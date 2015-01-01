Бизнесмены новой волны — кто они, в чем формула их успеха и особенности их бизнес-гена — откровенные интервью в неформальном формате в новый видеопроекте «Реального времени». Ведущий программы «Бизнес ген» — управляющий партнер ГК «Технократия» Булат Ганиев, а его гости — молодые предприниматели, создавшие успешные компании в Приволжском федеральном округе.

