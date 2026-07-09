Правительство Татарстана утвердит зоны охраны «Казанской ярмарки»
Ранее проект одобрила государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ)
Власти Татарстана утвердят зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения — здания главного павильона ВДНХ 1956 года постройки, расположенного на Оренбургском тракте, 8 в Казани. Документ находится на антикоррупционной экспертизе. Ранее проект одобрила государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ).
Общая площадь охранной зоны составила 11,6 тыс. кв. метров. В части охранной зоны запрещено новое строительство, за исключением линейных объектов, размещение взрыво— и пожароопасных объектов, изменение рельефа, установка рекламных конструкций и проведение работ, способных негативно повлиять на объект культурного наследия.
Для зон регулирования застройки установлены ограничения по высоте новых зданий. В зависимости от участка максимальная высота составит 12, 16 или 20 метров. Также документ запрещает использовать отдельные строительные материалы, окрашивать фасады в черный или неоновый цвета, возводить скатные крыши с уклоном более 30 градусов и размещать наружные блоки кондиционеров на фасадах.
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