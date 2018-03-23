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«Он приставал к девушкам, швыряясь в них деньгами и говоря, что их купит»

07:00, 23.03.2018 31

Экс-помощник главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева о скандале с депутатом Слуцким и бойкоте, объявленном СМИ Госдуме

«Он приставал к девушкам, швыряясь в них деньгами и говоря, что их купит» Фото: peoples.ru

Накануне несколько федеральных и региональных изданий объявили бойкот Госдуме, так как ее комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. О том, насколько это эффективная мера борьбы с несправедливостью, а также о своем опыте общения со Слуцким, в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает экс-помощник главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева.

«Венедиктов мне поверил, но просто решил с этим ничего не делать»

Я долго молчала, боясь что-либо сказать. Я ждала официальной реакции от Госдумы и Союза журналистов и очень не хотела вмешивать свою репутацию, поскольку отдаю себе отчет в том, что за мной тянется определенный шлейф. Я боялась, что, если я что-то скажу, это может негативно отразиться на пострадавших девушках, поскольку реакция «Если уж Рябцева ляпнула что-то по этой теме, то значит точно все б***и» была вполне ожидаемой. Вчера ситуация кардинально изменилась.

Слуцкий — один из самых гадких людей, с которыми я когда-либо встречалась. Когда я пресекалась с ним по работе, еще на «Эхе», он всегда находился в каком-то неадекватном состоянии. У него явные проблемы с коммуникацией, с социальным поведением. Благо, ко мне он не приставал, но у меня перед глазами порой разворачивались совершенно некрасивые и непристойные ситуации. Я была свидетелем того, как несколько лет назад в Санкт-Петербурге, в дни проведения ПМЭФ, он пьяный благим матом орал в лобби отеля и приставал к проходящим мимо девушкам, швыряясь в них деньгами и говоря, что он их купит. Продюсер звонит ему, чтобы напомнить про эфир, а он (ладно бы просто звал на ужин), начинает вести себя по-свински. Я была свидетелем того, как он в принципе общается с моими коллегами, и видела, какие непристойности он себе позволяет. Он правда может зажать девушку в коридоре. Самое печальное то, что все это видели и все знали.

Глава СЖР в ответ на заявления журналисток посоветовал им в подобных случаях сразу обращаться к главному редактору. Когда я в свое время подошла к своему главному редактору — в моем случае это был Алексей Венедиктов — и сказала, что не пойду на назначенную встречу со Слуцким, он удивленно спросил почему. Я сказала, что это один из самых отвратительных людей, с которыми я когда-либо пересеклась. Он посмотрел на меня невинными глазами и попросил объяснить мою позицию. Я пояснила, что мне неприятно то, как он ведет себя с женщинами, и мне противно сидеть рядом, ведь, получается, что я поощряю его действия, если молчу об этом.

Венедиктов задумался на какое-то время и выдал следующее (оговорюсь, что не знаю, пытался ли он его так оправдать, и не могу подтвердить реальность этой истории): «Знаешь, я как-то раз узнал горькую историю о его тяжелобольной супруге — Слуцкий ухаживал за ней, не бросал ее и не разводился, пока она проходила лечение. А еще он вкладывает деньги в своих детей, и вообще, он прекрасный семьянин». По мнению Венедиктова, это все перекрывало и Слуцкому можно было простить то, что он пристает к девушкам, зажимает, трогает их. Отталкиваясь от своего опыта, я могу сказать, что советы Павла Гусева можно засунуть куда подальше, потому что в реальности это не работает.

«Когда я в свое время подошла к своему главному редактору — в моем случае это был Алексей Венедиктов — и сказала, что не пойду на назначенную встречу со Слуцким, он удивленно спросил почему». Фото Олега Тихонова

Да, я была свидетелем подобного поведения Слуцкого, и максимум, что я тогда могла сделать, — просто ограничить свое общение с ним. Венедиктов мне поверил, но просто решил с этим ничего не делать.

