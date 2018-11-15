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Нефть с молоком: бизнес-ландшафт после прихода Александра Бречалова в Ижевск

07:00, 15.11.2018

Аналитическая служба «Реального времени» представляет топ-100 компаний Удмуртии по объему выручки за 2017 год.

Нефть с молоком: бизнес-ландшафт после прихода Александра Бречалова в Ижевск Фото: udmurtneft.ru

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила рейтинг 100 крупнейших компаний Удмуртии по выручке за 2017 год (предыдущий топ здесь). Лидирующие позиции здесь традиционно занимают представители нефтяной отрасли, предприятия, связанные с оборонкой, а также холдинги, выпускающие продукцию, востребованную на российском и мировых рынках. Подробнее — в материале «Реального времени».

В 2017 году в Удмуртии произошли кардинальные перемены в структуре власти. Александр Соловьев, управлявший республикой с 2014 года, был задержан в начале апреля по обвинению в крупных взятках. Врио главы региона был назначен Александр Бречалов, который до этого к республике не имел никакого отношения. С собой в Удмуртию он привез команду. Ключевые посты в правительстве заняли люди из-за пределов республики. В отставку отправлены многие доверенные лица предыдущего главы региона.

В качестве приоритетной была поставлена задача вывода республики из финансовых трудностей — большой закредитованности дефицитного бюджета, которую можно было решить в том числе за счет повышения доходной части бюджета.

Новая команда взялась за поиск потенциальных инвесторов из-за пределов Удмуртии, выстраиванием отношений с руководством и собственниками крупнейших предприятий, что практически не получалось у предшественников. Кроме того, был взят курс на активное продвижение товаров из Удмуртии в других регионах России и за ее пределы. Сейчас создается торговая марка «Сделано в Удмуртии».

Однако пока, как показывает статистика, серьезного роста инвестиций не произошло. Объем производства промышленных товаров в 2017 году лишь на доли процента превзошел показатели 2016 года, а в этом году пока в минусе.

Для республики ключевыми являются предприятия нефтедобычи, оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, а также сельского хозяйства. Причем в основном эти активы принадлежат госкорпорациям или федеральным холдингам.

В сравнении с предыдущим рейтингом состав и позиции компаний сильно не изменились, однако некоторым игрокам удалось серьезно увеличить собственные доходы.

Отношения с нефтяным магнатом выстроил и нынешний глава региона Александр Бречалов. Фото udmurt.ru

Нефтяники в плюсе

Стабильно высокие цены на нефть на мировых рынках позитивно влияют на благосостояние нефтяных компаний. Всего в рейтинге представлены 10 юридических лиц, связанных с нефтяной отраслью, но в основном это дочерние предприятия «Удмуртнефти», «Белкамнефти» и «УДС Групп». Крупнейшей добывающей компанией республики является «Удмуртнефть», принадлежащая «Роснефти» и китайскому Sinopec. По выручке она традиционно занимает 1-е место с показателем почти 109 млрд рублей.

Владельцы «Белкамнефти» (3-е место, 39 млрд рублей) также находятся за пределами республики. Компания принадлежит «Нефтисе» Михаила Гуцериева, с которым хорошие отношения поддерживал бывший президент Удмуртии Александр Волков. Во многом за счет благотворительного фонда Гуцериева в Ижевске был построен республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Отношения с нефтяным магнатом выстроил и нынешний глава региона Александр Бречалов. Гуцериев выразил готовность поддержать строительство спортцентра в Можге. Кроме того, директор «Белкамнефти» Юрий Федоров в прошлом году избран сенатором от Госсовета республики.

Третья нефтяная компания «УДС Нефть» (11-е место, 11,2 млрд рублей) сильно отстает по объемам добычи от двух гигантов, однако в последние годы активно наращивает их, скупая небольшие компании и месторождения в Удмуртии и соседнем Пермском крае. Это хорошо заметно по почти семикратном росту выручки в 2017 году по сравнению с 2016-м. «УДС Нефть» и еще несколько компаний, занимающихся добычей и продажей нефти, входят в структуру холдинга «УДС Групп» ижевского предпринимателя Алексея Чулкина. До недавнего времени он специализировался больше на строительстве домов и добыче нерудных материалов. Чулкин попытал счастья в политике, но после неудачных для него выборов в Госдуму, на которые он потратил приличную сумму денег, решил сконцентрироваться на бизнесе.

В перспективе «УДС Нефть» может создать и собственную сеть АЗС. Ранее родственная ей компания «Ветла» представила на инвестсовете Ижевска проект по строительству нескольких автоматических АЗС. Проект был одобрен, несмотря на протесты части жителей, рядом с домами которых планируется установить заправки. Предполагается, что на этих АЗС можно будет подзарядить и электрокары.

