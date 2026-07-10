Лукашенко поддержал проект соглашения с Россией об упрощении ПМЖ и ВНЖ

Также планируется сократить срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание с трех до двух месяцев

Гражданам России и Белоруссии могут упростить получение разрешений на проживание на территориях двух стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта протокола о внесении изменений в соглашение Союзного государства о свободе передвижения и выборе места жительства.

Переговоры по проекту протокола и его подписание будет проводить Министерство иностранных дел Белоруссии.

Согласно документу, граждане одной из стран смогут получать разрешение на временное или постоянное проживание в другой стране на основании своего гражданства. Также планируется сократить срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание с трех до двух месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, проект предусматривает расширение списка документов, по которым граждане Белоруссии смогут въезжать в Россию, выезжать, передвигаться и находиться на ее территории. В перечень могут включить биометрические паспорта, дипломатические и служебные паспорта, а также идентификационные карты.

Напомним, что ранее импорт белорусского бензина в Россию достиг исторического максимума.

Наталья Жирнова