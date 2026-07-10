С начала года Татарстан посетили 1,2 млн туристов, республика — в лидерах среди регионов

Всего за этот период россияне совершили 34,2 млн поездок по стране, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в пятерку самых популярных регионов России по внутреннему туризму по итогам первых пяти месяцев 2026 года. По данным правительства России, с января по май республику посетили 1,2 млн туристов.

За этот период россияне совершили 34,2 млн поездок по стране, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по числу туристических поездок стала Москва, которую посетили 5,2 млн человек. В тройку также вошли Краснодарский край и Московская область. Татарстан занял пятое место после Санкт-Петербурга. Напомним, что инфраструктуры для М-12 и инвалидов ранее пополнили список расходов для субсидий на развитие туризма в республике.

— Лидерами по темпам роста стали регионы, которые сделали ставку на развитие туристической инфраструктуры и создание новых маршрутов. Все больше субъектов Северного Кавказа включаются в эту работу, предлагая качественный и разнообразный отдых. Это результат целенаправленной работы по развитию туристических маршрутов и повышению доступности путешествий для наших граждан и гостей из других стран, ‒ сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

В правительстве также сообщили, что продолжает расти и въездной туризм. С января по май число иностранных туристов увеличилось на 23% и достигло 2 млн человек. Росту способствуют упрощение визового режима и расширение географии международного авиасообщения.

Ранее Крым покинул топ-5 туристических направлений россиян в июне. «С Крымом немножко сложно из-за сложившейся там ситуации, поэтому Крым не попал, конечно, в топ-5 популярных направлений, но, как ни странно, продажи тем не менее идут. Небольшие, но есть», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Наталья Жирнова