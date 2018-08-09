Топ элиты Удмуртии: усиление Бречалова, Ижевск без мэра и перемены в силовом блоке

«Реальное время» составило рейтинг политической и деловой элиты УР

Оставшийся на три месяца без мэра Ижевск полностью под свой контроль взяло правительство Удмуртии. Команда главы республики Бречалова при этом уже полностью сформирована, ищет инвесторов, ненужные активы для продажи, возможности для повышения эффективности управления и оптимизации. При этом ее уже перестали воспринимать как новеньких и ждут конкретных результатов. «Реальное время» опросило экспертов, чтобы выяснить, кого они считают наиболее влиятельными в политической и экономической жизни Удмуртии.

Бречалов с эффективностью и оптимизацией

Лидером рейтинга по понятным причинам стал глава Удмуртии Александр Бречалов. В апреле он отметил год с момента, когда начал руководить регионом после ареста своего предшественника Александра Соловьева. При этом подведение итогов прошло с большой помпой, с презентацией основных достижений. Однако главной запомнившейся темой стало грядущее сокращение на 30% чиновников. Оптимизация 30 заместителей министров уже началась.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости сохранить профицитный бюджет было объявлено также о повышении эффективности управления имуществом. Ненужные активы будут перепрофилировать или продавать.

Своей медийной активности Александр Бречалов не снижает, команда уже сформирована, и теперь от главы региона ждут более конкретных результатов.

Ближний круг

Следом за Бречаловым, как и в прошлом рейтинге, идут ключевые персонажи в правительстве Удмуртии — руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов, председатель правительства Ярослав Семенов и первый заместитель председателя правительства Александр Свинин. По сути, именно они работают в самой тесной связке с главой региона, это его ближний круг, с которым он и принимает основные решения.

Смирнов занимается внутренней политикой и в первой половине года отвечал за проведение конкурсов по избранию новых глав в Воткинске, Можге, а также Малопургинском и Игринском районах. При этом отставка главы Ижевска Юрия Тюрина, хоть и была ожидаемой после массированной критики со стороны Бречалова, тем не менее стала неожиданностью для внутриполитического блока в администрации главы и правительства. Более того, быстрое избрание нового мэра столицы Удмуртии не состоялось.

К работе Ярослава Семенова пока особых претензий не высказывается. Фото myudm.ru



Ярослав Семенов курирует традиционно наиболее проблемные сферы — строительство и ремонт дорог, благоустройство дворов, подготовку к отопительному сезону, и пока особых претензий к его работе в этих направлениях не высказывается.

На Александра Свинина завязаны в первую очередь вопросы инвестиций, экономического развития, сельского хозяйства и спорта. Все эти направления в последние месяцы находятся под особым вниманием. Республика участвует в различных крупных форумах, проводит переговоры с представителями корпораций федерального значения, в том числе ВЭБа, «Ростелекома», «Россетей», транслирует планы по приватизации ряда предприятий республики, в частности 75% объединяемых «Удмуртавтодора» и дорожного предприятия «Ижевское».

В то же время падение закупочных цен на молоко заставило республиканские власти больше внимания уделить этой отрасли сельского хозяйства. Правительство разработало концепцию развития молочного производства, которая тем не менее вызвала критику со стороны ряда участников рынка.

В спортивной сфере Свинину пришлось погрузиться в тему накопившихся финансовых проблем основных клубов — хоккейной «Ижстали» и футбольного «Зенита».

Политические фигуры

Главный федеральный инспектор в УР Дмитрий Мусин сохраняет свое влияние, которое обусловлено его должностью, несмотря на то, что глава региона с ним прямой контакт не поддерживает. Позиции Мусина сейчас неустойчивы ввиду предстоящей смены полпреда президента РФ в ПФО — непонятно, сохранит ли он пост при новом полпреде.

В то же время заметно улучшились позиции сенатора от Удмуртии Любови Глебовой. В республике она практически не появляется, но именно ей прочат пост полпреда. Очевидно, именно такие ожидания экспертов добавили ей очков.

Председатель Госсовета УР Алексей Прасолов сохраняет место в пятерке вместе со стабильно позитивными отношениями с руководством республики.

Главный федеральный инспектор в УР Дмитрий Мусин сохраняет свое влияние. Фото pfo.gov.ru

Ижевск без главы

После случившейся в начале мая отставки главы Ижевска Юрия Тюрина столица Удмуртии уже три месяца живет без мэра. Тюрин ушел на фоне критики со стороны главы региона, а потому его влияние резко снизилось. Если в феврале он был на 32-м месте, что тоже не очень хорошо для мэра столицы, то сейчас он ближе к концу нашего топа. И участие в дополнительных выборах в гордуму здесь явно очков не добавляет.

