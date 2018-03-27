Фатих Сибагатуллин: «Ревенко меня разыскал, и мы решили вместе поднимать престиж прессы»

Слуги народа встретились и поговорили, парламентарий из Татарстана пояснил, за что обиделся на коллегу и почему назвал журналистов «слугами»

Депутат от Татарстана Фатих Сибагатуллин сегодня утром в Госдуме встретился с заместителем секретаря Генсовета «Единой России» Евгением Ревенко. Напомним, спор парламентариев по оценке журналистов, которых Сибагатуллин назвал «слугами», получил широкий общественный резонанс. При личном общении коллеги-однопартийцы пришли к согласию и договорились вместе «поднимать престиж нашей прессы». Подробности встречи герои скандальных публикаций прошлой недели изложили «Реальному времени».

«Поговорили. Коллега принес извинения»

Сегодня депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин встретился с заместителем секретаря Генерального совета «Единой России» и экс-заместителем гендиректора ВГТРК Евгением Ревенко. Парламентарий от Татарстана извинился за свое суждение о журналистах-«слугах». Его коллега принял извинения, о чем вскоре сообщил у себя на странице в Facebook:

«Поговорили прямо в пленарном зале Думы с депутатом Фатихом Сибагатуллиным. Коллега принес извинения за свои слова о журналистах. Вопросы сняты, извинения приняты, работаем дальше. Вот что значит здоровая и открытая партийная дискуссия», — отметил Ревенко.

«Извинения принес лично Вам? А другим журналистам?» — уточнили пользователи. «И другим тоже. Это произошло в воскресенье. В этой истории надо ставить точку», — ответил автор поста. Почему Сибагатуллин вдруг поменял отношение к журналистам и заму секретаря Генсовета единороссов? Кто стал инициатором встречи и какие можно подвести итоги этой истории? Евгений Ревенко прокомментировал «Реальному времени» ситуацию так:

— Большая часть вопросов — к моему коллеге. Резюмировал я в ФБ. Это результат открытой и свободной партийной дискуссии. И важно, что однопартийцы слышат позицию партии и готовы ее придерживаться, — подчеркнул он и добавил: — И его поступок — извинение — не может не вызывать уважения.

Евгений Ревенко: «Поговорили прямо в пленарном зале Думы с депутатом Фатихом Сибагатуллиным. Коллега принес извинения за свои слова о журналистах. Вопросы сняты, извинения приняты, работаем дальше. Вот что значит здоровая и открытая партийная дискуссия»



«Я просто обиделся: сидел с ним в одном зале»

Сам Фатих Сибагатуллин рассказал о встрече подробнее: «Ревенко меня нашел. Я просто обиделся: сидел с ним в одном зале [Госдумы] в пятницу, с десяти до шести часов вечера. А он взял и дал интервью, что я должен извиниться. Перед кем должен извиниться? Не сказал. Он же мог подойти или позвонить мне. А вот так [давать интервью]… Он это тоже понял. Сегодня утром он меня разыскал. Мы с ним встретились. На память сфотографировались. И дальше решили рука об руку, как говорится, поднимать престиж нашей прессы. Особенно частной журналистики».

Депутат пояснил, что имел в виду под своим резким суждением в адрес журналистов. Дескать, представители частных СМИ полностью зависят от учредителей. «Я ведь имел в виду, что по частной журналистике нет закона. Законы были, но вы же сами знаете, с советского времени они устарели. Сегодня у журналистов нет защиты. Они зависят от одного хозяина и его настроения», — посетовал Сибагатуллин.

Депутат уточнил, что изменил свое суждение о представителях СМИ: «Я перед журналистами извинился и через вашу газету, и через другие издания. Короче говоря, все нормально. Как Ревенко сказал, будем работать».

«Ревенко я, честно сказать, совсем не знал. Оказывается, очень приятный человек!»

Сибагатуллин напомнил, что он в бытность свою главой Нурлата сделал очень много для партии «Единая Россия»:

— «Единую Россию» в Татарстане первым создал я. В Нурлате. Пять лет был на первом месте по количеству членов партии. Так что Ревенко я, честно сказать, совсем не знал. Оказывается, очень приятный человек, — отметил Фатих Саубанович.

Фатих Сибагатуллин: «Я просто обиделся: сидел с ним в одном зале [Госдумы] в пятницу, с десяти до шести часов вечера. А он взял и дал интервью, что я должен извиниться. Перед кем должен извиниться? Не сказал»



В ответ на вопрос, что заставило изменить позицию по отношению к журналистам и Ревенко, народный избранник заверил, что никто его к этому не принуждал: «Взвесил все за и против и понял, что получилось не совсем правильно». По его словам, руководство партии на него не выходило, чтобы урегулировать конфликт с Ревенко:

— Зачем, абсолютно нет. Вы что? Они меня уважают очень сильно. Я же орденоносец как депутат. У меня орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. А то написали, кем я был и кем стал, а мои заслуги забыли. Я единственный человек в Российской Федерации — дважды «Россиянин года». Больше таких нет, и я иногда смеюсь: дважды «Россиянин года» — один, и тот татарин!

На фоне резонансного выступления Сибагатуллина в защиту Слуцкого в ряде СМИ вспомнили его биографию, в том числе и скандал с лишением его должности министра сельского хозяйства РТ в 1995 году.

— В Нурлатский район я уехал назло! Из министров меня никто не выгонял. Я сам попросился. И как мы там, в Нурлате, работали с прессой, вы прекрасно знаете, — счел важным пояснить депутат.

Фатих Сибагатуллин: «Ревенко я, честно сказать, совсем не знал. Оказывается, очень приятный человек»



Напомним, в центре федерального скандала Фатих Сибагатуллин оказался благодаря своему высказыванию в адрес прессы во время интервью нашему изданию, когда его попросили прокомментировать бойкот СМИ Госдуме:

«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу.

Госдума — высшая народная власть. Хвосты надо немного прижать таким журналисткам. И они еще что-то пытаются иметь против. А со мной что сделали эти журналисты? Ситуацию с гаишником как подняли! Вечно ждут «жареных фактов». Они знают, что у меня сердце шунтированное. Бог им судья».

Позднее депутат публично извинился за свои слова.

Василя Ширшова, фото facebook.com/evgeniyrevenko