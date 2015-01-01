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Политповестка «Реального времени»

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Политповестка «Реального времени»

«Реальное время» подготовило цикл интервью с ведущими российскими политологами и политтехнологами. Вашему вниманию – расширенное экспертное мнение по вопросам текущей федеральной и региональной повестки без купюр.

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