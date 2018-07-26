Главный кадровик Бречалова: «Пока мы обижаемся, соседний регион убежал вперед на четыре шага»

Команда Удмуртии хочет утолить кадровый голод во власти

Проблему кадрового голода в Удмуртии пытаются решить с помощью конкурса управленцев, квалификацию же действующего состава правительства республики повышают посредством специальных курсов. О том, как это происходит, корреспондент «Реального времени» поговорил с Ириной Макарычевой, которую Александр Бречалов представляет в качестве HR-директора правительства Удмуртии.

Конкурс «Команда Удмуртии» — это не первая попытка в республике решить проблему кадрового голода во власти. Об этой проблеме много говорил и предыдущий глава УР Александр Соловьев. Он даже затеял проект «Открытое правительство», когда как бы любой мог предложить себя на пост министра или вице-премьера. Проходило интернет-голосование, затем с кандидатами беседовали члены Общественной палаты Удмуртии, которые и расставляли им оценки. Практически все министры посты в итоге сохранили.



О проблеме с кадрами для органов власти говорил много и нынешний глава республики Александр Бречалов, переехавший чуть больше года назад сюда из Москвы. Решать ее он начал за счет назначения на ключевые посты людей, которые до этого в Удмуртии не работали. До недавнего времени 9 из 23 членов правительства работали не в республике.

В мае стартовал конкурс управленческих кадров «Команда Удмуртии», на которые власти республики возлагают большие надежды. Ирина Макарычева входит в экспертный совет конкурса.

В мае стартовал конкурс управленческих кадров «Команда Удмуртии», на которые власти республики возлагают большие надежды. Фото udmurtia.team



— Ирина Николаевна, попытки создать кадровый резерв в Удмуртии были и раньше. Есть ли гарантия, что нынешний конкурс принесет результат?

— Мне трудно судить, насколько наш конкурс отличается от этого проекта. Могу сказать лишь как обыватель, который просто интересуется тем, что происходит в Удмуртии в части вопросов кадрового резерва. Проект «Открытое правительство» как-то шумно начался и тихо закончился ничем, я как обыватель не увидела продолжения. Я не увидела выхлопа, работы с теми людьми, которые подавали заявления с учетом того, что ряд моих знакомых подавали заявку на участие в этом конкурсе.

Конкурс управленческих кадров «Команда Удмуртии», который мы сейчас проводим, на мой взгляд, принципиально отличается от предыдущих вещей. Во-первых, большей открытостью, во-вторых, прикладным своим значением. Участники нашего конкурса на заочном этапе выполняли достаточно простое теоретическое задание и писали эссе. Это выполняло роль первоначального фильтра, отражающего мотивацию людей. Всего было подано 560 заявок. Далее был полуфинал, когда они уже показали командную работу. И вот сейчас они уже работают в реальных организациях в качестве проектных менеджеров. Соответственно у людей есть возможность показать свои управленческие навыки не просто в рассказах о себе, не просто в прекрасном резюме или в анкете, которая пестрит какими-то наградами. У них есть возможность ярко себя проявить.

В финал прошли 52 человека, один из них отказался от дальнейшего участия. Все они сейчас группами по 5 человек, в одной команде 6, работают на безвозмездной основе в 10 организациях. Финалисты предоставили паспорта проектов, они работают в строгом соответствии с требованиями проектного управления, они уже приступили по сути дела к реализации своих проектов. Организации разные — есть производственные предприятия, есть компании, которые занимаются научно-техническими разработками, НКО, органы власти.

— Среди участников я заметил и. о. министра промышленности Виктора Лашкарева, замминистра информатизации Михаила Фоминова и работницу администрации главы и правительства Удмуртии Татьяну Шумихину. А остальные — кто все эти люди? Много ли там чиновников?

