Фатих Сибагатуллин: «Ревенко меня разыскал, и мы решили вместе поднимать престиж прессы»
Слуги народа встретились и поговорили, парламентарий из Татарстана пояснил, за что обиделся на коллегу и почему назвал журналистов «слугами»
Депутат от Татарстана Фатих Сибагатуллин сегодня утром в Госдуме встретился с заместителем секретаря Генсовета «Единой России» Евгением Ревенко. Напомним, спор парламентариев по оценке журналистов, которых Сибагатуллин назвал «слугами», получил широкий общественный резонанс. При личном общении коллеги-однопартийцы пришли к согласию и договорились вместе «поднимать престиж нашей прессы». Подробности встречи герои скандальных публикаций прошлой недели изложили «Реальному времени».
«Поговорили. Коллега принес извинения»
Сегодня депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин встретился с заместителем секретаря Генерального совета «Единой России» и экс-заместителем гендиректора ВГТРК Евгением Ревенко. Парламентарий от Татарстана извинился за свое суждение о журналистах-«слугах». Его коллега принял извинения, о чем вскоре сообщил у себя на странице в Facebook:
«Поговорили прямо в пленарном зале Думы с депутатом Фатихом Сибагатуллиным. Коллега принес извинения за свои слова о журналистах. Вопросы сняты, извинения приняты, работаем дальше. Вот что значит здоровая и открытая партийная дискуссия», — отметил Ревенко.
«Извинения принес лично Вам? А другим журналистам?» — уточнили пользователи. «И другим тоже. Это произошло в воскресенье. В этой истории надо ставить точку», — ответил автор поста. Почему Сибагатуллин вдруг поменял отношение к журналистам и заму секретаря Генсовета единороссов? Кто стал инициатором встречи и какие можно подвести итоги этой истории? Евгений Ревенко прокомментировал «Реальному времени» ситуацию так:
— Большая часть вопросов — к моему коллеге. Резюмировал я в ФБ. Это результат открытой и свободной партийной дискуссии. И важно, что однопартийцы слышат позицию партии и готовы ее придерживаться, — подчеркнул он и добавил: — И его поступок — извинение — не может не вызывать уважения.
Евгений Ревенко: «Поговорили прямо в пленарном зале Думы с депутатом Фатихом Сибагатуллиным. Коллега принес извинения за свои слова о журналистах. Вопросы сняты, извинения приняты, работаем дальше. Вот что значит здоровая и открытая партийная дискуссия»
«Я просто обиделся: сидел с ним в одном зале»
Сам Фатих Сибагатуллин рассказал о встрече подробнее: «Ревенко меня нашел. Я просто обиделся: сидел с ним в одном зале [Госдумы] в пятницу, с десяти до шести часов вечера. А он взял и дал интервью, что я должен извиниться. Перед кем должен извиниться? Не сказал. Он же мог подойти или позвонить мне. А вот так [давать интервью]… Он это тоже понял. Сегодня утром он меня разыскал. Мы с ним встретились. На память сфотографировались. И дальше решили рука об руку, как говорится, поднимать престиж нашей прессы. Особенно частной журналистики».
Депутат пояснил, что имел в виду под своим резким суждением в адрес журналистов. Дескать, представители частных СМИ полностью зависят от учредителей. «Я ведь имел в виду, что по частной журналистике нет закона. Законы были, но вы же сами знаете, с советского времени они устарели. Сегодня у журналистов нет защиты. Они зависят от одного хозяина и его настроения», — посетовал Сибагатуллин.
Депутат уточнил, что изменил свое суждение о представителях СМИ: «Я перед журналистами извинился и через вашу газету, и через другие издания. Короче говоря, все нормально. Как Ревенко сказал, будем работать».
«Ревенко я, честно сказать, совсем не знал. Оказывается, очень приятный человек!»
Сибагатуллин напомнил, что он в бытность свою главой Нурлата сделал очень много для партии «Единая Россия»:
— «Единую Россию» в Татарстане первым создал я. В Нурлате. Пять лет был на первом месте по количеству членов партии. Так что Ревенко я, честно сказать, совсем не знал. Оказывается, очень приятный человек, — отметил Фатих Саубанович.
Фатих Сибагатуллин: «Я просто обиделся: сидел с ним в одном зале [Госдумы] в пятницу, с десяти до шести часов вечера. А он взял и дал интервью, что я должен извиниться. Перед кем должен извиниться? Не сказал»
В ответ на вопрос, что заставило изменить позицию по отношению к журналистам и Ревенко, народный избранник заверил, что никто его к этому не принуждал: «Взвесил все за и против и понял, что получилось не совсем правильно». По его словам, руководство партии на него не выходило, чтобы урегулировать конфликт с Ревенко:
— Зачем, абсолютно нет. Вы что? Они меня уважают очень сильно. Я же орденоносец как депутат. У меня орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. А то написали, кем я был и кем стал, а мои заслуги забыли. Я единственный человек в Российской Федерации — дважды «Россиянин года». Больше таких нет, и я иногда смеюсь: дважды «Россиянин года» — один, и тот татарин!
На фоне резонансного выступления Сибагатуллина в защиту Слуцкого в ряде СМИ вспомнили его биографию, в том числе и скандал с лишением его должности министра сельского хозяйства РТ в 1995 году.
— В Нурлатский район я уехал назло! Из министров меня никто не выгонял. Я сам попросился. И как мы там, в Нурлате, работали с прессой, вы прекрасно знаете, — счел важным пояснить депутат.
Фатих Сибагатуллин: «Ревенко я, честно сказать, совсем не знал. Оказывается, очень приятный человек»
Напомним, в центре федерального скандала Фатих Сибагатуллин оказался благодаря своему высказыванию в адрес прессы во время интервью нашему изданию, когда его попросили прокомментировать бойкот СМИ Госдуме:
«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу.
Госдума — высшая народная власть. Хвосты надо немного прижать таким журналисткам. И они еще что-то пытаются иметь против. А со мной что сделали эти журналисты? Ситуацию с гаишником как подняли! Вечно ждут «жареных фактов». Они знают, что у меня сердце шунтированное. Бог им судья».
Позднее депутат публично извинился за свои слова.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
комментарии
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а тебе, ежу, - погожу.."
Фома (Неверующий)