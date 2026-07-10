Число вакансий в IT упало на 20—50% в 2026 году

Количество резюме в отрасли выросло на 21%, а рост зарплат отстает от инфляции

По итогам первых шести месяцев 2026 года количество открытых позиций в IT-секторе уменьшилось на 21% в сравнении с тем же периодом 2025-го. Такую статистику приводит сервис SuperJob.

— Одновременно с этим число резюме выросло также на 21%, а в целом по рынку труда прирост составил 33%, — передает «Коммерсантъ» статистику SuperJob.

В «Хабр Карьере» фиксируют еще более значительное падение, до 56%. При этом поток соискателей в отрасли не снижается: число отправленных резюме выросло на 21%, а в среднем по рынку — на все 33%.

В SuperJob поясняют, что рынок постепенно уходит от острого кадрового голода и возвращается к ситуации, где конкурировать приходится уже соискателям. Основные причины — компании все чаще закрывают вакансии внутренними перестановками, а часть задач перекладывают на нейросети.

— Высокая же ключевая ставка приводит к тому, что планы на реализацию R&D-проектов откладываются до лучших времен, — отметила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Зарплатная динамика тоже замедлилась. В июне 2026 года доходы айтишников были всего на 3,9% выше, чем год назад. Это ниже официальной инфляции — 5,31%, по данным ЦБ на май 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казани на одну вакансию претендуют 10 человек.



Вадим Вахрушев