Несколько ослабли позиции и председателя гордумы Олега Гарина — с 13-го места он упал на 18-е. Именно его называли самым вероятным сменщиком Тюрина как до отставки последнего, так и сразу после. Однако ситуация резко изменилась: 8 июня не состоялось заседание конкурсной комиссии, которая должна была выбрать из 13 претендентов нескольких кандидатов для представления депутатам гордумы, сессию которой хотели провести на следующий день. Не явились все шесть представителей главы Удмуртии. В чрезвычайную занятость их наблюдатели не поверили. Заседание комиссии перенесли на два месяца — на 10 августа.

При этом Александр Бречалов в беседе с депутатами гордумы и в интервью ТАСС заявлял, что фаворитов среди кандидатов у него нет, но избранникам стоит обратить внимание на двух наиболее достойных — предпринимателя Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. При этом Сунцова он назначил своим советником по инвестиционному развитию Ижевска. С этого времени совладелец сети салонов красоты и женской футбольной команды посещает практически все ключевые совещания и мероприятия администрации города.

Несколько ослабли позиции председателя гордумы Олега Гарина. Фото susanin.news

Отсутствие мэра и ожидания со стороны городских чиновников грядущей смены команды и оптимизации побудило правительство республики к более близкому контакту с администрацией. Традиционными стали совместные совещания в мэрии с участием членов правительства.

Перемены в силовом блоке

Высокими в рейтинге оказались позиции начальника УФСБ по Удмуртии Дмитрия Дряхлицына. Он занимает 8-ю строчку, и это говорит о том, что после целого ряда коррупционных дел 2016—2017 годов влияние управления не уменьшается.

При этом другие представители силового блока опустились вниз по рейтингу, что, естественно, связано с истечением срока их полномочий. Так, Сергей Панов покинул должность прокурора Удмуртии, но стал советником главы УР, а теперь участвует в выборах в Госсовет Удмуртии. Александр Первухин больше не является министром внутренних дел по УР, при этом пока что нового назначения не получил и остается в Удмуртии. Была анонсирована и отставка руководителя следственного управления СК России по УР Владимира Никешкина, однако пока он продолжает исполнять свои обязанности.

Кто в дальнейшем возглавит МВД и СУ СК, пока неизвестно, нового руководителя пока обрела только прокуратура Удмуртии, однако Артем Николаев себя проявить еще не успел.

Артем Николаев пока себя проявить не успел. Фото prokrt.ru

Бизнес

Представители бизнес-элиты, крупные промышленники традиционно сохраняют влияние как на экономические, так и на политические процессы в республике. Со многими из них правительство продолжает плотно работать, в том числе с концерном «Калашников», руководитель которого Алексей Криворучко недавно перешел на позицию заместителя министра обороны России.

Предприятия оборонной отрасли продолжают выполнять гособоронзаказ, но постепенно наращивают выпуск продукции гражданского назначения.

Кадровый вопрос

Хотя команда правительства сформирована, запрос на привлечение специалистов во власть, в первую очередь проектных менеджеров, остается. Для этого был запущен конкурс «Команда Удмуртии». В преддверии оптимизации в структуре городской администрации Ижевска и прихода нового мэра подобный конкурс объявила и столица республики.

Рейтинг политической и экономической элиты Удмуртии

Позиция Персона Баллы 1 Бречалов Александр Владимирович – глава Удмуртской Республики 110 2 Смирнов Сергей Витальевич – руководитель администрации главы и правительства УР 87 3 Семенов Ярослав Владимирович – председатель правительства УР 86 4 Свинин Александр Александрович – первый заместитель председателя правительства УР 85 5 Прасолов Алексей Михайлович – председатель Государственного Совета Удмуртской Республики 80 6 Мусин Дмитрий Ахметович – главный федеральный инспектор по УР 79 7 Глебова Любовь Николаевна – член Совета Федерации от исполнительной власти УР 78 8 Дляхлицын Дмитрий Николаевич — начальник УФСБ по УР 77 9 Исаев Андрей Константинович – депутат ГД РФ, фракция «Единая Россия» 75

