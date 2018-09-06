Константин Титов: «Меркушкин брал долги безоглядно. Но работал энергично»

Экс-губернатор Самарской области — об Азарове, Хинштейне и «одном из лучших стадионов в стране»

Бывший губернатор Самарской области (1991—2007 гг.) Константин Титов уже 4 года работает заместителем председателя региональной Общественной палаты. В сентябре 2014-го он уступил свое место сенатора тогдашнему мэру Самары, а ныне врио губернатора региона Дмитрию Азарову, которому в это воскресенье предстоит, судя по всему, избавиться от этой временной приставки. Политический аксакал дал большое интервью «Реальному времени», в котором оценил своих преемников на губернаторской должности, рассказал о своем отношении к повышению пенсионного возраста и пожурил тех, кто критикует большой ремонт, сделанный в Самаре в преддверии мундиаля.

«Не замечал у Хинштейна желания быть губернатором»

— Насколько реальны конкуренты у действующего врио главы региона Дмитрия Азарова на выборах губернатора Самарской области?

— Конкуренты есть. Кому-то представитель ЛДПР Александр Степанов видится сильным конкурентом, кому-то лидер коммунистов Алексей Лескин, которого в этом году выдвинули вместо Михаила Матвеева. Лескин по сравнению с Матвеевым более спокойный, уравновешенный человек, возможно, народ будет больше доверять ему.

Достаточно ли они сильны, чтобы победить Азарова? Каждый человек, который стремится во власть, представляет собой группу людей, имеющих свои интересы, которых нужно уметь объединить. И если кандидат выдвигается на выборы губернатора, значит, силы на это у него есть.

С другой стороны, я не вижу оснований, чтобы большинство проголосовало за кого-то из оппонентов Азарова. Я более чем уверен, что у него очень высокие шансы по многим позициям. Первая позиция — он назначен главой региона президентом РФ Владимиром Путиным. Вторая позиция — победа на праймериз «Единой России». Третья позиция — большой производственный, муниципальный, федеральный, хозяйственный и политический опыт. Он прошел хорошую школу в Совете Федерации, возглавляя один из комитетов. Это дало ему возможность ознакомиться с большим количеством регионов России — как успешных, так и средних, и менее успешных. И сегодня, будучи врио, он пытается многое внедрить. Чего стоит позиция стратегических инициатив, я думаю, она правильная. Самара, да и область в целом, должны стать комфортными для жизни людей. Азаров за это борется, и люди ему верят. Тем более мы хорошо помним, как активно он работал на позиции мэра Самары.

«Я не вижу оснований, чтобы большинство проголосовало за кого-то из оппонентов Азарова. Я более чем уверен, что у него очень высокие шансы, по многим позициям». Фото kremlin.ru



— Возвращаясь к Матвееву — он не участвует в выборах не только губернатора, но и в Госдуму РФ. При этом продолжает активную работу, устраивает многотысячные митинги.

— Он и будет продолжать активно работать. У Матвеева большой политический опыт, он прекрасно понимает, на чем может заработать очки, он грамотный человек, профессор университета, многократно избирался депутатом. Я ожидал, что он пойдет на выборы в Госдуму, но этого не произошло. Могу предположить, что такое решение приняла партия.

Я лично считают, что связка Азаров — Хинштейн — очень хороший вариант для области. Александр Хинштейн, который участвует в выборах в Госдуму по 158-му федеральному округу от «Единой России» — человек энергичный, боевой, с необходимыми связями, умеет продвигать интересы области на самом высоком уровне и, что самое главное — пользуется доверием у людей. И когда кандидат в губернаторы от «Единой России» идет на выборы, а с ним рядом такой человек, как Хинштейн, то доверие к партии возрастает.