«Было бы глупо предполагать, что Слуцкий там такой один»

Я хочу выразить свою солидарность с женщинами, которые не побоялись сказать о том, что с ними произошло. Когда я увидела эти обвинения, я сказала мужу: «Ну наконец-то!». И я верю девушкам, поскольку являюсь свидетелем нескольких историй с участием Слуцкого. Для меня нормы поведения совершенно другие. То, как относится к людям Слуцкий, — непозволительно. Да, я давно его не видела, но я не верю в то, что в нем произошли какие-то волшебные изменения. По крайней мере, Катя Котрикадзе рассказала о ситуации семилетней давности, и я подтверждаю, что раньше Слуцкий был именно таким.

За эти несколько недель мы не раз слышали хвалебные характеристики, звучащие в адрес Слуцкого от его коллег. Мне кажется, что это проявление Стокгольмского синдрома, а также той нормы поведения, которая принята в этом обществе. Это одна шайка, и не надо думать, что она не будет защищать и покрывать своих.

К сожалению, такое поведение в этой сфере считается вполне нормальным. Для них нормально класть руки на колени молодым девушкам, для них нормально делать замечания по поводу груди, попы и так далее, для них нормально заигрывать с малознакомыми женщинами.

«Наверняка депутаты даже представить себе не могли, что журналисты откажутся от работы с ними»

Вчера несколько российских СМИ объявили Госдуме бойкот. Говоря об эффективности таких действий, я думаю, что Госдума как минимум обратит на это внимание, поскольку она должна взаимодействовать с обществом, а без СМИ это невозможно. Да, с одной стороны, журналист должен выполнять свою работу и доносить информацию, но, с другой стороны, что делать, если работать небезопасно? Давайте введем какие-то особые условия, как в горячих точках? Наверняка депутаты даже представить себе не могли, что журналисты могут отказаться от того, чтобы работать с ними — великими и прекрасными. Но это произошло, и, может быть, что-нибудь щелкнет у них в головах и все-таки повернется в правильную сторону.

«Вячеслав Володин недавно заявил: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу». И это еще одна причина, по которой женщины годами молчат о домогательствах». Фото Олега Тихонова

Вячеслав Володин недавно заявил: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу». И это еще одна причина, по которой женщины годами молчат о домогательствах. Вместо того, чтобы выразить солидарность и поддержать женщину, на нее начинают нападать. Ее обвиняют и унижают. Именно этим на днях и занималась комиссия Госдумы по этике. Девушкам сказали: «Вы — плохие журналисты, потому что молчали». Простите, а вы хотя бы пытались поинтересоваться тем, что такое психология жертвы и как она работает? Человек будет бояться рассказать о произошедшем, потому что он будет винить себя, он будет опасаться общественного порицания.

«Максимум — уйдет на пенсию, минимум — его переведут в какое-нибудь учреждение при администрации»

На мой взгляд, этот кейс стал возможен благодаря тому, что девушки выступили вместе, а также благодаря громкому скандалу с Харви Вайнштейном, после которого все заговорили о харрасменте. Скажи я три года назад о том, что я была свидетельницей всех этих грязных приставаний Слуцкого, мне бы сказали: «Ты сама такая. Мы про тебя все знаем — ты любовница, дура Венедиктова».

В то же время сделать эту историю публичной помогло то, что девушки ее «формализировали». В России все работает так: если хочешь что-то поменять — принеси бумажку. Если бы девушки не совершили действие на уровне бюрократии — не обратились бы в комитет по этике, то на них бы вообще не обратили внимания.

Я не выступаю за публичную расправу над Слуцким, но мне не совсем понятно, почему до сих пор не последовало вообще никакой ответственности. Хотя, можно предположить, что они просто боятся того, что журналисты, потянув за одну ниточку, начнут вскрывать десятки других схожих историй.