Из 51 человека — 12 представители органов власти. Всего на конкурс заявки подавали 54 чиновника, но эксперты на самом деле работали с материалами без привязки к личностям конкурсантов. Участники — разные люди, есть предприниматели, наемные работники, педагоги, строители, спортсмены.

«В финал прошли 52 человека, один из них отказался от дальнейшего участия. Все они сейчас группами по 5 человек, в одной команде 6, работают на безвозмездной основе в 10 организациях». Фото udmurtia.team



Финалисты сейчас обучаются проектному управлению, и мы в итоге с минимальными затратами получим 51 проектного менеджера достаточно высокого уровня. Пусть они не придут в органы власти, но они начнут по-другому управлять своими компаниями, возможно, сделают карьеру, если еще не являются руководителями. Конечно, эти финалисты, да и все участники конкурса попадают в поле зрения представителей органов власти. А там нужна свежая кровь, необходим новый взгляд, новая энергия, новые знания.

Как мы знаем, на уровне РФ уже подписаны методические рекомендации, соответствующие распоряжения про проектное управление. Проектные офисы будут открываться, проектное управление будет внедряться, потому что оно соответствует требованиям времени. У нас нет времени на процессы, жизнь ускоряется.

Параллельно идет работа со всеми, кто подавал заявки на конкурс, но не прошли в полуфинал. У нас получился пул людей, заинтересованных в собственной карьере. И мы для них организуем встречи в министерствах, с потенциальными работодателями. По сути, все, кто заявились на конкурс, стали виртуальным кадровым резервом. В конце августа мы планируем обучающие мероприятия для всех желающих — они будут открытыми и бесплатными.

— Ставилась ли для вас руководством Удмуртии цель выявлять перспективных управленцев в конкретных отраслях, где сейчас особенно нужны новые квалифицированные кадры?

— Нет, такой задачи как раз не ставилось, потому что специалисты узкопрофессиональной области у нас в России до сих пор классные, то есть это наследие Советского Союза. У нас хорошее высшее образование, добротное, а вот управленческим навыкам у нас нигде не учат. Управленец у нас формируется сам по себе. К примеру, я окончила институт по специальности «психолог», я хорошо работаю, и меня назначают директором школы. Каким образом я узнаю, как руководить школой? Мне какие-то знания старшие товарищи передали, а дальше методом проб и ошибок я нарабатываю управленческий опыт, а это не совсем хорошо и эффективно.

Мы хотим выявить людей, желающих быть управленцами, имеющих склонности, способности к управленческой деятельности. Не каждый может быть управленцем — это факт. Сейчас во всем мире тренд на развитие управленческих компетенций. Получить узкое профессиональное образование не так сложно.

«Мы хотим выявить людей, желающих быть управленцами, имеющих склонности, способности к управленческой деятельности. Не каждый может быть управленцем — это факт». Фото udmurtia.team



— По сути, сейчас востребованы люди, способные управлять чем угодно и не важно, какое у него профессиональное образование?

— Если сильно упрощать — да. Медику управлять банком будет сложно, знать фактуру надо, но при этом будучи банковским работником тут же стать управляющим банком тоже сложно. Мы хотим сократить этот шаг. Мы учим управленца, но, безусловно, учитываем профнаправленность. Если руководитель не знает, как происходит стройка, он не сможет управлять отраслью.

— И все же была ли установка привлечь посредством конкурса новых специалистов в органы власти?

— Не установка, а желание привлечь. Власти тоже нужны молодые, ну пусть не очень молодые, амбициозные, целеустремленные, обученные, мотивированные люди, потому что во власти работать не так легко, как кажется человеку с улицы. А образ чиновник еще и настолько девальвирован в обществе, что несколько рискованно бывает со сложившейся репутацией перейти на госслужбу. Менять общественное сознания относительно чиновника тоже необходимо и это одна из задач подобного конкурса.

— А ведь сейчас в органах власти Удмуртии и Ижевска идет оптимизация, сокращение чиновников. Александр Бречалов сообщал о планах уволить 30 заместителей министров. Найдется ли в условиях оптимизации для этих молодых управленцев место в министерствах и ведомствах республики?