Поэтому коммунисты, чтобы не терять лицо и не терпеть очередное поражение на всех фронтах, будут добиваться улучшения результатов по сравнению с прошлыми избирательными компаниями, а также продолжат работать по другим позициям, в том числе по позиции сопротивления. Организуемые ими митинги и шествия играют против кандидата «Единой России», против Азарова. И именно Матвеев продолжал делать то, что хорошо умеет без опасности быть снятым с выборов. Не исключаю, что его оставили в свободном плавании в надежде, что он наберет какие-то очки и в 2019 году опять пойдет в губернскую думу с хорошим потенциалом. Я бы никогда не сбрасывал господина Матвеева со счетов и не списывал его с политической сцены.

— Что касается Хинштейна, не является ли он, хотя бы в отдаленной перспективе, конкурентом Азарова в борьбе за кресло губернатора?

— Конкурентом Азарова является любой, кто так или иначе мнит себя губернатором. Хинштейн человек известный по всей стране, его выступления в СМИ отличаются особой четкостью, знанием законов, политической конъюнктуры, он умеет отстаивать интересы региона. Я с Хинштейном знаком, но не видел у него желания быть губернатором.

«У Хинштейна очень много предвыборных технологий, и такая, возможно, в их числе. Но я бы не отдавал приоритет только этому. Ему важно приобрести народную любовь». Фото gubernator.tomsk.ru



«Все выдающиеся экономисты говорят, что России не уйти от повышения пенсионного возраста»

— Как думаете, многочисленные задержания, проводимые в последнее время правоохранительными органами в Самаре, связаны с приходом Хинштейна? Именно он сообщает о них одним из первых.

— Я так не думаю. Следственная работа требует определенных временных рамок. Я считаю, что в большей степени это связано с заявлением президента Владимира Путина, который четко сказал, что основная цель — это улучшение жизни граждан и борьба с коррупцией. Задержания проводятся не только в Самарской области. И Азаров, и Хинштейн — люди принципиальные и тоже борются с коррупцией. Азаров прямо сказал, что проверены будут все, кто использует бюджетные деньги. Эти действия находятся в русле политической позиции нашей страны и добавляют авторитета, в том числе на международной арене, чтобы доказать, что мы пользуемся авторитетом не на словах, а на деле.

— Эти задержания и аресты первых лиц различных структур не подрывают веру людей во власть и правоохранительные органы?

— Ни в коем случаем! Наоборот — укрепляют!

— Почему?

— Когда люди видят бесполезность своих обращений, они начинают возмущаться и сомневаться — зачем тогда власть? Зачем идти на выборы, если ничего не изменится? Но когда они видят, что власть работает, видят неопровержимые доказательства, то, конечно, народ больше доверяет власти и понимает, что она нужна. Это один из поводов активизировать и явку на выборах.

— В таком случае можно говорить, что активность Хинштейна в этом плане — это и предвыборная работа тоже?

— У Хинштейна очень много предвыборных технологий, и такая, возможно, в их числе. Но я бы не отдавал приоритет только этому. Ему важно приобрести народную любовь. И он делает это, восстанавливая исторические памятники, привлекая деньги из центра. Он делает то, что выгодно любому человеку в области. Что касается задержаний — это его право. Он сам советник начальника Росгвардии. Я считаю, это идет в общей теме его политической жизни, а не в политической борьбе.

— Другие кандидаты демонстрируют более традиционную политическую борьбу — издают газеты, размещают баннеры. Эффективны ли такие приемы сейчас?

— На выборах в первую очередь мы говорим об узнаваемости кандидата — лицо, фамилия, имя, отчество. Затем о симпатии к нему. С точки зрения узнаваемости такие приемы решают свое дело. Но с точки зрения доверия — лучше чаще выступать в прессе, объезжать районы, разговаривать с людьми. И сегодня, я считаю, что в этом отношении коммунистам проще. У них есть наследие, традиции, в соответствии с которыми только они одни являются патриотами и заботятся о народе. И они такую позицию очень хорошо используют. Но, конечно, не все избиратели ее разделяют.

«Сейчас в стране десятки миллионов пенсионеров, которых инициатива не коснется. А вот у молодежи другая ситуация. Может случиться так, что работать станет некому, когда они подойдут к пенсии. За счет чего тогда жить?». Фото Максима Платонова

— На свои митинги Матвеев призывает ЛДПР, «Справедливую Россию»...