«Я не выступаю за публичную расправу над Слуцким, но мне не совсем понятно, почему до сих пор не последовало вообще никакой ответственности». Фото lslutsky.ru

Вероятнее всего, для Слуцкого все закончится вполне спокойно. Максимум — уйдет на пенсию, минимум — его просто переведут в какое-нибудь учреждение при администрации, и он снова будет что-нибудь возглавлять. Своих они не бросают — это закон стаи.

Леся Рябцева
Справка

21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.

Общество
комментарии 31

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    Все же знают, что Леся приставала к Алексею.
    И все молчат.
    Алексей не бойся - объяви о домогательствах.
    Женщины тебя поддержат.
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  • Анонимно 23 марта
    отличная колонка, мне впервые в этой позиции она стала симпатична как журналист
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    Анонимно 23 марта
    Дичайше плюсую. Неоднозначный персонаж, но по этой теме вполне адекватно высказалась.
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    Анонимно 24 марта
    Вы к ней пристаете и грязно намекаете. Есть старая поговорка, сука не захочет, кабель не вскочит. Слуцкий мне то же не нравиться, но то, что развернулось сейчас в СМИ, это только начало, угрозы посыпаться. И здесь видна рука, которая тянется от наших "друзей" с Запада. Вообщем, кто платит, тот и заказывает музыку.
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  • Анонимно 23 марта
    Я хочу выразить свою солидарность с женщинами, которые не побоялись сказать о том, что с ними произошло. Когда я увидела эти обвинения, я сказала мужу: «Ну наконец-то!».
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/93454-lesya-ryabceva-rasskazala-ob-opyte-obscheniya-s-leonidom-sluckim

    а что Рябцева замуж вышла??
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    Анонимно 23 марта
    Как Вы, милые женщины, замуж можете теперь "выйти" - Вы запугали мужчин и никто теперь к Вам "домогаться" не будет.

    Весь этот фарс очень похож на провокацию "голубых" и "розовых" - с целью увеличить число их "сторонников".
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    Анонимно 23 марта
    Если не дай бог какой-нибудь сальный урод начнет распускать руки в отношении вашей дочки или сестры, которые могут и не давать для этого повода, быстро рот прикроете и смените риторику.
    К сожалению, есть немало мужчин, для которых главная провокация на постыдные действия - это то, что рядом с ними находится живая женщина. А во что она там одетаи насколько скромно себя ведет - им вообще по боку.
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    Анонимно 23 марта
    Каждая проститутка чья-та дочь, сестра, жена и мать.
    И не стоит об этом забывать.
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    Анонимно 23 марта
    Предположим в общественном месте такого "сального урода" может поставить на место любая женщина.
    Если захочет.
    Поставит.
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    Анонимно 23 марта
    Вы думаете всетженщины жесткие как мужики что ли? Какой-нибудь амбал начнет зажимать девочку-одуванчика и как она ему отпор даст? В сказке живете что ли? И вам вообще не стыдно заступаться за таких моральных уродов??
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    Анонимно 23 марта
    Я знал, у которой не было папы мамы сестер братьев и мужа. И ей нравилась такая работа
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    Анонимно 23 марта
    Памятка мужчинам: никогда не заходите в лифт с незнакомыми детьми, женщинами и девушками, да и с мужчинами тоже. Не садитесь с ними рядом в общественном транспорте, игнорируйте просьбы "найти котёнка" "проводить до библиотеки" и т.д.
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  • Анонимно 23 марта
    Нормальные мужчины должны быть заряжены на женщин, т.е. в них должен чувствоваться сексуальный потенциал. Но отвратительно, когда мужчины переходят грань установленного поведения, и , особенно мерзко , когда используется должностное положение.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Когда начальники пытаются лезть и своим авторитетом давить, это вообще жесть(
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Милая девушка, Вы ещё не знаете какая "жесть", когда начальниЦЫ "пытаются лезть и своим авторитетом давить".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/93454-lesya-ryabceva-rasskazala-ob-opyte-obscheniya-s-leonidom-sluckim
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Это тоже мерзко, слов нет. Вне зависимости от пола приставать к людям без их согласия не нормально. Правда надо учитывать статистику, согласно которой сексуальное насилие и принуждение в большей степени исходит от мужского пола, а не от женщин...
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Захотел узнать кто такая Леся Рябцева.
    Поисковик выдал целую серию фотографий голой девицы в разных позах очень похожую на Лесю Рябцеву.
    Да и под голыми фотографиями стояла подпись "Леся Рябцева".
    Разве это не домогательства к мужчинам?
    В США - нарушила женщина дресс-код, пришла на работу в короткой юбке и с глубоким вырезом спереди или сзади - всё, это считается домогательством и женщину в суд, штраф, тюрьма и т.д.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Ну пришла на работу и выложила фотки в сеть - это немного разные вещи, не?
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Нельзя быть чуть-чуть беременной.

