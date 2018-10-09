Алексей Морозов: «Последнее предложение «Ак Барса» меня разочаровало»

Эксклюзивное интервью с директором МХЛ и «Легендой №95»

Если кто-то в Казани не знает Алексея Морозова, это значит, что он или бесконечно далек от спортивной жизни, или переехал сюда совсем недавно. Легендарная личность, «вечный» номер 95 казанского хоккея, последним (на данный момент) удостоившийся именного джерси под сводами «Татнефть Арены», нынче трудится руководителем Молодежной хоккейной лиги. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с Алексеем Алексеевичем и выяснила, почему он решил перейти в ЦСКА под конец игровой карьеры, по какой причине отказался от поста генменеджера в «Ак Барсе» и как проходили съемки в культовом фильме «Брат-2». Об этом и другом — в эксклюзивном интервью нашему изданию.

«Генменеджером в «Ак Барс»? Почему бы и нет, это интересная работа»

— Вам предлагали должность в «Ак Барсе» 2 года назад. Почему вы решили отказаться, причем, вроде бы, не особенно раздумывая?

— Главный фактор — это семейные обстоятельства. У меня тогда супруга была беременной, и дети ходили в школу в Москве. Не мог я на тот момент оставить их одних. А в «Ак Барсе», я знаю, очень профессионально относятся к делу, как впрочем, и я сам привык относиться к работе. Поэтому я не смог бы разорваться, уделять достаточно времени и семье, и работе. Еще и роды были на подходе. Поэтому вынужден был отказаться. Но я благодарен клубу, что обратили внимание на меня и мою работу и пригласили. У нас был разговор с руководством, и они поняли мою позицию.

— Если представить, что вас зовут сейчас — согласились бы?

— Это надо рассматривать и понимать, что предлагают. Какая работа, какая ответственность и обязанности.

— Предположим, что основная работа генменеджера — комплектование состава.

— Почему бы и нет? Это интересная работа. Но у меня и сейчас есть должность, которая держит в хоккее.

— Сегодня должность генерального менеджера в «Ак Барса» занимает Рафик Якубов. Как оценивате его работу?

— Я очень давно с ним знаком и очень уважаю этого игрока, ведь это первый капитан, с которым «Ак Барс» выиграл чемпионство. Когда я играл в Казани, мы много встречались и разговаривали, я многое узнавал от него, как раньше было в «Ак Барсе». Поэтому желаю ему удачи и процветания. Он все доказал в прошлом году чемпионством «Ак Барса».

«И в том году были приобретения – Бурмистрова купили, Зарипова отстояли в сложнейшей ситуации с антидопинговыми инстанциями. Думаете, Рафик к этому свою руку не приложил?» Фото ak-bars.ru



— В прошлом межсезонье комплектованием занимались другие люди, Якубов занял свой пост в начале сезона. А в нынешнем году уже именно он занимался селекцией.

— Подождите, и в том году были приобретения — Бурмистрова купили, Зарипова отстояли в сложнейшей ситуации с антидопинговыми инстанциями. Думаете, Рафик к этому свою руку не приложил? Конечно же, приложил и сделал свою работу.

— Вам не кажется, что нынешнее межсезонье получилось смазанным в плане селекционной работы? Отпустили «игровика» Язькова, купили на это место Падакина, потом отпустили его в Нижнекамск.

— Вот это я разбирать не могу. Есть тренерский штаб, есть президент и генменеджер, которые знают, что делать. И поверьте, у них большой опыт работы, и они уже не раз доказали, что знают, что делать, чтобы победить. У руководства есть план, они его видят. А рассуждать, что правильно и что нет — это не мое дело.

— Сезон команда тоже традиционно начала довольно смазано.

— Вы же сами говорите — традиционно. «Ак Барс» всегда начинает несильно, но в хоккее все считают по весне. Давайте доживем, а там уже увидим, правильно ли они начали — «традиционно», не с ярких побед, а в своем стиле… Команда работает, у нее одна цель: чемпионство и кубок.