— А почему он туда «Единую Россию» не призывает? Он сколачивает блок тех, кто выступает вместе с ним, а он является лидером этого блока. Может быть, так и есть. Но есть позиция политическая, а есть экономическая. И все выдающиеся экономисты говорят, что России никуда не уйти от повышения пенсионного возраста, а именно против этой инициативы организуются митинги. Если взять территорию бывшего Советского Союза, то мы увидим, что только Узбекистан и Россия не повышают пенсионный возраст. Продление будет постепенным, мы увидим много вложений в здравоохранение, охрану окружающей среды — все это направлено на продление жизни. Сейчас в стране десятки миллионов пенсионеров, которых инициатива не коснется. А вот у молодежи другая ситуация. Может случиться так, что работать станет некому, когда они подойдут к пенсии. За счет чего тогда жить? Я считаю, что это решение надо было принимать раньше. Еще когда Михаил Горбачев занимался перестройкой, уже тогда обсуждался вопрос повышения пенсий. Тогда не стали — несвоевременно. Особенно активно инициатива готовилось в 1998 году. Но опять сказали — не время. Как и в 2008-м. Попыток было несколько, но политическая воля превалировала над интересами государства. В итоге неоправданно затянули принятие этого решения.

— ЛДПР тоже начала проводить митинги против повышения пенсионного возраста.

— Они сегодня не того коня седлают. Если вы хотите улучшить жизнь народа, давайте говорить о самой перспективной позиции, на которую указывает президент страны — развитие малого и среднего предпринимательства. Я не хочу вложить это в руки ЛДПР или коммунистов, но не зря именно сейчас задумались о том, чтобы снизить налоговое бремя для малого бизнеса. Тогда и экономика начнет бурно развиваться. Вот об этом нужно говорить, а не цепляться за пенсии.

«Меркушкин брал долги безоглядно, но работал энергично»

— Вступая во временную должность, Азаров говорил, что не будет критиковать своего предшественника. Однако в дальнейшем неоднократно приходилось слышать в его речах, что прошлой властью были допущены многочисленные ошибки. Как вы сами оцениваете деятельность бывшего губернатора Николая Меркушкина?

— Каждый стремится ущипнуть спящего льва за усы. Я считаю, что Николай Иванович работал достаточно энергично, особенно по сравнению с его предшественником Владимиром Артяковым. Он отстоял строительство перинатального центра, начал строить стадион, ремонтировать дороги. Я оцениваю его деятельность положительно. Он энергичный, грамотный человек, но сложилось так, что ему пришлось уйти.

«Каждый стремится ущипнуть спящего льва за усы. Я считаю, что Николай Иванович работал достаточно энергично, особенно по сравнению с его предшественником Владимиром Артяковым». Фото kremlin.ru







— К моменту прихода Азарова область находилась на 65-м месте в инвестиционном рейтинге. Сейчас поднялась на 42-е. Но как пришли к 65-му месту? Что делали не так?

— Здесь стоит говорить не только о ситуации внутри региона, но и об общем положении страны. Такая ситуация сложилась, потому что не во что вкладывать. Рейтинговая позиция зависит еще и от долгов региона. Николай Иванович брал долги безоглядно. И это было стратегически не очень верно. Когда я стал губернатором в 1991 году, регион тоже занимал место в шестом десятке, и мы довольно быстро продвинулись в первую десятку, заняв 5-6 место. Тогда была полная свобода для предпринимательства. Но мы должны понимать, что тогда была совершенно другая государственно-правовая основа жизни в стране.

Если говорить о выходе из нынешней ситуации, то над инвестиционными позициями придется очень много работать. Есть ли для этого задел? Да, это и Жигулевская долина, и IT, и ТОРы. У нас добывают нефть крупнейшие нефтяные компании, и нужно создавать для них условия. Как бы тяжело и трудно не было, борьба с долгом даст свои плоды.

