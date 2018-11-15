Нефть с молоком: бизнес-ландшафт после прихода Александра Бречалова в Ижевск

Аналитическая служба «Реального времени» представляет топ-100 компаний Удмуртии по объему выручки за 2017 год.

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила рейтинг 100 крупнейших компаний Удмуртии по выручке за 2017 год (предыдущий топ здесь). Лидирующие позиции здесь традиционно занимают представители нефтяной отрасли, предприятия, связанные с оборонкой, а также холдинги, выпускающие продукцию, востребованную на российском и мировых рынках. Подробнее — в материале «Реального времени».

В 2017 году в Удмуртии произошли кардинальные перемены в структуре власти. Александр Соловьев, управлявший республикой с 2014 года, был задержан в начале апреля по обвинению в крупных взятках. Врио главы региона был назначен Александр Бречалов, который до этого к республике не имел никакого отношения. С собой в Удмуртию он привез команду. Ключевые посты в правительстве заняли люди из-за пределов республики. В отставку отправлены многие доверенные лица предыдущего главы региона.

В качестве приоритетной была поставлена задача вывода республики из финансовых трудностей — большой закредитованности дефицитного бюджета, которую можно было решить в том числе за счет повышения доходной части бюджета.

Новая команда взялась за поиск потенциальных инвесторов из-за пределов Удмуртии, выстраиванием отношений с руководством и собственниками крупнейших предприятий, что практически не получалось у предшественников. Кроме того, был взят курс на активное продвижение товаров из Удмуртии в других регионах России и за ее пределы. Сейчас создается торговая марка «Сделано в Удмуртии».

Однако пока, как показывает статистика, серьезного роста инвестиций не произошло. Объем производства промышленных товаров в 2017 году лишь на доли процента превзошел показатели 2016 года, а в этом году пока в минусе.

Для республики ключевыми являются предприятия нефтедобычи, оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, а также сельского хозяйства. Причем в основном эти активы принадлежат госкорпорациям или федеральным холдингам.

В сравнении с предыдущим рейтингом состав и позиции компаний сильно не изменились, однако некоторым игрокам удалось серьезно увеличить собственные доходы.

Отношения с нефтяным магнатом выстроил и нынешний глава региона Александр Бречалов. Фото udmurt.ru

Нефтяники в плюсе

Стабильно высокие цены на нефть на мировых рынках позитивно влияют на благосостояние нефтяных компаний. Всего в рейтинге представлены 10 юридических лиц, связанных с нефтяной отраслью, но в основном это дочерние предприятия «Удмуртнефти», «Белкамнефти» и «УДС Групп». Крупнейшей добывающей компанией республики является «Удмуртнефть», принадлежащая «Роснефти» и китайскому Sinopec. По выручке она традиционно занимает 1-е место с показателем почти 109 млрд рублей.

Владельцы «Белкамнефти» (3-е место, 39 млрд рублей) также находятся за пределами республики. Компания принадлежит «Нефтисе» Михаила Гуцериева, с которым хорошие отношения поддерживал бывший президент Удмуртии Александр Волков. Во многом за счет благотворительного фонда Гуцериева в Ижевске был построен республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Отношения с нефтяным магнатом выстроил и нынешний глава региона Александр Бречалов. Гуцериев выразил готовность поддержать строительство спортцентра в Можге. Кроме того, директор «Белкамнефти» Юрий Федоров в прошлом году избран сенатором от Госсовета республики.

Третья нефтяная компания «УДС Нефть» (11-е место, 11,2 млрд рублей) сильно отстает по объемам добычи от двух гигантов, однако в последние годы активно наращивает их, скупая небольшие компании и месторождения в Удмуртии и соседнем Пермском крае. Это хорошо заметно по почти семикратном росту выручки в 2017 году по сравнению с 2016-м. «УДС Нефть» и еще несколько компаний, занимающихся добычей и продажей нефти, входят в структуру холдинга «УДС Групп» ижевского предпринимателя Алексея Чулкина. До недавнего времени он специализировался больше на строительстве домов и добыче нерудных материалов. Чулкин попытал счастья в политике, но после неудачных для него выборов в Госдуму, на которые он потратил приличную сумму денег, решил сконцентрироваться на бизнесе.

В перспективе «УДС Нефть» может создать и собственную сеть АЗС. Ранее родственная ей компания «Ветла» представила на инвестсовете Ижевска проект по строительству нескольких автоматических АЗС. Проект был одобрен, несмотря на протесты части жителей, рядом с домами которых планируется установить заправки. Предполагается, что на этих АЗС можно будет подзарядить и электрокары.

