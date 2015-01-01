Политповестка «Реального времени»
Сюжет 38 материалов
«Реальное время» подготовило цикл интервью с ведущими российскими политологами и политтехнологами. Вашему вниманию – расширенное экспертное мнение по вопросам текущей федеральной и региональной повестки без купюр.
- Общество 26 окт, 07:00 4 «Единственный ресурс, который остался у России — это конкуренция регионов...» Марат Гельман — об изоляции России, тяжелых последствиях моды на мачизм и болезни сверхцентрализации. Часть 2
- Общество 17 окт, 07:00 6 «У новых руководителей регионов два тренда — либо со всеми «целоваться взасос», либо быть завхозами» Политолог Сергей Маркелов спрогнозировал, каким руководителем может стать новый глава Башкирии к моменту общенародных выборов в сентябре 2019 года
- Общество 08 окт, 07:00 3 «Единороссы больше не могут рассчитывать на дяденьку из центра, который разрешит злоупотребления» Политолог Алексей Мухин — о «сроке годности» губернаторов и замене проекта национализации элит на проект их ротации
- Общество 29 сент, 07:00 15 «В 2019 году выборы станут реваншем власти — она должна показать, что контролирует ситуацию» Политтехнолог Дмитрий Орлов о том, будет ли Кремль наказывать оппозицию, пришедшую к власти в регионах
- Общество 20 сент, 07:00 5 «В случае с Приморьем Кремль понял, что последствия будут тяжелые» Владимир Рыжков — о губернаторских выборах, упертости власти в пенсионном вопросе и «золотовской России»
- Общество 17 сент, 07:00 4 «Мы имеем дело с солидарностью Запада. Дело Скрипалей подлило керосина в костер» Политолог Алексей Арбатов о том, какими будут отношения России с Западом в «постсолсберецкую» эпоху
- Общество 10 сент, 07:00 5 «Для многих новых губернаторов их должность — испытательная» Политтехнолог Дмитрий Фетисов — о том, как Кремль меняет не только глав регионов, но и саму их роль
- Общество 02 сент, 07:00 27 «Холуи всегда бегут впереди паровоза — у них на лбу барометр» Евгений Ройзман — о телеобращении Путина, исчезновении Медведева и «управленческом гении» Собянина
- Общество 10 авг, 07:00 20 Дмитрий Орешкин: «Все три пика популярности Путина связаны с войнами» Российский политолог рассказал о том, при каких обстоятельствах Ельцин передал власть своему преемнику и что из этого вышло
- Общество 24 июня, 07:00 7 «Женщины не хотят Хиллари Клинтон. Женщины хотят Дональда Трампа» Политолог Борис Межуев о разновидностях феминизма в России и мире и влиянии гомосексуализма и БДСМ-культуры на институт семьи
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- Общество 27 сент, 07:00 6 Константин Костин: «Губернаторы — это высокостатусные чиновники, прижатые другими вертикалями» Политический эксперт — об итогах сентябрьских выборов в России, устаревших методах системной оппозиции и Татарстане, которому грех жаловаться
- 23 авг, 07:00 18 Валерий Соловей: «Кириенко допустил ряд оплошностей» Российский политолог — об улюкаевской надежде, кадыровском усмирении и путинской паузе
- 18 авг, 07:00 8 «То, что называют наведением порядка со стороны Москвы, часто представляет собой перераспределение ресурсов» Кирилл Мартынов о судьбе договора Москвы и Казани, подцензурных СМИ и почему в России желательно знать не только русский язык
- 02 авг, 07:00 16 «У Шанцева две задачи. Не выполнит — и с ним жестко попрощаются» Политолог Евгений Семенов о текущих политических раскладах в Нижегородский области
- 26 июня, 07:00 15 Михаил Нейжмаков: «Власть показала, что сажать Навального не намерена» Московский политолог — о несозревшем ядре протеста, «непредсказуемой осторожности» Путина и губернаторских отставках
- 15 июня, 07:00 15 Модест Колеров: «Нынешний Рамзан Кадыров — это повторение истории Касимовского царства...» Главред REGNUM о немонолитной вертикали, интересах Навального и эстетически близкой ему Казани
- 22 мая, 07:00 17 Константин Калачев: «Медведева из числа преемников пытаются вышибить изо всех сил» Известный политтехнолог — о президентской кампании-2018, опасностях антикоррупционной повестки и грядущих отставках губернаторов
- 18 апр, 07:00 20 Андрей Колядин: «Володин по ошибке зачистил всю оппозицию» Известный российский политолог — о разнице между Сурковым и Володиным, тактическом чутье Навального и прикармливании оппозиции