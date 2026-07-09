Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму: сброс воды увеличат

Это произошло из-за дождевых паводков

Фото: Людмила Губаева

Межведомственная рабочая группа при Росводресурсах предварительно скорректировала режим сбросных расходов Волжско-Камского каскада до 10 августа. В заседании принял участие министр экологии Татарстана Азат Зиганшин.

Решение принято из-за дождевых паводков, которые привели к повышению уровня Куйбышевского водохранилища. По данным на 9 июля, в районе Казани он достиг 53,19 метра по Балтийской системе высот, превысив нормальный подпорный уровень в 53 метра. Это уже вызывает подмыв берегов на отдельных участках.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По предложению Минэкологии Татарстана с 9 по 20 июля сбросные расходы через гидроузлы увеличат с 6 тыс. ± 300 до 8,5 тыс. ± 500 кубометров воды в секунду. Ожидается, что эта мера позволит снизить уровень воды в водохранилище.

Напомним, что в Татарстане планируют запустить производство 13,5-метровой моторной яхты. Производство требует 100 млн рублей и новых площадей. Сейчас завод в Лаишевском районе делает 10 катеров в год. Покупатели на яхты уже есть.

Наталья Жирнова