Чулкин попытал счастья в политике, но после неудачных для него выборов в Госдуму, на которые он потратил приличную сумму денег, решил сконцентрироваться на бизнесе. Фото day.org.ru

Диверсификация и смелые проекты

Оборонная промышленность остается одной из ключевых отраслей Удмуртии, и пока гособоронзаказ сохраняется на том же уровне, экономика предприятий выстраивается достаточно неплохо. Относительно хорошо чувствуют себя и предприятия машиностроения. Правда, все крупные активы давно входят в федеральные структуры.

Концерн «Калашников» пока не представил данные о своей выручке за 2017 год, однако ранее она прогнозировалась на уровне 40 млрд рублей. В рейтинге представлена одна из его дочерних компаний ООО «Русское стрелковое оружие» (61-е место, 1,9 млрд рублей). Весь прошлый и текущий год концерн прирастал предприятиями и теперь выпускает не только оружие и беспилотники, но и катера специального назначения. Кроме того, «Калашников» возродил производство мотоциклов, правда, электрических, которые уже заказали российская армия и полиция Москвы. В этом году концерн представил концепт электрокара.

В ожидании снижения объемов гособоронзаказа ряд предприятий активно занимаются диверсификацией производства. Это в первую очередь АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» (7-е место, 15,1 млрд рублей), которому удалось заключить крупный контракт на оборудование собственными дефибрилляторами автомобилей скорой помощи.

О планах увеличивать выпуск гражданской продукции ранее заявляли и в руководстве Ижевского электромеханического завода «Купол» (14-е место, 8,9 млрд рублей).

Две компании, специализирующиеся на производстве молочных продуктов и представленные в рейтинге, входят в десятку крупнейших в России. Фото izh.ru



Молочные реки в другие регионы

Две компании, специализирующиеся на производстве молочных продуктов и представленные в рейтинге, входят в десятку крупнейших в России. Это ОАО «Милком» (6-е место, 16,9 млрд рублей) и «Ува-молоко» (16-е место, 7,2 млрд рублей).

«Милком» объединяет все молочное производство агрохолдинга «Комос Групп» — производственные площадки в Ижевске, Сарапуле, Глазове, Кезский сырзавод, Пермский хладокомбинат «Созвездие», а также Казанский молочный комбинат. Последний был приобретен в прошлом году у АО «Татагролизинг». Сумма сделки официально не называлась, однако эксперты оценивали ее в 1,1 млрд рублей. «Комос Групп» планировал провести глубокую модернизацию производства и начать выпуск широкого спектра своей продукции. В этом году удмуртский агрохолдинг приобрел в Татарстане птицефабрику.

Мясное направление холдинга представлено ООО «Восточный» (31-е место, 3,4 млрд рублей), ООО «Удмуртская птицефабрика» (28-е место, 3,6 млрд рублей) и ООО «Птицефабрика Вараксино» (40-е место, 2,7 млрд рублей). Также в рейтинге ООО «Глазовский комбикормовый завод» (24-е место, 4,1 млрд рублей) и ООО «Мясная компания» (48-е место, 2,3 млрд рублей).



Холдинг уже много лет активно занимается развитием дистрибуции и продвижением товаров, которые сейчас представлены в большинстве регионов России. Собственниками являются давние бизнес-партнеры Андрей Шутов и Андрей Осколков. Сам «Комос Групп» в рейтинге не представлен, так как еще несколько лет назад сменил ижевскую регистрацию на московскую. Всего же в топе-7 родственных ему компаний.



В прошлом году «Комос Групп» решил избавиться от принадлежавшей ему крупнейшей в республике торговой сети «Вкусный дом». Фото udmurt.ru



В прошлом году «Комос Групп» решил избавиться от принадлежавшей ему крупнейшей в республике торговой сети «Вкусный дом» (22-е место, 4,4 млрд рублей) как непрофильного актива, сохранив при этом фирменные магазины по продаже молочных и мясных продуктов. При этом сеть не стали продавать, но на месте магазинов «Вкусный дом» в течение прошлого и нынешнего года стали открываться супермаркеты «Пятерочка» и «Перекресток».



«Ува-молоко» на 66% принадлежит Марине Старовойтовой и специализируется исключительно на выпуске молочной продукции, молоко закупает на сельхозпредприятиях Удмуртии, Татарстана, Кировской области и Пермского края. При этом в нынешнем году разгорелся скандал. Минприроды Удмуртии обвиняет предприятие в загрязнении водных объектов, представители компании это отвергают. В настоящее время идут судебные разбирательства, при этом, как говорят на «Ува-молоко», в случае удовлетворения иска есть опасность закрытия предприятия, на котором трудятся 800 человек.