— Еще один хорошо вам знакомый бывший хоккеист, который попробовал себя в качестве функционера, — Сергей Зиновьев. Что скажете о его работе?

— Он попробовал, но попал в такую ситуацию, когда Новокузнецк был на грани исключения из Континентальной хоккейной лиги и в итоге был из нее исключен. Но я думаю, что у Сергея есть видение, есть интересные мысли — мы с ним общались. Просто, может быть, ему не дали раскрыть эти мысли, потому что команда была исключена по стратегии развития лиги. Поэтому у него не было такого шанса себя проявить.

«Я думаю, что у Сергея есть видение, есть интересные мысли — мы с ним общались. Просто, может быть, ему не дали раскрыть эти мысли, потому что команда была исключена по стратегии развития лиги». Фото hcgreen.ru



— Он и из «Ак Барса» уходил с некоторой шумихой, и в других командах были скандалы. Сергей конфликтный и некомандный человек?

— Ну, когда мы побеждали и он играл у нас в звене, все говорили, что он командный игрок. Всегда играл на команду и на победу. Да, каждый человек со своим характером, амбициями. Но это не значит, что он действовал вне интересов команды.

«Последнее предложение «Ак Барса» меня разочаровало»

— Под конец игровой карьеры вы решили перейти из «Ак Барса» в ЦСКА, подписав двухлетний контракт. Тогда СМИ писали, что вам не предложили в Казани долгосрочный договор. В чем основная причина?

— Условия, предложенные «Ак Барсом», были совсем другие. Плюс опять же здесь сыграли свою роль семейные обстоятельства — школа у детей в Москве, они туда переехали. И тут последовало предложение от ЦСКА, и я решил продолжить карьеру там.

— Дело все-таки больше в семейных обстоятельствах или в контрактных?

— Ну и условия, которые были предложены по контракту — они меня, знаете ли, разочаровали. Тут вопрос больше даже не то чтобы финансовый, а именно по лидерским качествам.

— Неужели капитанскую нашивку забирали?

— До этого разговора не доходило, все-таки выбор капитана происходит перед сезоном. Но позиции в клубе и в команде были уже не те, каких хотелось бы.

— Почему вы отыграли в ЦСКА только один сезон?

— Потом пришел новый тренер, который видел команду более молодой. Он делал новую команду под себя и сказал — мол, руководством было принято такое решение, что команда идет на омоложение и возрастные игроки не понадобились. Поэтому контракт был расторгнут.

«На арене, конечно, приятно, что люди помнят и благодарят. Даже майку мою подняли. Это единственное место, где я заслужил такое почетное звание». Фото ak-bars.ru







«Лучшие годы моей карьеры прошли в Казани»

— Какие у вас были мысли по поводу такой «безэнхаэльной» Олимпиады-2018?

— Чтобы наши поехали и выиграли. Она ведь не только «безэнхаэльная» — мы даже не знали, поедет ли туда Россия. Это была, можно сказать, «валидольная» Олимпиада, все до последнего ждали. Страна боролась, чтобы наши ребята участвовали. И все-таки добились того, чтобы они участвовали и доказали, что они лучшие.

— Кажется, после того, как выиграли Олимпиаду, и лига стала интереснее. Армейские клубы, которые все делали под сборную, наконец, успокоились. Следственно, остальные стали сильнее, Восток подтянулся…

— Все под сборную у нас делала вся лига. И КХЛ, и все остальные. Я даже скажу, что вся страна работала на Олимпиаду. Армейские клубы, конечно, поработали — и ребят вернули из-за океана, кого-то удержали. Того же Илью Ковальчука, который остался в России и ждал Игр, чтобы помочь сборной России выиграть их.

— С какими чувствами обычно возвращаетесь в Казань и на «Татнефть Арену»?