«Не нужно говорить, что строители, допустившие недочеты, враги народа»

— Как на экономику страны в целом влияют отзывы лицензии у банков? Лицензий лишились «Газбанк», «АктивКапитал Банк», «Татфондбанк».

— Когда не выплачиваются деньги, не осуществляются выплаты по вкладам, тогда позиция регулятора понятна. Но когда банк работает — мне непонятна такая позиция. Конечно, все это дергает финансовую систему, напрягает людей. С другой стороны, если выявлены нарушения — порядок наводить надо. Каждый должен понимать, что он находится под контролем, и не стоит распоряжаться чужими деньгами так, как захотелось.

— У АвтоВАЗа есть будущее? В 2015-м завод получил рекордный за всю историю убыток.

— Но давайте посмотрим, как выросли объемы продаж. У Бу Андерссона, который на тот момент возглавлял АвтоВАЗ, был лозунг — занять 25 процентов рынка. Сейчас мы занимаем 20 процентов. Да, были и увольнения, но это все позиции экономии, и они свои результаты дадут.

— Каким вы видите будущее завода? Сейчас ходит много разговоров о том, что он будет выпускать только машины Renaultили лишь их модификации. Но при этом мы видим вполне самобытные Vestaи XRAY.

— Я не согласен с тем, что тольяттинские автомобили потеряют свое лицо. У АвтоВАЗа есть огромный научно-технический центр с прекрасной базой. Они, конечно, будут ее использовать и создавать новые агрегаты, новые платформы и новые машины, а не только выпускать автомобили Renault.

«На чемпионате мира стадион был заполнен, я был и на матчах «Крыльев Советов» уже после чемпионата, в том числе на игре с ЦСКА, и видел полный стадион. На матче с «Локомотивом» — опять ажиотаж». Фото kc-camapa.ru



— Вы сами ездили на «Весте», XRAY? Как оцениваете?

— Да, это хорошие машины. У меня у самого были модели и 2101, и 2102, и «Нива», и «восьмерка», и «девятка». Я на всех моделях ездил и могу сказать, что разница в лучшую сторону заметна, уже начиная с «Лады Гранты».

— В этом году в Самаре прошел чемпионат мира по футболу. Знаю, что вы футбольный болельщик. Были на играх?

— Конечно! На чемпионате был на четырех самарских матчах — Сербия — Коста-Рика, Россия — Уругвай, Англия — Швеция и Бразилия —Мексика.

— Вокруг стадиона было много разных разговоров.…

— Напрасных разговоров. Еще Шота Руставели говорил: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Но что в итоге? Стадион-то один из лучших в стране. На территории вокруг него будет развиваться большой спортивный кластер — там планируется организовать велотрек, гимнастический зал, другие объекты. На чемпионате мира стадион был заполнен, я был и на матчах «Крыльев Советов» уже после чемпионата, в том числе на игре с ЦСКА, и видел полный стадион. На матче с «Локомотивом» — опять ажиотаж.

— Подготовка к чемпионату мира одним лишь строительством стадиона не ограничилась. Прошел масштабный ремонт Московского шоссе, набережной, капитальный ремонт домов.

— Да, были отремонтированы Московское шоссе, улицы Солнечная, Ново-Садовая, Гагарина, Победы, Ново-Вокзальная, Дыбенко. Перечислять все объекты можно очень долго.

— Но сейчас люди жалуются. Например, после дождей на набережной и на Московском шоссе около ботанического сада со склонов сходит грунт.

— Все это технологические ошибки, которые поправимы. Не забывайте, что работы нужно было проводить в кратчайшие сроки, а в такой ситуации возможны недочеты. Что касается жалоб, то люди, конечно, вправе волноваться. Не нужно быть снисходительными, ошибки надо замечать. Но не нужно также говорить, что строители — враги народа. Нужно просто исправить недостатки в соответствии с действующим контрактом. Но давайте будем объективны — повреждения были только на набережной и около ботанического сада. Не так и много недостатков, учитывая колоссальный объем работ.