Чулкин попытал счастья в политике, но после неудачных для него выборов в Госдуму, на которые он потратил приличную сумму денег, решил сконцентрироваться на бизнесе. Фото day.org.ru

Диверсификация и смелые проекты

Оборонная промышленность остается одной из ключевых отраслей Удмуртии, и пока гособоронзаказ сохраняется на том же уровне, экономика предприятий выстраивается достаточно неплохо. Относительно хорошо чувствуют себя и предприятия машиностроения. Правда, все крупные активы давно входят в федеральные структуры.

Концерн «Калашников» пока не представил данные о своей выручке за 2017 год, однако ранее она прогнозировалась на уровне 40 млрд рублей. В рейтинге представлена одна из его дочерних компаний ООО «Русское стрелковое оружие» (61-е место, 1,9 млрд рублей). Весь прошлый и текущий год концерн прирастал предприятиями и теперь выпускает не только оружие и беспилотники, но и катера специального назначения. Кроме того, «Калашников» возродил производство мотоциклов, правда, электрических, которые уже заказали российская армия и полиция Москвы. В этом году концерн представил концепт электрокара.

В ожидании снижения объемов гособоронзаказа ряд предприятий активно занимаются диверсификацией производства. Это в первую очередь АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» (7-е место, 15,1 млрд рублей), которому удалось заключить крупный контракт на оборудование собственными дефибрилляторами автомобилей скорой помощи.

О планах увеличивать выпуск гражданской продукции ранее заявляли и в руководстве Ижевского электромеханического завода «Купол» (14-е место, 8,9 млрд рублей).

Две компании, специализирующиеся на производстве молочных продуктов и представленные в рейтинге, входят в десятку крупнейших в России. Фото izh.ru

Молочные реки в другие регионы

Две компании, специализирующиеся на производстве молочных продуктов и представленные в рейтинге, входят в десятку крупнейших в России. Это ОАО «Милком» (6-е место, 16,9 млрд рублей) и «Ува-молоко» (16-е место, 7,2 млрд рублей).

«Милком» объединяет все молочное производство агрохолдинга «Комос Групп» — производственные площадки в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Кезский сырзавод, Пермский хладокомбинат «Созвездие», а также Казанский молочный комбинат. Последний был приобретен в прошлом году у АО «Татагролизинг». Сумма сделки официально не называлась, однако эксперты оценивали ее в 1,1 млрд рублей. «Комос Групп» планировал провести глубокую модернизацию производства и начать выпуск широкого спектра своей продукции. В этом году удмуртский агрохолдинг приобрел в Татарстане птицефабрику.

Мясное направление холдинга представлено ООО «Восточный» (31-е место, 3,4 млрд рублей), ООО «Удмуртская птицефабрика» (28-е место, 3,6 млрд рублей) и ООО «Птицефабрика Вараксино» (40-е место, 2,7 млрд рублей). Также в рейтинге ООО «Глазовский комбикормовый завод» (24-е место, 4,1 млрд рублей) и ООО «Мясная компания» (48-е место, 2,3 млрд рублей).

Холдинг уже много лет активно занимается развитием дистрибуции и продвижением товаров, которые сейчас представлены в большинстве регионов России. Собственниками являются давние бизнес-партнеры Андрей Шутов и Андрей Осколков. Сам «Комос Групп» в рейтинге не представлен, так как еще несколько лет назад сменил ижевскую регистрацию на московскую. Всего же в топе-7 родственных ему компаний.

В прошлом году «Комос Групп» решил избавиться от принадлежавшей ему крупнейшей в республике торговой сети «Вкусный дом». Фото udmurt.ru

В прошлом году «Комос Групп» решил избавиться от принадлежавшей ему крупнейшей в республике торговой сети «Вкусный дом» (22-е место, 4,4 млрд рублей) как непрофильного актива, сохранив при этом фирменные магазины по продаже молочных и мясных продуктов. При этом сеть не стали продавать, но на месте магазинов «Вкусный дом» в течение прошлого и нынешнего года стали открываться супермаркеты «Пятерочка» и «Перекресток».

«Ува-молоко» на 66% принадлежит Марине Старовойтовой и специализируется исключительно на выпуске молочной продукции, молоко закупает на сельхозпредприятиях Удмуртии, Татарстана, Кировской области и Пермского края. При этом в нынешнем году разгорелся скандал. Минприроды Удмуртии обвиняет предприятие в загрязнении водных объектов, представители компании это отвергают. В настоящее время идут судебные разбирательства, при этом, как говорят на «Ува-молоко», в случае удовлетворения иска есть опасность закрытия предприятия, на котором трудятся 800 человек.

