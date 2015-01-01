Бизнес ген
Сюжет 5 материалов
Бизнесмены новой волны — кто они, в чем формула их успеха и особенности их бизнес-гена — откровенные интервью в неформальном формате в новый видеопроекте «Реального времени». Ведущий программы «Бизнес ген» — управляющий партнер ГК «Технократия» Булат Ганиев, а его гости — молодые предприниматели, создавшие успешные компании в Приволжском федеральном округе.
- Бизнес 19 сент, 07:00 17 Нурислам Шарифулин: «Сначала бармен, потом открыл свой бизнес. Потом обанкротился...» Накормить логооператора «Макдоналдс», 14 лет открывать рестораны за чужие деньги, а теперь может посылать инвесторов в… куда захочет
- Бизнес 29 авг, 07:00 5 Ян Шевченко: «Нас собеседовал лично Рустам Минниханов. Я, правда, не смог туда попасть…»
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видеоБизнес 22 авг, 10:36 6 Султан Сафин: «Татары — это не местечково, это международно»