Марат Хамидуллин политконсультант Уже в июле можно было с уверенностью сказать, что команда Бречалова полностью поставила на место региональные элиты. Последний оплот «местного сопротивления», как его называли в социальных сетях, — столичный градоначальник Юрий Тюрин — подал в отставку еще в мае. В июле стало понятно, что кандидатура Олега Гарина, которого поддерживали местные элиты и, по сути, он являлся их кандидатом, больше не фаворит в борьбе за пост столичного градоначальника. Вместо него ставка была сделана на предпринимателя Константина Сунцова, который был очень далек от политики. Создается впечатление, что Олег Гарин остался один в борьбе за пост столичного градоначальника. Так ли это — мы узнаем в августе. Тем не менее различные министерские посты и должности в правительстве республики ранее получили некоторые представители региональных ФПГ. Возможно, с этим и связано отсутствие реакции с их стороны на то, что происходит вокруг борьбы за кресло столичного мэра. Как поведет себя будущий мэр, никто не знает, будет ли это кандидатура, которая в своей работе устроит всех, покажет время. Главное, чтобы вся эта политика и возможные будущие конфликты не повлияли на условия жизни людей худшим образом.

Виктор Чулков журналист Мне представляется, что республика приближается к знаковой развилке. «Команда Удмуртии» как продекларированный симбиоз «команды Бречалова» с активной частью республиканского социума, к сожалению, остается по большей части явлением фантомным, медийным. В реальности контакты между ними носят несистемный характер, а результаты этих контактов часто не совпадают с анонсами. Отсюда снижение эффективности взаимодействия, ослабление взаимного интереса и позиций каждой из сторон. Выльется ли эта ситуация в конфликт, перерастет в реальный союз или замрет на длительное время? Реален, скорее всего, третий сценарий.

Константин Труфанов политконсультант За последние полгода произошли существенные изменения в топ. За это время растеряла свои позиции группа, сформированная вокруг ижевской городской администрации. Одни ушли в отставку, другие досиживают на своих должностях в ожидании появления в городе нового руководителя. В любом случае, в здании городской администрации сегодня нет ни одного политического тяжеловеса. Также особенностью последних месяцев можно считать рост влияния новых руководителей ряда силовых структур, в частности, Управления ФСБ и нового прокурора. Это естественный процесс, когда новый руководитель высокого ранга знакомится с регионом и его элитами. Что касается руководства республики, то кроме главы Удмуртии Александра Бречалова, имеющего самый высокий рейтинг, в число ведущих входят также премьер Ярослав Семенов, его первый заместитель Александр Свинин и руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов. Сегодня это наиболее влиятельные фигуры в регионе. И в этом нет ничего необычного. Централизация власти на уровне первых лиц республики — это естественный ход событий. Особенно, если учитывать, какой негативный информационный шлейф сопровождал Удмуртию на момент ухода команды прежнего главы Соловьева и прихода команды Бречалова.

Алексей Каркин главный редактор интернет-журнала «Свое дело» В регионе сохраняется влияние руководителей крупных промышленных предприятий и финансово-промышленных групп. Большинство из тех людей, кто и раньше имел возможность влиять на решения, принимаемые правительством Удмуртии, имеют эту возможность и сейчас. Некоторые из них потеряли возможность непосредственно влиять на руководителей республики, но ведь решения готовятся в среднем звене, а там сидят в основном те же люди, что и раньше. Из новичков я бы отметил генерального директора «Ижавиа» Александра Синельникова, который за короткий срок вплотную приблизил решение нескольких «вечных» вопросов предприятия. И от того, насколько реализуемым окажется его план, во многом будет зависеть как оценка работы главы региона, так и в экономические перспективы Удмуртии — аэропорт и авиакомпания очень важные инфраструктурные составляющие.

Михаил Эстрин генеральный директор ООО «Бюро информационно-аналитического мониторинга» Политическая и хозяйственная элита Удмуртии до сих пор не преодолела последствий шока от событий 4 апреля 2017 года, когда был демонстративно арестован и увезен в наручниках в Москву глава республики Александр Соловьев. Назначенный ему на смену Александр Бречалов — человек совершенно иной политической генерации и способов получения удовольствия от жизни, чем большинство представителей республиканского партхозактива. Сейчас происходит процесс интенсивного размывания новыми кадрами толстого слоя донных элитных отложений, сложившихся за два десятилетия правления первого и последнего президента Удмуртии Александра Волкова. Ситуация с влиятельностью той или иной персоны может измениться буквально за считанные дни. В результате многие известные потеряли влияние, а новые властители дум и ресурсов не обрели высокий уровень известности. Наблюдать это со стороны достаточно интересно, а вот находиться внутри процесса, особенно, не имея независимых от государства ресурсов, думаю, не очень. Можно прогнозировать, что такая ситуация продлится до тех пор, пока карьерная стезя Александра Бречалова естественным или противоестественным образом не минует пределы республики.

Михаил Красильников