Госпредприятия ждут перемен

В топ-100 компаний по объему выручки в Удмуртии входят четыре предприятия, находящихся в собственности республики, три — в муниципальной собственности и одно — в федеральной. Власти республики ранее объявили о намерениях избавиться от непрофильных активов и повысить эффективность тех, в которых есть заинтересованность.

Несмотря на рост выручки в 2017 году, у государственной авиакомпании «Ижавиа» (32-е место, 3,1 млрд рублей) весной 2018 года сменился директор. Недовольны власти Удмуртии были нежеланием предыдущего руководства проводить разделение «Ижавиа» на аэропорт и авиаперевозчика. Ожидалось, что процедура закончится осенью 2018 года, но пока этого так и не случилось. Новому же директору «Ижавиа» удалось договориться о приходе в Удмуртию нового авиаперевозчика — «Аэрофлота». Как отразится появление конкурента на выручке, увидим в следующем году.

Александр Бречалов сообщил о намерении объединить два крупнейших республиканских предприятия, занимающихся ремонтом и содержанием дорог — «Удмуртавтодор» (38-е место, 2,8 млрд рублей) и ДП «Ижевское» (63-е место, 1,8 млрд рублей). Фото izhlife.ru

В начале этого года Александр Бречалов сообщил о намерении объединить два крупнейших республиканских предприятия, занимающихся ремонтом и содержанием дорог — «Удмуртавтодор» (38-е место, 2,8 млрд рублей) и ДП «Ижевское» (63-е место, 1,8 млрд рублей). Впоследствии предполагается приватизация крупного пакета акций объединенного предприятия, а на вырученные 3 млрд рублей построят новые дороги. Для проведения необходимых процедур даже привлекли «ВЭБ Капитал».

Кроме того, в прошлом году выведением из кризиса убыточного ГУП УР «Аптеки Удмуртии» (92-е место, 1,2 млрд рублей) занималась Анастасия Муталенко, позднее занявшая пост вице-премьера правительства Удмуртии. Показатели государственная аптечная сеть улучшила. Пока вопрос о ее приватизации не стоит.

К продаже готовят 100% акций АО «Ижевские электрические сети» (99-е место, 1,2 млрд рублей), находящиеся в собственности города. Вопросом в этом году занималась Корпорация развития Удмуртии. Актив оценили в 3,6 млрд рублей. Известно, что определенный интерес к активу проявляли «Россети».

Топ-100 предприятий Удмуртской республики, 2017 год
Наименование Регистрационный номер Совладельцы Вид деятельности/отрасль Выручка за 2017 год, тыс.руб.
1 УДМУРТНЕФТЬ, ОАО 1021801147774 ПРОМЛИЗИНГ, АО 97.19% Добыча сырой нефти 108 965 629
2 ЛАДА ИЖЕВСК, ООО 1101840002758 АВТОВАЗ, ПАО 100% Производство легковых автомобилей 52 328 860
3 БЕЛКАМНЕФТЬ, ООО 1041801052072 БЕЛКАМНЕФТЬ ИМ. А.А. ВОЛКОВА, АО 100% Добыча сырой нефти 38 851 484
4 ТРИ КИТА, ООО 1151832003883 Анисимов Евгений Николаевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 34 032 938
5 ИЖСТАЛЬ, ПАО 1021801435325 МЕЧЕЛ, ПАО 90.00% Производство стали в слитках 18 696 331
6 МИЛКОМ, ОАО 1021801591580 ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 61.73%
СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ, ООО 14.35%
Максимов Анатолий Юрьевич 9.57% 		Производство прочей молочной продукции 16 863 370
7 ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД АКСИОН-ХОЛДИНГ, АО 1021801140833 КОРПОРАЦИЯ АКСИОН, ООО 49.47%
КОРПОРАЦИЯ МИТ, АО 25.50%
ПРОМИНВЕСТ, АО РФК 17.19%
Иванцов Владимир Григорьевич 0.0010% 		Производство оружия и боеприпасов 15 139 167
8 ЧМЗ, АО 1021801092158 ТВЭЛ, АО 99.98%
Рождественский Владимир Владимирович 0.0000010% 		Производство ядерного топлива 13 516 464
9 БЕЛКАМНЕФТЬ ИМ. А.А. ВОЛКОВА, АО 1021801582780 ОНК, ООО 61.38%
НК НЕФТИСА, АО 38.62% 		Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 13 096 766
Михаил Красильников
АналитикаПромышленностьБизнес Удмуртия
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