— Конечно, с приятными воспоминаниями. Лучшие годы моей карьеры прошли именно в Казани. На арене, конечно, приятно, что люди помнят и благодарят. Даже майку мою подняли. Это единственное место, где я заслужил такое почетное звание. Это очень приятно, и я всегда с удовольствием приезжаю в Казань.

«Сергей Бодров — один из моих кумиров. Хотелось познакомиться с ним поближе»

— Вы приняли участие в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Расскажите, как кинематографисты и вы нашли друг друга в Северной Америке.

— Когда я играл в Америке, у меня был агент, который снимался в этом фильме (Александр Дьяченко, — прим. ред.). Сейчас мы уже не сотрудничаем, но у нас остались хорошие взаимоотношения. Он рассказал об этой идее, сказал, что снимают про хоккей и что съемочная группа хотела поработать с одной командой, но с ними не получилось. Поэтому они обратились к нам, мы поговорили с руководством «Питтсбурга», а они с удовольствием пошли нам навстречу. У нас ведь тогда играло много русских ребят. Вот так они вписали нас в сценарий (в эпизодическую роль также сыграл Дарюс Каспарайтис). Так что съемочная группа приехала к нам на тренировку. И было очень приятно попробовать себя на съемочной площадке.

«Съемочная группа приехала к нам на тренировку, и было очень приятно попробовать себя на съемочной площадке». Фото bigpicture.ru



— Команда, которая рассматривалась изначально — это «Чикаго»?

—Да. Но они отказались делать что-то для российского кинематографа.

— На съемках наверняка познакомились и пообщались с Сергеем Бодровым? Каким он был в общении?

— Да, пообщались, конечно. Но, к сожалению, это было короткое знакомство. Поговорили немного до и после съемок. Потом в этот день у нас была игра, и съемочная группа уехала в другой город, снимать фильм дальше. Приятно было пообщаться, ведь Сергей один из моих кумиров. Он очень положительный человек, который очень легко и на контакт шел. С ним вообще было очень легко. За короткое общение ты узнаешь то, что тебе интересно, но не так глубоко, как хотелось бы.

— А с Балабановым как работалось? Так же легко?

— Да, нам все рассказали заранее. В первом дубле у нас что-то пошло не так, но все было воспринято в шутку. Мы же не профессионалы в кино, но нас расслабили, посмеялись и дали нам свободу действий, чтобы мы могли чувствовать себя комфортно.

«Катков в Татарстане больше, чем в любом другом регионе России»

— Последний раз вы приезжали в Казань на открытие сезона Студенческой хоккейной лиги. В Северной Америке в профессиональный хоккей, в том числе в АХЛ и НХЛ, через хоккей студенческий попадают очень многие. Была задумка реализовать это и у нас?

— У нас студенческая лига только начинает развиваться. Почему мы подписали с ней соглашение и поддерживаем ее? Потому что хочется выстроить такую же пирамиду, когда студенческий хоккей попадает в вертикаль профессионального хоккея. Чтобы ребята имели возможность и выучиться, и потом, через хороший уровень в студенческом хоккее, продолжать карьеру в ВХЛ и КХЛ. Задумка есть, ее надо воплощать всем вместе. Руководителям студенческой лиги нужна поддержка. Конечно, не сразу все получится, но, думаю, с годами мы должны прийти к этому.

— До КХЛ возможно будет дорасти? Или максимум — МХЛ?

— С МХЛ ситуация другая. У нас можно играть до 21 года, а когда эти ребята будут заканчивать, они будут ориентироваться только на ВХЛ. Мы можем выступать только как проводник. Наоборот, если хоккеист в МХЛ не сумел закрепиться, то он может пойти учиться и играть в студенческой лиге и там продолжать, чтобы попасть в ВХЛ или КХЛ.

