. Главное, чтобы люди видели, изучали и слышали наши ошибки. Это как с ветеранами, передающими свой опыт молодым: не слушайте ветеранов, когда они учат вас жить, — слушайте их, когда они говорят о своих ошибках. Стариков нужно слушать именно по этому поводу.

Лина Саримова