Госпредприятия ждут перемен

В топ-100 компаний по объему выручки в Удмуртии входят четыре предприятия, находящихся в собственности республики, три — в муниципальной собственности и одно — в федеральной. Власти республики ранее объявили о намерениях избавиться от непрофильных активов и повысить эффективность тех, в которых есть заинтересованность.

Несмотря на рост выручки в 2017 году, у государственной авиакомпании «Ижавиа» (32-е место, 3,1 млрд рублей) весной 2018 года сменился директор. Недовольны власти Удмуртии были нежеланием предыдущего руководства проводить разделение «Ижавиа» на аэропорт и авиаперевозчика. Ожидалось, что процедура закончится осенью 2018 года, но пока этого так и не случилось. Новому же директору «Ижавиа» удалось договориться о приходе в Удмуртию нового авиаперевозчика — «Аэрофлота». Как отразится появление конкурента на выручке, увидим в следующем году.

Александр Бречалов сообщил о намерении объединить два крупнейших республиканских предприятия, занимающихся ремонтом и содержанием дорог — «Удмуртавтодор» (38-е место, 2,8 млрд рублей) и ДП «Ижевское» (63-е место, 1,8 млрд рублей). Фото izhlife.ru



В начале этого года Александр Бречалов сообщил о намерении объединить два крупнейших республиканских предприятия, занимающихся ремонтом и содержанием дорог — «Удмуртавтодор» (38-е место, 2,8 млрд рублей) и ДП «Ижевское» (63-е место, 1,8 млрд рублей). Впоследствии предполагается приватизация крупного пакета акций объединенного предприятия, а на вырученные 3 млрд рублей построят новые дороги. Для проведения необходимых процедур даже привлекли «ВЭБ Капитал».

Кроме того, в прошлом году выведением из кризиса убыточного ГУП УР «Аптеки Удмуртии» (92-е место, 1,2 млрд рублей) занималась Анастасия Муталенко, позднее занявшая пост вице-премьера правительства Удмуртии. Показатели государственная аптечная сеть улучшила. Пока вопрос о ее приватизации не стоит.

К продаже готовят 100% акций АО «Ижевские электрические сети» (99-е место, 1,2 млрд рублей), находящиеся в собственности города. Вопросом в этом году занималась Корпорация развития Удмуртии. Актив оценили в 3,6 млрд рублей. Известно, что определенный интерес к активу проявляли «Россети».

Топ-100 предприятий Удмуртской республики, 2017 год

№ Наименование Регистрационный номер Совладельцы Вид деятельности/отрасль Выручка за 2017 год, тыс.руб. 1 УДМУРТНЕФТЬ, ОАО 1021801147774 ПРОМЛИЗИНГ, АО 97.19% Добыча сырой нефти 108 965 629 2 ЛАДА ИЖЕВСК, ООО 1101840002758 АВТОВАЗ, ПАО 100% Производство легковых автомобилей 52 328 860 3 БЕЛКАМНЕФТЬ, ООО 1041801052072 БЕЛКАМНЕФТЬ ИМ. А.А. ВОЛКОВА, АО 100% Добыча сырой нефти 38 851 484 4 ТРИ КИТА, ООО 1151832003883 Анисимов Евгений Николаевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 34 032 938 5 ИЖСТАЛЬ, ПАО 1021801435325 МЕЧЕЛ, ПАО 90.00% Производство стали в слитках 18 696 331 6 МИЛКОМ, ОАО 1021801591580 ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 61.73%

СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ, ООО 14.35%

Максимов Анатолий Юрьевич 9.57% Производство прочей молочной продукции 16 863 370 7 ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД АКСИОН-ХОЛДИНГ, АО 1021801140833 КОРПОРАЦИЯ АКСИОН, ООО 49.47%

КОРПОРАЦИЯ МИТ, АО 25.50%

ПРОМИНВЕСТ, АО РФК 17.19%

Иванцов Владимир Григорьевич 0.0010% Производство оружия и боеприпасов 15 139 167 8 ЧМЗ, АО 1021801092158 ТВЭЛ, АО 99.98%

Рождественский Владимир Владимирович 0.0000010% Производство ядерного топлива 13 516 464 9 БЕЛКАМНЕФТЬ ИМ. А.А. ВОЛКОВА, АО 1021801582780 ОНК, ООО 61.38%

НК НЕФТИСА, АО 38.62% Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 13 096 766