— Эти ребята пойдут же не плюсом к существующим чиновникам — есть ведь не только сокращение кадров, но и ротация, обновление кадров. Происходит естественный процесс ухода каких-то специалистов на пенсию, в декретный отпуск, в связи со сменой места жительства или усталостью.

— Или они не устраивают по разным причинам своих руководителей.

— Такое тоже возможно. Есть мировые кадровые тенденции. Недавно прочитала про ситуацию в Британии: если раньше красной нитью подбора кадров было, неважно какой человек, лишь бы профессионал. Сейчас же, когда мы находимся в информационном обществе и освоение узкопрофессиональных навыков стало доступным посредством интернета, на первое место в Европе выходит главное, какой ты человек и твои личностные качества, а узким профессиональным навыкам мы тебя научим при достаточной мотивации. Недаром сейчас история про построение команды стала популярной. Ведь команда — это не просто приятные люди собрались вместе, это люди которые взаимодополняют друг друга и там, как говорит глава Удмуртии, должна возникать некая химия. Нам некогда тратить время на какие-то личностные разборки и обиды. Пока мы обижаемся, соседний регион убежал вперед на четыре шага, и мы опять отстающие и нам опять плохо.

«Власти тоже нужны молодые, ну пусть не очень молодые, амбициозные, целеустремленные, обученные, мотивированные люди, потому что во власти работать не так легко, как кажется человеку с улицы. А образ чиновник еще и настолько девальвирован в обществе, что несколько рискованно бывает со сложившейся репутацией перейти на госслужбу». Фото udmurtia.team



— С недавнего времени управленческим навыкам вы обучаете и членов правительства. Чему конкретно учите и нет ли противления со стороны министров, особенно тех, кто на своей должности давно?

— Учим как раз управленческим компетенциям, проектному управлению, коммуникациям, мотивации, самоорганизации, тайм-менеджменту — тому, чему не учат в институтах и тому, что мы приобретаем с опытом работы. Учили в основном министров, сейчас каникулы, в сентябре занятия продолжатся. Вот человек стал министром, он знает хорошо свою отрасль, но когда ему было научиться мировым управленческим тенденциям. Когда чиновники организованно помещаются в образовательную среду, это дает им развитие, налаживание межминистерских связей, матричное взаимодействие, что называется. Очень хорошая команда министров подобралась, очень благодатная к восприятию материала, а самое главное транслирующая дальше в свои министерства, и я здесь не лукавлю.

Противления со стороны министров на удивление нет. Более того, есть отклик и на продолжение, и самое главное — на тиражирование этого знания в своих подразделениях.

— Вы упомянули эпитет «амбициозные», говоря про участников конкурса, но ведь много профессионалов-управленцев, которые не любят о себе кричать и везде светиться, они не идут на подобные конкурсы.

— С этим я соглашусь. Конкурс — это не столько амбиции даже, сколько возможность проявить себя на публике, и это далеко не каждому управленцу и нужно. Поэтому конкурс это не единственный способ хантинга хороших управленцев для нашей службы, мы и другие тоже используем. Мы и знакомимся, мы активно начинаем взаимодействовать с предприятиями. Даже в плане обучения. Осенью будем запускать проект «Университет компетенций», к которому будем привлекать предприятия.

— Сейчас кадровый голод в Удмуртии по-прежнему ощущается остро?

— Кадровый голод остается острым, на мой взгляд, причем если профессионалов в какой-то области достаточно, управленцев не так много. Хотя и профессионалов тоже надо искать. Есть некое расхождение между ожиданиями людей-профессионалов, которые приходят в органы госвласти, и реальностью, относительно условий труда и зарплаты. Решать эту задачу тоже необходимо. Кадровый голод есть, причем он не только во власти, но на любом предприятии.