«В Молодежной хоккейной лиге за Кубок Харламова бьются 33 команды, так что выиграть его не так-то легко». Фото mhl.khl.ru



— В январе в Татарстане состоится «Неделя звезд». «Кубок вызова» МХЛ при этом пройдет в Нижнекамске. Почему именно там?

— На самом деле, это не наше решение. Это руководство республики решило так распределить, чтобы жители всего Татарстана, его основных центров, могли поучаствовать в этом празднике.

— Я заметил, что вы довольно часто летаете в Нижнекамск и Набережные Челны. Видите потенциал развития молодежного хоккея в этих центрах?

— Вообще, потенциал развития в Татарстане очень большой, там все делается для хоккея. Катков в республике больше, чем в любом другом регионе России. Так сложилось, мы уже проводили «Кубок вызова» в Нижнекамске, Кубок мира там же и в Набережных Челнах. Нам вновь выпал Нижнекамск, и мы очень довольны. И нам будет комфортно — все условия созданы, хороший дворец и зрители, которые очень любят хоккей. И надеемся, что все пройдет на высоком уровне. В принципе, как проходят все мероприятия в Татарстане.

— Что касается татарстанских команд. К сожалению, пока ни одна молодежная команда Кубок Харламова не брала. Разве что «Реактор» доходил до финала.

— Всегда есть шансы. В Молодежной хоккейной лиге за Кубок Харламова бьются 33 команды, так что выиграть его не так-то легко. У каждой команды свое видение. Я знаю, например, что «Ирбис» выставляет более молодых ребят и обкатывает их. Есть много ребят, которые могли бы еще играть в МХЛ, но они уже играют за «Барс» в Высшей хоккейной лиге. То есть это политика клуба, они нацелено готовят игроков к КХЛ, обкатывая их в молодежной лиге. Может быть, у них нет такой грандиозной задачи — выиграть Кубок Харламова. Зато Казань регулярно выигрывает Кубок Гагарина.

— На последнем молодежном чемпионате мира наша сборная впервые за долгие годы не попала даже в полуфинал турнира. В чем дело? Нет новых Капризовых?

— Год на год не приходится. Все помнят эту историю со скандалом, допингами (вместо команды 1998 года поехала сборная из ребят младше на год, — прим. ред.), и я думаю, они потеряли этот год из-за каких-то нюансов. Они не смогли поехать на чемпионат мира по своему возрасту и не получили того опыта, который должны были получить. Поэтому по совокупности год был неудачным. Надеемся, что в этом году молодежная сборная все исправит.

«То, что мы задумали, воплощается. Команда уже на второй год попала в плей-офф и неплохо выступила, а это тоже большой показатель». Фото hc-ks.ru



«Когда возрождали «Крылья Советов», думали о КХЛ. Но теперь смотрим правде в глаза»

— В 2016 году возродилась ваша родная команда «Крылья Советов». Каковы сегодня перспективы клуба? Есть шанс подняться повыше участия в МХЛ?

— Шансы есть, но, как вы знаете, КХЛ сегодня идет, наоборот, путем сокращения команд. Когда возрождали «Крылья Советов», были мысли и о КХЛ, но сейчас они не реалистичны, мы смотрим правде в глаза. Школа у «Крыльев» работает, и к ней есть большой интерес. Дети приходят заниматься. Некоторые воспитанники, которые не видели в «Крыльях» перспективы роста и уходили в другие профессиональные клубы, теперь возвращаются. Они видят, что через команду МХЛ можно и дальше пробиться. То есть то, что мы задумали, воплощается. Команда уже на второй год попала в плей-офф и неплохо выступила, а это тоже большой показатель. Мы растим ребят и даем им шанс проявлять себя дальше.

— Как удается совмещать руководящие посты в МХЛ и «Крыльях»?

— Ну, вот видите, как тяжело до меня дозвониться, я ведь не лежу на диване — столько работы на меня свалилось. Но пока что там, где я работаю, есть положительные результаты. И это радует — значит, успеваю.