    Но у многих женщин это получается.
    И очень легко получается.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    1. жоржик. вот в натуре, из Вас есть хоть один мужик?
    2. да есть такие бабы, да они лезут, а почему?
    3. да 10%, может 49% хотят срубить бабки и укатить со "своим", на твои деньги на мальдивы, ну и что? А ты руководитель, НЕ ЗНАЛ? ХА-ХА
    4. а остальным то надо кормить детей, как то выживать и так далее... при наших то толстопузых...
    5. так что в ЛЮБОМ ТАКОМ СЛУЧАЕ не мужики, а просто носящие штаны, не фиг на мормышку ловиться, караси пузатые и не очень, так скажем;
    6. да, а что такое по законодательству "поведенческая норма"? Кто избрал таких, кто несёт это?
    7. правильно бабы сделали, правильно. Профессионально. так может их надо в депутатики, а депутатиков в корреспонденты?
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Так все могут сказать: он ко мне не приставал, но я точно знаю, что мог и делал.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    С ваших же слов-Доказательства неэтичного поведения-.Тут на мировых собраниях такая НЕЭТИКА прет.Может самим надо быть выше и достойнее.А мужики под шафе и в Африке и в Америке и России одинаковы.Надо было ВОВРЕМЯ реагировать и ставить таких мужиков -на место-.А не уподобляться заокеанским движениям.Может мужчины на вас внимания не обращают.
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  • Анонимно 25 марта
    все знают , что Слуцкий *гнусный человек* пристает к девушкам -журналисткам , но упорно продолжают посылать их к нему на встречу и они соглашаются . А что ? мужчин -журналистов нет? Вот я смотрю на всех этих *Рыбок * и прочих искательниц приключений и удивляюсь .Слуцкий -это продукт нашей с вами реальности (кстати все обвинения 5-7 летней давности ) Какие мы, такое и наше окружение .Изменимся мы и вокруг все изменится .Ну сказали про него правду и правильно .Вскрыли проблему .Теперь надо успокоится и меняться всем .Начните с себя . Уверенна , что *слуцкие* тоже изменятся .И хватит уже раздувать эту тему
    Ответить
  • Анонимно 25 марта
    Как то все примотано за уши. Что там было 7 лет назад? напоминает заказ.
    Ответить
  • Анонимно 25 марта
    Я давно удивляюсь,как он возглавляет комитет,он всегда выглядит неадекватно.
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  • Анонимно 27 марта
    Милые девушки, вы даже представить себе не можете как приставал в советское время! Да-а-а, так смешно. А вообще-молодцы. я на вашей стороне. Особенно этот Слуцкий, фууууу....
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  • Анонимно 27 марта
    От Маленькой Британии требуем доказательств. И это законно. Девицы Слуцкого, давайте доказательства. У вас диктосмартгаджетфоны. Так в чем дело?
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  • Анонимно 28 марта
    а если не приставать к девушкам как дети будут рождаться , а?
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  • Анонимно 28 марта
    Давно известно, что в Татарстане нет равноправия .Женщин всегда ущемляли в правах. Женщинам всегда всё труднее доставалось. Женщине жить труднее.
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  • Анонимно 29 марта
    А кто такая Леся Рябцева?
    Ответить
    Анонимно 29 марта
    Вы читали текст?)
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